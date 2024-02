Recensione FSP Hydro PTM X: più piccolo ma sempre potente

In questa recensione vedremo da vicino l’alimentatore FSP Hydro PTM X 1000W un componente in grado di gestire in modo ottimale praticamente ogni configurazione di sistema dedicata al gaming.

Da sempre, quando si assembla una configurazione, la priorità viene spesso data a componenti talvolta ritenuti meno cruciali.

L’alimentatore, in particolare, viene spesso considerato come l’ultimo elemento da acquistare, con la mentalità comune che il budget residuo venga destinato a questo componente.

Tuttavia, oggi ci proponiamo di attribuire un’importanza maggiore a un elemento che effettivamente supporta, da ogni punto di vista, il funzionamento del nostro computer, indipendentemente dal prezzo complessivo. La recensione odierna è focalizzata sul FSP Hydro PTM X.

Unboxing ed estetica | Recensione FSP Hydro PTM X

La confezione del FSP Hydro PTM X da 1000W è straordinariamente dettagliata e impattante, fornendo una ricchezza di informazioni essenziali. L’estetica e il design della confezione e del packaging sono altrettanto impressionanti.

La confezione fornisce dettagli sul wattaggio, la silenziosità e numerosi punti di forza di un alimentatore che chiaramente non accetta compromessi. Il colore nero dell’alimentatore è intensamente vivido, mentre sulla parte esterna sono presenti l’ingresso per l’alimentazione, il tasto on/off e il pulsante che consente di attivare o disattivare la funzione ECO.

Va notato che l’alimentatore FSP Hydro PTM X da 1000W presenta un design compatto, essendo più corto di ben 13 cm rispetto ai tradizionali alimentatori Platinum. Nonostante le dimensioni ridotte, mantiene le stesse elevate prestazioni, dimostrando l’impegno verso l’efficienza senza compromessi di FSP.

Caratteristiche tecniche

Ecco una carrellata delle principali pecualirità di questo alimentatore.

Potenza di output: 1000W

Form factor: ATX 130×150×86 mm

Certificazione 80 PLUS Platinum

Voltaggio di input: 100-240V

Efficienza del 92%

Protezioni: OCP,OVP OPP, SCP, OTP

Tipo di ventola: FDB fan, 120mm

Trattandosi di un alimentatore di tipo totalmente modulare, troviamo a corredo un gran numero di cavi, ecco la lista completa:

Utilizzo e funzionalità | Recensione FSP Hydro PTM X

L’alimentatore è stato sottoposto a rigorosi test su diverse piattaforme di valutazione, tuttavia, tra le molteplici prove, considereremo come standard la seguente:

Processore : Intel I7 12700K

: Intel I7 12700K Motherboard : Aorus z690

: Aorus z690 Case: Pure Base 500DX

Pure Base 500DX Alimentatore : FSP Hydro PTM X

: FSP Hydro PTM X Dissipatore: Dark Rock TF 2

Dark Rock TF 2 Scheda Video: RTX 4080 PNY

Questo alimentatore ha costantemente affrontato carichi elevati in modo impeccabile, dimostrando la capacità di gestire persino componenti con potenza doppia rispetto a quelli impiegati nei test.

I condensatori svolgono un ruolo cruciale nell’ecosistema, consentendo di mantenere temperature notevoli anche sotto stress.

L’implementazione di sistemi di sicurezza come OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OCP (Over Current Protection) e OPP (Over Power Protection) assicura tranquillità all’utente, supportata anche dalla presenza di una ventola da 120mm che contribuisce a mantenere la temperatura della build sotto controllo.

Chi Dovrebbe Acquistarlo?

Il FSP Hydro PTM X da 1000W è consigliato per un pubblico specifico di utenti, principalmente per gli appassionati di gaming e coloro che necessitano di un alimentatore di alta qualità per configurazioni avanzate del sistema.

Se stai costruendo o aggiornando un PC gaming di fascia alta, questo alimentatore offre la potenza necessaria per sostenere componenti performanti come schede grafiche di fascia alta, processori potenti e altro hardware avanzato.

La sua affidabilità e capacità di gestire carichi elevati lo rendono adatto a chi ricerca prestazioni elevate senza compromessi. Inoltre, se hai limitazioni di spazio nel tuo case, il design compatto di questo alimentatore può essere un vantaggio, specialmente considerando la sua lunghezza ridotta di 13 cm rispetto agli alimentatori tradizionali.

In sintesi, se sei un appassionato di gaming che cerca un alimentatore potente e affidabile per configurazioni avanzate, il FSP Hydro PTM X da 1000W è un’opzione da considerare attentamente.

Per questa e altre recensioni rimanete sulle pagine di tuttotek.it.