Skull and Bones: trucchi e consigli per sopravvivere in mare aperto

La “X” segna il tesoro, ma il vero tesoro di un pirata sono i trucchi e i consigli per raggiungerlo: ecco i nostri per Skull and Bones

Yarrrr, corpo di mille balene: ora che Skull and Bones è disponibile, è ora di dispensare trucchi e consigli per voi bucanieri alle prime arrrrr… mi. Abbiamo radunato i suggerimenti più utili per prima sopravvivere a, e poi dominare, i sette mari messi a disposizione dall’atteso GDR d’azione targato Ubisoft. Non è dato sapere quali pericoli vi attendano tra le onde dell’oceano, ma che solchiate il grande blu da soli o in compagnia di altri due giocatori, avete le spalle coperte. Seguite la nostra guida per tutte le preziose dritte sparpagliate tra esplorazione, quest e battaglie. Oltre, naturalmente, alle immancabili quest secondarie, come il benservito da dare alle taglie o la caccia ai tesori sepolti.

Infamia, vera lode tra pirati | Trucchi e consigli per Skull and Bones

Prendere confidenza con la meccanica dell’Infamia di Skull and Bones è il più basilare dei trucchi, nonché il più prezioso dei consigli. Sconfiggendo navi nemiche e completando missioni potrete guadagnare punti da usare per sbloccare planimetrie (progetti) e tipi di navi diverse. Dopo il primo approdo a Sainte-Anne, covo pirata principale, dovreste completare le prime quest per prendere confidenza con il loop di gameplay. Da qui si apre la campagna, comprensiva di altre missioni. Le principali, datevi da John Scurlock, vanno affiancate subito a quelle secondarie, o almeno alle più vicine. Così facendo accrescerete la vostra infamia al volo. Insomma, cercate di prendere due piccioni con una fava.

La mappa È il tesoro | Trucchi e consigli per Skull and Bones

Prima di fiondarvi all’avventura, vi consigliamo (e qui specifichiamo che quella PC è la versione di riferimento) di premere [M] sulla tastiera per controllare la mappa del mondo. Da qui vedrete punti di interesse e di riferimento, nonché risorse. Premendo [G] sulla mappa potrete tenere traccia delle quest, oltre a mostrare obiettivi annessi e location da ricordare. Senza contare che così facendo avrete modo di rintracciare i materiali necessari a creare navi, armi, strumenti e mobili. Per farlo, premete [K] per aprire il pannello Conoscenze e poi selezionate la voce Codice. Scegliete uno strumento, una struttura o una nave a caso, e premete la barra spaziatrice. A questo punto, vedrete comodamente sulla mappa tutti i materiali che vi occorrono.

Torre Ubisoft a babordo | Trucchi e consigli per Skull and Bones

Il fatto che il covo pirata di Sainte-Anne sia un posto sicuro non lo rende l’unica vostra isola felice, anzi. Dovreste esplorare il mondo per trovare altri avamposti, tra moli e altre zone di attracco. Per ormeggiare potete rallentare e tenere premuto [S]. Così facendo sbloccherete anche la location in questione come punto di viaggio rapido, anche se il suo utilizzo come tale vi costerà un po’ di argento. Va da sé, dunque, che sta a voi decidere se pagare per utilizzare l’elemento di gameplay ormai noto come “torre Ubisoft” o navigare come farebbe effettivamente un pirata. E non dovreste esserlo, d’altronde?

Porto Alghepoli | Trucchi e consigli per Skull and Bones

Le risorse non mancano e farete bene a farne scorta. Ogni materiale può richiedere un diverso strumento, ma già dal Falegname di Sainte-Anne potete ottenere picconi, seghe, falci, cannocchiali, spranghe e lance da caccia. La raccolta di risorse a volte comporta minigiochi, dal salvare il salvabile in un naufragio all’abbattimento della flora. Cliccare col mouse non appena l’indicatore delle risorse raggiunge l’area verde vi frutta materiali bonus. “Legno, ferro, acacia, ginepro… qualsiasi cosa”, come dice Vera van Wessel al vostro primo incontro presso la Raffineria di Sainte-Anne: vi servirà tutto per farvi un nome tra i luridi mari del gioco.

Se non ci fosse l’Inventario, dovremmo inventarlo! | Trucchi e consigli per Skull and Bones

Siccome il loot non vi mancherà, occorre gestire sapientemente l’Inventario. La vostra nave però non abbonda propriamente di spazio, quindi serve che le cianfrusaglie inutili (come i materiali) siano riposte nel vostro deposito. Portate con voi quante più munizioni diverse, nonché strumenti di cura e oggetti relativi alle quest: il carico della nave serve a questo. Potete trovare le ricompense per il vostro grado di Infamia nella Casella di Posta. Vero, occorre fare un po’ di cernita. Viaggiare leggeri però vi ricompenserà, a partire dal fatto stesso di avere meno chincaglieria da giostrarvi.

Metal detector ante litteram | Trucchi e consigli per Skull and Bones

Così come esiste il rischio di incorrere in quello di Davy Jones, ci sono pure forzieri più tradizionali in Skull and Bones. I tesori sepolti sono a vostra disposizione non appena aprirete il diario dopo aver ottenuto una Mappa del Tesoro. Tracciate l’obiettivo e vedrete sulla mappa un indizio vago su dove si possa trovare lo scrigno. Dirigetevi là e cercate l’oggetto o la struttura corrispondente al suggerimento. Il fascio di luce che appare non appena vi sarete avvicinati a sufficienza indica che avete fatto centro. A questo punto, dovreste poter iniziare a dissotterrare il benedetto forziere. Yo ho!

