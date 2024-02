La sparizione improvvisa della persona che si ama, che sia un partner o un amico, è una delle cose più dolorose che si possano affrontare in un rapporto. In questa guida scoprirai alcuni trucchi e consigli su come affrontare il ghosting

Qualche giorno fa avevamo già parlato del ghosting, spiegando cos’è e come riconoscere alcuni comportamenti. Superare il ghosting è sempre complicato, specialmente quando la persona che è improvvisamente sparita era qualcuno a cui tenevi molto. Nei casi peggiori, addirittura la persona in questione potrebbe essere quella con cui avevi una relazione a distanza e questo è uno dei casi peggiori. A prescindere dal tipo di situazione in cui ti trovi, in questa guida scoprirai alcuni consigli utili per superare il dolore causato dal ghosting.

Prenditi del tempo per elaborare | Come superare il ghosting: trucchi e consigli

Innanzitutto prenditi del tempo per elaborare le tue emozioni. Un allontanamento improvviso causa inevitabilmente un dolore non da poco, quindi è normale sentirsi feriti e rimanerci male. Quando ti capita, prenditi del tempo per elaborare quello che è appena successo, sfogati, piangi, fa qualsiasi cosa per elaborare il dolore. Prendersi del tempo per rimettere in ordine i propri pensieri e affrontare le tue emozioni è fondamentale per capire poi come comportarti e come affrontare la fase del lutto. Perché inevitabilmente, quando ti succede, il dolore è tranquillamente comparabile a quello di un lutto.

Accettalo | Come superare il ghosting: trucchi e consigli

Sì, lo sappiamo, è più facile a dirsi che a farsi, ma devi accettare il ghosting. Purtroppo, quando lo subisci, non puoi farci niente. Con le tecnologie che abbiamo oggi, è estremamente facile bloccare chiunque su qualsiasi tipo di applicazione di messaggistica, è possibile anche bloccare le chiamate. Purtroppo non avrai nessuna spiegazione sul perché quel rapporto si è interrotto, tantomeno avrai una chiusura da parte sua. Probabilmente questa risposta non la otterrai mai e se la otterrai non sarà abbastanza soddisfacente. Devi raggiungere la fase di accettazione.

Metti il punto a questa storia | Come superare il ghosting: trucchi e consigli

Fa molto male, è la fase più difficile da raggiungere, ma prima o poi dovrai essere tu a chiudere. Se dalla persona che amavi non riceverai alcuna spiegazione e non la sentirai mai più, quella persona è come se fosse morta. Perciò è importante che sia tu a dare la chiusura al vostro rapporto, è l’unico modo per poter andare avanti. Qualunque cosa ti venga in mente, qualunque pensiero entri nella tua testa, tieni bene a mente questa cosa e non dimenticarla mai: non è colpa tua. Se la persona ha interrotto il rapporto senza dare spiegazioni è una persona meschina che non ti meritava. Meriti qualcuno che sappia comunicare in modo sano, onesto e soprattutto maturo.

Confidati con qualcuno | Come superare il ghosting: trucchi e consigli

Affrontare un dolore del genere da soli non è facile, anzi, spesso e volentieri, specialmente in queste situazioni, ti serve qualcuno di cui ti fidi. Parlane con una persona fidata, che sia il tuo migliore amico o un parente, insomma, qualsiasi persona fidata, parlane. Condividere il tuo dolore, le tue sensazioni e i tuoi sentimenti con qualcuno che tiene a te e non ti giudica può essere estremamente d’aiuto e ti renderebbe più facile affrontare questo dolore. Con il sostegno di una persona che ti vuole bene è tutto più facile.

Pensa alla tua crescita | Come superare il ghosting: trucchi e consigli

Dedicati alle cose che più ami fare. Dedicarsi agli hobby è un altro metodo molto efficace per affrontare il dolore, distrarti, magari anche imparare qualcosa. Che ti piaccia giocare ai videogiochi, guardare un film al cinema, uscire con gli amici, qualsiasi cosa che ti piaccia fare, falla. Dedicarti a una tua passione può aiutarti parecchio nell’affrontare questo tipo di situazioni, soprattutto se pensi alla tua crescita personale. Oltre alle tue passioni puoi pensare anche agli obiettivi di vita che ti sei posto e lavorarci per raggiungerli.

Tu hai un grande valore

Ricordatelo sempre, se quella persona ti ha ghostato senza darti nessuna spiegazione, non ti meritava. Se si è allontanata da te, questo non deve farti pensare che tu non sia una persona degna di amore. Non lasciare in nessun modo che il ghosting abbia un impatto duraturo sulla tua autostima. Tu hai un grande valore, meriti rispetto e un amore sincero, che esso sia una relazione o una semplice amicizia. Tu meriti molto di più, la tua autostima e il tuo valore non dipendono dalla reazione o dalle azioni degli altri.

Speriamo di averti tirato un po’ su di morale. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e dei social e ricorda: questo dolore è temporaneo. Continua a combattere e la tua vita si sistemerà.