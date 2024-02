Empoli-Fiorentina: dove vedere la partita?

La Domenica di Serie A presenta un interessante “derby”. Scopriamo dove vedere Empoli-Fiorentina, sfida dai risvolti toscani

I diritti televisivi sono diventati punto fermo del nuovo mondo calcistico, sempre in costante mutamento. La Serie A è infatti suddivisa tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività. Ciò tende a rappresentare un vantaggio (soprattutto economico) per le società. Il problema lo vivono i tifosi, che si trovano costretti a cercare diverse notizie per dare una risposta alle loro domande. L’articolo vuole dunque aiutarvi in questo: spiegare dove vedere Empoli-Fiorentina e chi giocherà dal primo minuto.

La giornata 25 presenta dunque il derby toscano fra due squadre tanto diverse quanto simili. L’Empoli punta alla salvezza, la Fiorentina all’Europa. Ma i 3 punti sono l’obiettivo comune.

Dove vedere Empoli-Fiorentina: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In sedicesima posizione con 21 punti, l’Empoli sta vivendo una situazione di “gestibile calma”, grazie a Davide Nicola che ha ridato fiducia al club. Il percorso per la salvezza è chiaramente ancora lungo. All’ottavo posto con 37 punti c’è la Fiorentina di Italiano, incapace di gestire le gare. Infatti lo score indica una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con un rendimento fin troppo altalenante. Scopriamo quindi dove poter vedere Empoli-Fiorentina, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra pochi anni fa, si è ritagliata poco alla volta il suo spazio, divenendo un punto fermo per il mondo calcistico. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può offrire l’intero programma della Serie A. Il servizio si arricchisce con le gare di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che permette di utilizzare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Occorrerà soltanto cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Passando a Sky, il palinsesto dei servizi è del tutto diverso. Il pacchetto garantisce la visione di tre partite di Serie A per ogni giornata, mostrando altre soluzioni, ovvero le sfide di calcio femminile e i confronti dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni di stampo europeo, cioè quelli di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con l’aggiunta di altri sport, rispettivamente Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, rifacendosi al link che riporta a NOWTV.

Archiviata la storia sulle piattaforme, eccoci giunti al momento tanto atteso: Empoli-Fiorentina sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 18 Febbraio, alle ore 15:00, terreno di gioco lo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Ricordiamo l’importanza di avere una VPN per navigare in rete.

Empoli-Fiorentina, probabili formazioni

In palio punti pesanti, un errore potrebbe costare caro.

Di seguito le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.

FIORENTINA (4-3-2-1): Terracciano; Faraoni, Ranieri, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Una delle due riuscirà a ferire l'altra? Dateci la vostra opinione.