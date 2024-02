Annie Awards 2024: la lista completa di tutti i vincitori!

Scopriamo insieme, in questo speciale dedicato, la lista completa di tutti i vincitori agli Annie Awards 2024, l’annuale premiazione dei migliori prodotti animati di ogni medium

Stiamo tutti aspettando gli Oscar 2024 e stanotte sono stati assegnati anche i Bafta Awards (qui la lista completa dei vincitori), ma gli appassionati di prodotti animati, qualsiasi sia il medium di riferimento, non aspettava altro che vedere la lista dei vincitori agli Annie Awards. Questa statuetta rappresenta, infatti, il più importante premio del settore dell’animazione al mondo, un premio specializzato, insomma, che normalmente viene dominato da Disney e dai suoi prodotti principale. Normalmente, ma non quest’anno.

Ma… manca Disney?

Per la prima volta nella storia, infatti, non c’era alcuna produzione Disney fra i candidati al miglior film d’animazione. A fare da apripista troviamo pellicole del calibro di Spider-Man: Across the Spider-Verse, il Ragazzo e l’Airone (qui la nostra recensione!), Robot Dreams e Nimona, tutti candidati a più di un premio. Qua sotto trovate la lista completa dei nominati agli Annie Awards 2024, con, in grassetto, il vincitore per ciascuna categoria. Iniziamo!

Miglior film | Annie Awards 2024 vincitori

Miglior film

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior film e il relativo vincitore in grassetto:

“Nimona”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” – VINCITORE

“Suzume”

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”

“The Boy and the Heron”

Miglior film indipendente – Miglior produzione speciale | Annie Awards 2024 vincitori

Miglior film indipendente

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior film indipendente e il relativo vincitore in grassetto:

“Ernest & Celestine: A Trip to Gibberitia”

“Four Souls of Coyote”

“Robot Dreams” – VINCITORE

“The Inventor”

“White Plastic Sky”

Miglior produzione speciale

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior produzione speciale e il relativo vincitore in grassetto:

“Invincible: Atom Eve”

“Shape Island: The Winter Blues”

“Snoopy Presents: One-of-a-Kind Marcie” – VINCITORE

“The Smeds and The Smoos”

“The Velveteen Rabbit”

Miglior corto – Miglior film sponsorizzato | Annie Awards 2024 vincitori

Miglior corto

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior corto e il relativo vincitore in grassetto:

“Carne de Dios”

“Daffy in Wackyland”

“HUMO”

“PINA”

“WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko” – VINCITORE

Miglior film sponsorizzato

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior film sponsorizzato e il relativo vincitore in grassetto:

“Video Games” by Tenacious D – VINCITORE

Alzheimer’s Research UK ‘Change The Ending’

Laugh Track – The National (featuring Phoebe Bridgers)

Up in smoke

Miglior tv/media prescolare – bambini – adulti – miniserie | Annie Awards 2024 vincitori

Miglior tv/media – prescolare

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior tv/media – prescolare e il relativo vincitore in grassetto:

“Batwheels,” episodio: “To the Batmobile!”

“Ghee Happy,” episodio: “Navagraha” – VINCITORE

“Playdate with Winnie the Pooh,” episodio: “Piglet, Tigger and the Cardboard Box”

“StoryBots: Answer Time,” episodio: “Fractions”

“The Creature Cases,” episodio: “The Forest Food Bandit”

Miglior tv/media – bambini

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior tv/media – bambini e il relativo vincitore in grassetto:

“CURSES!” episodio: “The Baboon Temple”

“Hilda,” episodio: “Chapter 8: The Fairy Isle” – VINCITORE

“Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur,” episodio: “The Beyonder”

“My Dad the Bounty Hunter,” episodio: “Bizarre Ride”

“Shape Island,” episodio: “105B Square’s Special Place”

Miglior tv/media – adulti

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior tv/media – adulti e il relativo vincitore in grassetto:

“Big Mouth,” episodio: “The International Show”

“Blue Eye Samurai,” episodio: “Pilot: Hammerscale” – VINCITORE

“Bob’s Burgers,” episodio: “Amelia”

“Scavengers Reign,” episodio: “The Signal”

“Tomato Kitchen,” episodio: “Special Production”

Miglior tv/media – miniserie

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior tv/media – miniserie e il relativo vincitore in grassetto:

