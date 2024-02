PURE ONE STATION: l’ultima frontiera della pulizia domestica da Tineco

Durante l’IFA 2023, Tineco, noto brand di elettrodomestici intelligenti, ha introdotto il suo ultimo prodotto, il PURE ONE STATION Pet, un versatile aspirapolvere Omnihub 4-in-1 progettato per offrire un’ampia gamma di funzioni per la pulizia domestica

In seguito, a pochi mesi di distanza, il marchio ha presentato una versione aggiornata del dispositivo denominata PURE ONE STATION.

Tineco PURE ONE STATION: tecnologia ed efficienza a 360 gradi

Sia il PURE ONE STATION Pet che la nuova versione condividono la caratteristica di essere venduti con l’Omnihub, una stazione di ricarica e pulizia autonoma per l’aspirapolvere. Entrambi i modelli sono dotati di un avanzato sistema di filtraggio HEPA a 5 stadi, in grado di catturare il 99,99% delle particelle di polvere. La spazzola ZeroTangle, inoltre, è efficace nel raccogliere i peli degli animali domestici senza intrecciarli, immagazzinando lo sporco in un serbatoio da 3 litri.

La serie PURE ONE di Tineco presenta anche due tecnologie all’avanguardia: il sensore iLoop, che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco rilevato, e le Pouch Cells, batterie al litio con celle a sacchetto, rivoluzionando la durata della batteria dell’aspirapolvere.

Le due versioni del PURE ONE STATION si rivolgono a diverse esigenze: il nuovo PURE ONE STATION è ideale per coloro che cercano un dispositivo altamente efficiente per risparmiare tempo nelle pulizie, con un prezzo competitivo di 599 euro. Il design bianco del nuovo modello si distingue dalla colorazione viola della versione Pet.

Il PURE ONE STATION Pet è perfetto per chi desidera personalizzare l’esperienza di pulizia, guidando l’utente attraverso comandi vocali e un’app dedicata che monitora lo stato della pulizia. Inoltre, presenta un dettagliato display LED che fornisce informazioni sulla pulizia in corso, consentendo all’utente di selezionare la durata della sessione di autopulizia. Il prezzo di listino del PURE ONE STATION è di 599 euro, mentre il PURE ONE STATION Pet è disponibile su Amazon al prezzo di 799 euro.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.