Indiana Jones 5: data d’uscita e cambio di nome per la versione italiana!

Nelle scorse ore, è stata svelata la data d’uscita ufficiale e un cambio di nome per la versione italiana di Indiana Jones 5: scopriamo insieme tutti i dettagli

Dopo mesi di trailer e immagini ufficiali dal set, ci siamo: Indiana Jones 5 è ufficialmente realtà, anche in Italia! Annunciata infatti nelle score ore la data d’uscita italiana del film, che arriverà nelle sale nazionali a partire dal 28 giugno prossimo. Inoltre, c’è anche stato un curioso cambio di nome per la versione nostrana. In inglese, infatti, il nuovo titolo del franchise con protagonista il sempiterno Harrison Ford è Indiana Jones and the Dial of Destiny, che in precedenza era stato tradotto come Indiana Jones e la Ruota del Destino.

E invece no, piccolo cambio di programma e di nome: dalla ruota si passa al quadrante. Indiana Jones e il Quadrante del Destino arriverà dunque in tutte le sale a partire dal prossimo 28 giugno e, per l’occasione, la Disney ha anche diffuso la versione doppiata in italiano dell’ultimo spot pubblicitario della pellicola, che vi lasciamo qui sotto. Buona visione!

Il trailer di Indiana Jones 5… ops, e il Quadrante del Destino!

Come ben sapete, alla regia di questa pellicola è passato ufficialmente James Mangold, che ha sostituito (ed ereditato, oseremmo dire) alla macchina da presa Steven Spielberg. Insieme a Ford arriveranno in questo quinto capitolo attori del calibro di Mads Mikkelsen e Phoebe Waller-Bridge. Ambientato nel 1969, il film narra di un Indiana Jones ormai rassegnato alla vita d’ufficio che si ritrova nuovamente la vita scombussolata da una donna, Helena, che gli metterà la pulce nell’orecchio con un mistero che non potrà che stuzzicare la sua verve.

E questo è quanto: la data d’uscita l’abbiamo, il trailer pure, ora non ci resta che attendere con impazienza il prossimo 28 giugno per assistere all’ultima spericolata avventura di Indiana Jones. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

