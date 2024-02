AOC lancia la Serie B3: cornici sottili, USB-C, 100 Hz

AOC presenta la nuova serie B3, una gamma di monitor entry-level B2C progettati per ambienti domestici e uffici moderni

La serie include due modelli da 23,8″ (AOC 24B3CF2 e 24B3CA2) e due da 27″ (AOC 27B3CF2 e 27B3CA2), dotati di pannelli IPS e risoluzione Full HD. Con una frequenza di aggiornamento di 100 Hz, connettività USB-C e USB Power Delivery da 65 W, questi monitor offrono un design innovativo e prestazioni migliorate per adattarsi alle crescenti esigenze degli ambienti lavorativi moderni.

AOC rivela la Serie B3: cornici Ultra Sottili, USB-C e aggiornamento a 100 Hz per ambienti lavorativi

Progettati per soddisfare le varie esigenze professionali, i monitor della serie B3 semplificano la connettività grazie alla porta USB-C 3.2 Gen 1×1 (5 Gbps), offrendo anche 65 W di USB Power Delivery e supportando la modalità DisplayPort Alt. Questo consente il collegamento di laptop con un singolo cavo per alimentazione e la condivisione o l’estensione dello schermo simultaneamente. Due porte USB-A 3.2 Gen 1×1 sul retro facilitano il collegamento di periferiche come tastiere, mouse o unità esterne. Il laptop connesso può accedere e utilizzare le periferiche attraverso la connessione USB-C.

La serie B3 offre un’esperienza visiva fluida grazie alla frequenza di aggiornamento di 100 Hz, superiore ai tradizionali 75 Hz, garantendo maggiore fluidità nei movimenti sullo schermo. Questo si traduce in vantaggi significativi in ambienti di lavoro dinamici, riducendo l’affaticamento degli occhi e migliorando complessivamente l’esperienza visiva durante l’utilizzo quotidiano, come la navigazione web o la visualizzazione dei social media.

Una boccata d’aria fresca per gli ambienti di lavoro moderni è rappresentata dalla nuova serie B3 di AOC, caratterizzata da un design elegante e cornici ultra sottili che non solo catturano l’attenzione visiva, ma offrono anche funzionalità avanzate ideali per configurazioni multi-monitor. Questo design si adatta perfettamente a vari contesti professionali, dalle aree di lavoro collaborative alle sale operative, dove l’integrazione impeccabile di più schermi è essenziale. Anche utilizzati individualmente, i monitor si integrano perfettamente nelle moderne case e aggiungono uno stile innovativo agli uffici delle piccole e medie imprese.

L’attenzione al comfort dell’utente è evidente nei monitor B3, che includono modalità LowBlue e tecnologia Flicker-Free per ridurre l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di lavoro. Queste caratteristiche sono particolarmente benefiche per professionisti come programmatori, analisti finanziari e scrittori che trascorrono molte ore davanti al monitor.

La serie offre modelli con diverse opzioni di supporto, dai modelli 24B3CA2 e 27B3CA2 con inclinazione frontale regolabile da -5° a 25°, ai modelli 24B3CF2 e 27B3CF2 con supporto regolabile in altezza fino a 110 mm, per soddisfare le diverse esigenze ergonomiche. La compatibilità con i supporti VESA 100×100 consente opzioni di montaggio a parete o l’installazione di bracci multi-monitor, garantendo una maggiore flessibilità nello spazio di lavoro.

I modelli B3 in sintesi:

24B3CF2: pannello IPS da 23,8 pollici, risoluzione 1920×1080, inclinazione -5/25° e supporto regolabile in altezza di 110 mm.

24B3CA2: pannello IPS da 23,8 pollici, risoluzione 1920×1080, inclinazione -5/25°.

27B3CF2: pannello IPS da 27 pollici, risoluzione 1920×1080, inclinazione -5/25° e supporto regolabile in altezza di 110 mm.

27B3CA2: pannello IPS da 27 pollici, risoluzione 1920×1080, inclinazione -5/25°.

Tutti e quattro i modelli vantano tempi di risposta GtG di 4 ms, MPRT di 1 ms e supporto Adaptive Sync per una frequenza di aggiornamento variabile, garantendo un equilibrio tra produttività in ufficio e un utilizzo occasionale per giochi e streaming video.

Gli alimentatori interni contribuiscono a mantenere un ambiente di lavoro ordinato, facilitando l’inserimento del monitor in installazioni non convenzionali. L’inclusione di altoparlanti da 2W e l’ingresso HDMI 1.4 aumentano la versatilità dei monitor, rendendoli adatti a una vasta gamma di attività d’ufficio. Tutti i modelli B3 sono confezionati in materiale ecologico per ridurre l’impatto ambientale.

I modelli AOC 24B3CF2, 24B3CA2, 27B3CF2 e 27B3CA2 saranno disponibili a partire da febbraio 2024, con un prezzo di listino rispettivamente di 179€, 169€, 199€ e 189€.

Cosa ne pensate di questi modelli di AOC ?