Classifica Sanremo 2024: chi ha vinto e chi è arrivato ultimo

La classifica finale di Sanremo 2024: vince Angelina Mango, secondo Geolier, ultimo Fred De Palma: erano dieci anni che non vinceva una donna

Tra varie polemiche e contestazioni si chiude un Festival di Sanremo dalla classifica controversa ma con un primo posto che mette d’accordo un po’ tutti. In questo articolo vi abbiamo detto il nostro giudizio sulle singole canzoni, con un buon piazzamento proprio di Angelina Mango, che poi ha spiccato il volo con La rondine del padre nella serata cover e ha sorpassato all’ultima curva il rapper napoletano Geolier.

Così, Angelina Mango vince il 47esimo Festival di Sanremo, come annunciato da Amadeus al termine della lunga maratona musicale, con la cantante figlia d’arte che scoppia in lacrime e urla: “Siete matti”. Al secondo posto Geolier, il rapper napoletano che era in pole position per la vittoria tra i fischi del pubblico. Sul gradino più basso del podio Annalisa, al quarto posto Ghali. Contestato dalla platea il sesto posto di Mahmood, il primo degli esclusi della finalissima. Ultimo posto per Fred De Palma.

Un bilancio su questa edizione

Si chiude quindi un Festival il cui la canzone italiana è stata forse la meno protagonista di tutti, con poche performance che hanno davvero spiccato. Il premio della Critica Mia Martini è stato assegnato alla sorella Loredana Bertè con il brano Pazza, il premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato assegnato a Fiorella Mannoia. Due veterane che però hanno evidentemente ancora qualcosa da dire. Il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla va ad Angelina Mango con La noia, che vince anche il Premio Giancarlo Bigazzi – assegnato dall’Orchestra del Festival – per la migliore composizione musicale.

Delusione finale a Napoli per la mancata vittoria di Geolier al festival di Sanremo, ma questo non ha impedito di festeggiare comunque. Una festa cui ha in qualche modo preso parte anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che si è congratulato col rapper partenopeo annunciando di attenderlo in municipio. A parte però le contestazioni su questo o quel cantante, nulla di veramente significativo in una edizione senz’altro di buona qualità ma, appunto, poco sanremese.

La classifica finale di Sanremo 2024

La classifica definitiva del Festival di Sanremo 2024 dal primo al 30esimo posto:

1 – Angelina Mango, con La noia

2 – Geolier, con I p’me, tu p’te

3 – Annalisa, con Sinceramente

4 – Ghali, con Casa mia

5 – Irama, con Tu no

6 – Mahmood, con Tuta gold

7 – Loredana Bertè, con Pazza

8 – Il Volo, con Capolavoro

9 – Alessandra Amoroso, con Fino a qui

10 – Alfa, con Vai!

11 – Gazzelle, con Tutto qui

12 – Il Tre, con Fragili

13 – Diodato, con Ti muovi

14 – Emma, con Apnea

15 – Fiorella Mannoia, con Mariposa

16 – The Kolors, con Un ragazzo una ragazza

17 – Mr. Rain, con Due altalene

18 – Santi Francesi, con L’amore in bocca

19 – Negramaro, con Ricominciamo tutto

20 – Dargen D’Amico, con Onda alta

21 – Ricchi e Poveri, con Ma non tutta la vita

22 – BigMama, con La rabbia non ti basta

23 – Rose Villain, con Click Boom!

24 – Clara, con Diamanti grezzi

25 – Renga e Nek, con Pazzo di te

26 – Maninni, con Spettacolare

27 – La Sad, con Autodistruttivo

28 – BNKR44, con Governo punk

29 – Sangiovanni, con Finiscimi

30 – Fred De Palma, con Il cielo non ci vuole