“Kizazi Moto: Generation Fire,” episodio: “Enkai” – VINCITORE

“Only You: An Animated Shorts Collection,” episodio: “Yellowbird”

“Pokémon: Path to the Peak,” episodio: 1

Miglior film studentesco | Annie Awards 2024 vincitori

Miglior film studentesco

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior film studentesco e il relativo vincitore in grassetto:

“From The Top,” National Film and Television School

“Kolaj,” Filmakademie Baden-Württemberg GmbH

“La quête de l’humain,” Gobelins, l’école de l’image

“Quem Salva,” Supinfocom Rubika

“The Little Poet,” California Institute of the Arts – VINCITORE

Migliori effetti tv/media – film | Annie Awards 2024 vincitori

Migliori effetti tv/media

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori effetti – tv/media e il relativo vincitore in grassetto:

“Blue Eye Samurai,” episodio: “All Evil Dreams and Angry Words” – VINCITORE

“Kizazi Moto: Generation Fire,” episodio: “Moremi”

“Star Wars: Visions,” episodio: “Sith”

“The Bad Guys: A Very Bad Holiday”

“What If…? Episodio 206, ‘What If…Kahhori Reshaped the World?’”

Migliori effetti film

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori effetti – film e il relativo vincitore in grassetto:

“Chicken Run: Dawn of the Nugget”

“Elemental”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” – VINCITORE

“Suzume”

“The Peasants”

Miglior character animation tv/media – film – live action – videogiochi | Annie Awards 2024 vincitori

Miglior character animation – tv/media

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori character animation – tv/media e il relativo vincitore in grassetto:

“Adventure Time: Fionna and Cake,” episodio: “The Winter King”

“Blue Eye Samurai,” episodi 101, 104 e 106 – VINCITORE

“Kizazi Moto: Generation Fire,” episodi: “Moremi,” “Surf Sangoma,” “Stardust”

“Star Wars: Visions,” episodio: “I Am Your Mother”

“THE AMAZING DIGITAL CIRCUS”: episodio pilota

Miglior character animation – film

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori character animation – film e il relativo vincitore in grassetto:

“Elemental”

“Nimona”

“Ruby Gillman, Teenage Kraken”

“Suzume”

“The Boy and the Heron” – VINCITORE

Miglior character animation – live action

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori character animation – live action e il relativo vincitore in grassetto:

“Ahsoka”

“Cocaine Bear”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3” – VINCITORE

“The Little Mermaid”

“Transformers: Rise of the Beasts”

Miglior character animation – videogiochi

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori character animation – videogiochi e il relativo vincitore in grassetto:

Miglior character design tv/media – film | Annie Awards 2024 vincitori

Miglior character design – tv/media

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori character design – tv/media e il relativo vincitore in grassetto:

“Clone High,” episodio: “Let’s Try This Again”

“Jessica’s Big Little World,” episodio: “Bedtime Routine”

“Kizazi Moto: Generation Fire,” episodio: “You Give Me Heart”

“Moon Girl and Devil Dinosaur,” episodio: 515M-106 (“The Beyonder”) – VINCITORE

“Spirit Rangers,” episodio: “Water Protectors”

Miglior character design – film

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori character design – film e il relativo vincitore in grassetto:

“Elemental”

“Merry Little Batman”

“Nimona”

“Robot Dreams”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” – VINCITORE

Miglior regia tv/media – film | Annie Awards 2024 vincitori

Miglior regia – tv/media

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori regia – tv/media e il relativo vincitore in grassetto:

“Kizazi Moto: Generation Fire,” episodio: “Moremi”

“My Dad the Bounty Hunter,” episodio: “Bizarre Ride”

“Pokémon Concierge,” episodio: #2 “What’s on Your Mind, Psyduck?”

