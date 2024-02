L‘obiettivo Samyang 14 mm attacco Nikon è disponibile su Amazon ad un’offerta davvero interessante per gli amanti degli obiettivi a grandangolo: scopriamo insieme i dettagli

Gran giornata per gli amanti Nikon, perché su Amazon, ci sono molte offerte di obiettivi interessanti. Non solo obiettivi Nikkor, ma anche compatibili, attacco Nikon F, come il caso dell’offerta di cui vi stiamo parlando: Obiettivo Samyang 14 mm f/2.8 ED IF UMC Aspherical. L’obiettivo Samyang 14mm è un super-grangolo manual focus, realizzato per camere Full-frame ed APS-C. La lente Samyang 14mm f/2,8 garantisce una eccezionale performance ottica ad un prezzo molto vantaggioso.

Utilizzato anche alla sua apertura massima f/2.8, èperfettamente utilizzabile per professionisti, amatori e videoperatori, utilizzabile per fotografia paesaggistica, dove si richiede un’elevata qualità dell’immagine.

Oggi trovate il SAMYANG 14 f/2.8 mm attacco Nikon al prezzo di 410 € euro e potete trovare l’offerta cliccando direttamente sul box Amazon qui sotto.

Obiettivo Samyang 14 mm attacco Nikon mm in OFFERTA

Questo obiettivo Samyang 14 mm è un grande classico per gli amanti della fotografia con obiettivi a grandangolo, molto luminoso grazie al suo diaframma che offre un’apertura f/2.8. La lente è costituita da 14 elementi in 10 gruppi, includendo 3 lenti ad alta rifrazione, 2 lenti a bassa dispersione (ED) ed un elemento asferico ibrido oltre alla lente asferica. È inoltre dotato di una protezione antiriflesso Ultra Multi Coated (UMC) per minimizzare flare e ghosting dell’immagine.

Inoltre, questo obiettivo ha a disposizione anche la stabilizzazione di immagine, che lo rende perfetto per gli scatti con i lunghi tempi di esposizione e anche per i video. Per gli amanti della fotografia di paesaggio o naturalistica, questo è l’obiettivo ideale, ma anche per chi vuole sperimentare artisticamente con fotografia di ritratto, avrete dei risultati davvero sorprendendi!