Armati fino ai denti | Trucchi e consigli per Skull and Bones

Man mano che sbolognate le prime quest del gioco, imparerete anche a gestire la nave e, con essa, i suoi armamenti. Armi e cannoni spaziano dalle colubrine alle bombarde, a seconda del vascello in vostro possesso. Potete posizionarle nel lato che preferite, a patto che ne teniate conto durante gli scontri navali. I progetti appositi servono per corazzare a dovere il veliero, mentre i vari mobili comportano migliorie passive ed effetti aggiuntivi. Talvolta, gli strumenti vanno equipaggiati per godere dei loro bonus. Ad esempio, è possibile localizzare un bersaglio ad oltre 320 metri, se avete l’arma e il mobile adatti allo scopo.

Navigare stanca | Trucchi e consigli per Skull and Bones

La nave dev’essere in condizioni eccellenti per stare a galla. I punti vita dello scafo crollano sotto i colpi nemici o anche nel mare in tempesta. Assicuratevi di avere dei kit di riparazione sotto mano in ogni situazione. Allo stesso modo, la stamina va gestita con altrettanta cura. Si svuota ogni volta che la nave tocca la velocità massima, come noterete dall’angolo in basso a destra dello schermo. Abbassate le vele per recuperare stamina, oppure aumentatela con il cibo cucinato, con i falò o con mobili specifici. Naturalmente, navigare col vento in poppa aumenta la velocità della nave, senza che la stamina ne risenta. Viceversa, andare controvento (in base al triangolo accanto al tachimetro della nave) comporta spesso problemi.

Tra i due naviganti, il terzo vede (e a depredar provvede) | Trucchi e consigli per Skull and Bones

Non appena avrete un cannocchiale, potrete ispezionare una nave da assaltare premendo [R]. Così facendo, scoprirete a quale fazione appartiene, il tipo di veliero, la corazza, i contenuti e, perché no, se serve per la quest o meno. Cercate di arrembare informati, insomma. Se poi il vascello è al centro di uno scontro con un altro, come avviene spesso tra la gente di mare e il clan di Fara, tanto di guadagnato. In perfetto stile Fortnite, un po’ di danni a una fazione e un po’ di colpi inflitti all’altra aiutano a finirle entrambe con sforzi irrisori. Minima spesa, massima resa, insomma. Resa intesa come bandiera bianca, naturalmente!

Brutto colpo | Trucchi e consigli per Skull and Bones

Sapevate che i punti deboli di una nave nemica sono ben visibili? Nello specifico, un bagliore rosso li contrassegna. E se vedete rosso, date fuoco alle polveri: i colpi critici aiutano a far colare a picco le bagnarole altrui più in fretta. Una nave malconcia è particolarmente propensa a farsi abbordare, ovvero il trasloco non autorizzato delle sue merci all’interno della vostra stiva tenendo premuto [R]. Se gli arpioni riescono a scalfire l’altra nave a dovere, potrete portarvi a casa con un bel po’ di bottino in più. Bottino che, tra parentesi, in inglese si dice “loot”. Come verbo, invece, la parola equivale al nostrano “depredare”. The more you know.

Tagli alle taglie | Trucchi e consigli per Skull and Bones

Che siano corsari o taglie da riscattare, questi bersagli saranno più che lieti di farvi sapere la loro intenzione di vendere cara la pelle. Le taglie a tempo limitato sono reperibili sulla bacheca degli incarichi di Sainte-Anne. Se l’occasione sfuma, dovrete aspettare che la taglia torni disponibile (come con il Tabellone degli Spiriti, in pratica). I corsari, dal canto (marinaresco) loro, sono armati fino ai denti (d’oro). Le navi neutrali tendono a ignorarvi, ma i corsari sospetteranno di voi non appena la vostra bagnarola sarà nelle loro mire. Se si avvicinano a sufficienza, non ci sarà “parley” che tenga: preparatevi a uno scontro più aspro del solito.

I pirati di Lordran | Trucchi e consigli per Skull and Bones

E così la vostra nave è colata a picco. Se capita, avrete due opzioni: il ritorno tra i vivi gratuito all’ultimo molo… o uno che vi costerà argento, ma che vi farà rinascere più vicini al naufragio. Ad ogni modo, cercate di tornare dove siete affondati per recuperare il loot perduto. State attenti, però, perché la meccanica presa in prestito da Dark Souls è in agguato. Se la nave viene nuovamente distrutta, infatti, potrete dire addio al vostro bottino. Che ironia: un pirata vuol rendere la vita impossibile al primo malcapitato in mare… ma a volte il nemico più pericoloso sono proprio le stesse onde.

Compagni di sventura

Giunti a questo punto, non abbiamo più trucchi da condividere con voi, ma se volete uno dei nostri più preziosi consigli sappiate che Skull and Bones vi consente di fare squadra. Tenete bene a mente il co-op ogniqualvolta il gioco si fa duro, come ad esempio contro taglie e corsari di alto livello, o se volete saccheggiare roccaforti e stabilimenti. Sulla mappa noterete un menù in basso a sinistra, Social, con tanto di opzione “Trova gruppo”. Potete inoltre selezionare la richiesta di aiuto sulla mappa una volta selezionato un obiettivo: un faro di soccorso inviterà i giocatori vicini a darvi manforte. Ora fatevi avanti, prodi pirati, e mettete a ferro e fuoco i sette mari! Fino alla prossima bomba videoludica, ovvio.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati d'aiuto?