“Scavengers Reign,” episodio: “The Fall”

“Star Wars: Visions,” episodio: “Screecher’s Reach” – VINCITORE

Miglior regia – film

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori regia – film e il relativo vincitore in grassetto:

“Nimona”

“Robot Dreams”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” – VINCITORE

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”

“The Boy and the Heron”

Miglior musica tv/media – film | Annie Awards 2024 vincitori

Miglior musica – tv/media

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori musica – tv/media e il relativo vincitore in grassetto:

“Animaniacs,” episodio: “Talladega Mice”

“Babylon 5: The Road Home”

“Pacemaker”

“Star Wars: Visions,” episodio: “Aau’s Song” – VINCITORE

“The Smeds and The Smoos”

Miglior musica – film

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori musica – film e il relativo vincitore in grassetto:

“Elemental”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” – VINCITORE

“Suzume”

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”

“The Boy and the Heron”

Migliori scenografie tv/media – film

Migliori scenografie – tv/media

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori scenografie – tv/media e il relativo vincitore in grassetto:

“Blue Eye Samurai,” episodio: “Hammerscale”

“Blue Eye Samurai,” episodio: “The Great Fire of 1657” – VINCITORE

“Scavengers Reign,” episodio: “The Storm”

“Star Wars: Visions,” episodio: “Sith”

“What If…?” episodio: “What if… Nebula Joined the Nova Corps?”

Migliori scenografie – film

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori scenografie – film e il relativo vincitore in grassetto:

“Elemental”

“Nimona”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” – VINCITORE

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”

“The Boy and the Heron”

Migliori storyboard tv/media – film

Migliori storyboard – tv/media

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori storyboard – tv/media e il relativo vincitore in grassetto:

“Craig Before The Creek,” episodio: “Craig Before The Creek”

“Fright Krewe,” episodio: “The Blood Awakening, Part 1”

“Gremlins: Secrets of the Mogwai,” episodio: “Never Give Up”

“Kung Fu Panda: The Dragon Knight,” episodio: “Apok-ta-pokalypse Now, Part II”

“Moon Girl and Devil Dinosaur,” episodio: 515M-107 “Run the Rink” – VINCITORE

Migliori storyboard – film

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori storyboard – film e il relativo vincitore in grassetto:

“Chicken Run: Dawn of the Nugget”

“Nimona”

“Robot Dreams”

“Suzume”

“The Boy and the Heron” – VINCITORE

Miglior doppiaggio tv/media – film | Annie Awards 2024 vincitori

Miglior doppiaggio tv/media

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori doppiaggio – tv/media e il relativo vincitore in grassetto:

Aisha Tyler, “Archer,” episodio: “Keys Open Doors”

Vico Ortiz, “Craig Before The Creek,” episodio: “Craig Before The Creek”

Diamond White, “Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur,” episodio: “Moon Girl Landing”

Dan Stevens, “Solar Opposites,” episodio: “The Re-Visibility Bouillabaisse”

Alex Lawther, “The Velveteen Rabbit”

Miglior doppiaggio – film

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori doppiaggio – film e il relativo vincitore in grassetto:

David Hornsby, “Merry Little Batman”

Tresi Gazal, “Migration”

Chloë Grace Moretz, “Nimona”

Hokuto Matsumura, “Suzume”

Jack Black, “The Super Mario Bros. Movie”

Miglior sceneggiatura tv/media – film | Annie Awards 2024 vincitori

Miglior sceneggiatura – tv/media

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori sceneggiatura – tv/media e il relativo vincitore in grassetto:

“Blue Eye Samurai,” episodio 105: “The Tale of the Ronin and the Bride”

“Only You: An Animated Shorts Collection,” episodio: “Yellowbird”

“Rock Paper Scissors,” episodio: “Birthday Police”

“Rosie’s Rules,” episodio: “Time Trouble”

“Scavengers Reign,” episodio: “The Reunion”

Miglior seneggiatura – film

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori sceneggiatura – film e il relativo vincitore in grassetto:

“Nimona”

“Robot Dreams”

“Suzume”

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”

“The Boy and the Heron”

Miglior montaggio tv/media – film | Annie Awards 2024 vincitori

Miglior montaggio – tv/media

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori montaggio – tv/media e il relativo vincitore in grassetto:

“Blue Eye Samurai,” episodio 105: “The Tale of the Ronin and the Bride”

“Hilda,” episodio: “Chapter 6: The Forgotten Lake”

“I Am Groot,” episodio: “Groot’s Snow Day”

“Star Wars: Visions,” episodio: “Screecher’s Reach”

“The Legend of Vox Machina,” episodio: “The Sunken Tomb”

Miglior montaggio – film

Qui di seguito trovate i candidati al premio Migliori montaggio – film e il relativo vincitore in grassetto:

“Elemental”

“Leo”

“Nimona”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”

Aspettiamo gli Oscar!

Questa era la lista completa di tutti i vincitori agli Annie Awards 2024! Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

