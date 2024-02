Navalny torna al cinema dopo un anno dal suo debutto

Un anno fa, a marzo 2023, è stato proiettato al cinema il documentario premio Oscar Navalny, che torna al cinema in Italia dopo quasi un anno dal suo debutto

Il documentario girato da Daniel Roher, Navalny, torna al cinema dopo un anno dalla sua data d’uscita. Il documentario aveva finto il premio come miglior documentario agli Oscar 2023. I Wonder Pictures e IWONDERFULL hanno distribuito il documentario nel 2022. Il documentario vede al centro della storia il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, a capo della Fondazione Anti-corruzione, diventando un grande oppositore di Vladimir Putin. Alexei Navalny ha combattuto per le sue idee. A distanza di un anno la vicenda è diventata particolarmente attuale, specialmente dopo la morte di Navalny nel 2021 che ha sconvolto il mondo. L’Italia ha richiesto più volte di far ripartire le proiezioni e alla fine il documentario è tornato al cinema per delle proiezioni evento.

La storia di Navalny torna al cinema nel documentario

Il film di Daniel Roher è intenso, emozionante e fa riflettere parecchio chiunque lo guardi, riguardo l’indagine approfondita da delle testimonianze successive ad agosto 2020, quando Alexei Navalny si ammalò misteriosamente su un aereo in volo tra Tomsk e Mosca. Navalny fu ricoverato in ospedale dopo un atterraggio di emergenza a Omsk e cadde in coma. Nel corso delle indagini hanno scoperto che c’è stato un avvelenamento e il film racconta proprio di come sono arrivati alla soluzione del caso. Navalny, nel corso della sua carriera, aveva rivelato delle verità scomode riguardo il governo russo e ai personaggi politici che lo compongono, a partire da Vladimir Putin. Il governo russo ha poi imprigionato Navalny per appropriazione indebita, un crimine che in realtà non ha mai commesso, dato che non c’erano prove. Non è mai più uscito fino alla sua morte, avvenuta il 16 febbraio 2024. Andrea Romeo, fondatore direttore editoriale di I Wonder Pictures, ha spiegato:

Quando abbiamo deciso di distribuire in Italia Navalny, sapevamo di lavorare su una storia molto attuale e che per la stessa volontà del protagonista sarebbe finita come inizia, cioè con il suo omicidio. Il film è una grande opportunità per capire qualcosa di più di quanto da trent’anni sta succedendo in Russia. Il documentario – prosegue Romeo – è anche un oggetto cinematografico originalissimo, e credo che l’Oscar per vinto l’anno scorso celebri adeguatamente un’opera cinematograficamente unica e importante

I film tornerà al cinema il 22 marzo. Che cosa ne pensate? Andrete a rivedere il documentario al cinema? O se non l’avete ancora visto, andrete a vederlo? Diteci la vostra nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.