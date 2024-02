Recensione Jujutsu Kaisen: Cursed Clash – Più una macumba che una maledizione

Che fretta c’era, maledetta licenza: Cursed Clash, primo (e frettoloso) adattamento di Jujutsu Kaisen, è al centro della nostra recensione

Positiva o negativa che sia, ogni recensione offre una possibile chiave di lettura e la lente che vi offriamo per Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, oggi, è una in tema con l’anime. Siccome il passaggio da carta a schermo opera con diversità parallela a quella dei manga stessi rispetto ai fumetti nostrani, è con l’animazione nipponica che subentra il concetto di filler. Trattasi di episodi che, come dice il nome, fanno da tappabuchi per sopperire al fatto che gli animatori orientali eccedono di zelo al punto tale da raggiungere al volo il punto a cui è giunto il manga. La smania di cavalcare l’onda del successo, che porta ad episodi filler nell’80% dei casi dozzinali, è la stessa che vediamo nel processo creativo dietro al gioco, recensito nel formato per Nintendo Switch.

Ne ha parlato, con tempismo impeccabile se non sospetto, Masahiro Sakurai nell’ultimo video del suo canale YouTube, uscito qualche giorno fa. I giochi su licenza sono spesso soggetti a restrizioni, dettate dal bisogno di fedeltà all’opera da cui provengono. Almeno quella, qui, non manca di certo; piuttosto, è il primo campanello d’allarme a preoccuparci all’avvio. Con i giochi su licenza c’è di che mostrare timore solo se i loghi aziendali si accavallano prima dello schermo del titolo. Troppi cuochi rovinano la zuppa, come si suol dire. Purtroppo, il susseguirsi di icone tra il publisher ed attuale padrino dei manga, Bandai Namco e gli sviluppatori ByKing, Gemdrops Game Studios e Simplygon (più gli emblemi di Unreal Engine e, per la compressione video, di CriWare) sembra più un corteo in visita a domicilio, per porgere le condoglianze nei confronti del potenziale sprecato.

La trama si sfittisce | Recensione Jujutsu Kaisen: Cursed Clash

Come ogni recensione, anche quella di Jujutsu Kaisen: Cursed Clash parte dalla trama. Com’è facilmente prevedibile, questo è uno degli aspetti più riusciti del gioco, sebbene azzoppato in parte da una presentazione a tratti quasi minimalista. Il titolo, dando credito all’utilizzo del concetto di filler come metafora qualche riga fa, adatta la prima stagione dell’anime. Non ci troviamo di fronte ad un nuovo Naruto: Ultimate Ninja Storm, però, ad opera dei talentuosi ragazzi di CyberConnect2 e curatissimo in ogni dettaglio pur dedicandosi solo alla saga dell’eroe da giovane. Il gioco citato come esempio ha settato lo standard per la fedeltà visiva degli anime nei videogiochi, certo, ma non senza quel pizzico di mordente e sostanza nel gameplay.

La premessa narrativa verte sul canovaccio in questione: nel caso dell’opera di Gege Akutami, siamo “in un mondo in cui” il tema portante non sono ninja, pirati, “Hunter” o altri, bensì gli stregoni in grado di infliggere maledizioni. Yuji Itadori, atleta, studente e skin di Fortnite a tempo perso, si trova invischiato nella stregoneria ingerendo un dito appartenente al pericoloso Ryomen Sukuna. Per evitare di essere giustiziato in quanto nuovo ricettacolo (sì, quel tipo di ricettacolo) del mago, Yuji deve imparare a controllare i suoi poteri. Una storia intrigante, questa, che va a cozzare con la narrazione divisa tra missioni, dialoghi che invadono l’interfaccia anche durante scontri impegnativi, fotogrammi statici dall’anime e una difficoltà propensa alle impennate.

Diffida dai dark fantasy | Recensione Jujutsu Kaisen: Cursed Clash

Onde evitare di sfociare nella logorrea, passiamo al gameplay. Anche i fan di Jujutsu Kaisen hanno tirato un sospiro di frustrazione nel sapere che il primo adattamento videoludico dell’anime sarebbe stato un arena fighter. In altre parole, un picchiaduro caratterizzato dalla libertà di movimento (con “vite” in stile Injustice). Il marketing non è stato monumentale come quanto stiamo vedendo per Dragon Ball Sparking! ZERO, e scoprendo i primi “inciampi” del gameplay abbiamo capito pure il perché. Per farla breve, oltre ad essere il genere una scappatoia facile per adattare un anime al mondo videoludico, anche come esponente del genere non siamo di fronte al prossimo Dissidia Final Fantasy.

Il che è un peccato, vista la meccanica molto simile all’Audacia di Dissidia è presente anche qui: la maggior parte degli attacchi non infligge danni, o almeno non subito. Occorre il colpo finale di una combo, o meglio ancora l’Energia Malefica con essa estratta per attacchi più devastanti, al fine di portarsi a casa una mossa decisiva. Sono presenti anche scatti, parate e, perché no, anche schivate. Il tipo di scontro principale, a prescindere dalla modalità, consiste negli scontri in doppio, ma è possibile anche affrontarsi in duelli o, volendo, in battaglie contro due bersagli differenti. La leva analogica destra serve infatti esclusivamente a cambiare bersaglio, senza mai governare la telecamera.

Majin Buu contro Raditz | Recensione Jujutsu Kaisen: Cursed Clash

Nonostante un gameplay non propriamente immediato, nelle fasi iniziali della Modalità Storia il flow generale non manca di intrattenere. Un po’ per la bizzarra giustapposizione tra istanti di solennità e peripezie liceali del cast, un po’ perché nei primi combattimenti di prova capita di sorprendersi piacevolmente per la profondità del combat system. Ad affossare il tutto, però, provvede un roster abbastanza poco bilanciato, considerato che alcuni personaggi godono di mosse tanto più bisognose di più livelli di carica quanto devastanti una volta scagliate in direzione del nemico. Oppure, altri ancora (come lo stesso protagonista) eccellono nel corpo a corpo mentre ci sono combattenti dotati di ben più vantaggiosi attacchi a distanza.

Il risultato è un gioco su licenza che, come già detto nel già citato video di Masahiro Sakurai, riesce nell’intento di essere fedelissimo al materiale originale, ma a discapito del gameplay. L’enfasi è tutta, specie nella Modalità Storia, sulla possibilità di ricreare punti chiave della trama del manga, senza però che gli sviluppatori ci abbiano riflettuto a dovere. Un punto che riprenderemo a breve, questo, con un esempio pratico. In linea di massima, il combat system è complesso e, a tratti, pure piacevolmente profondo. È l’enfasi sul fanservice a renderlo sterile, nonostante l’impegno di Gojo nell’agitare la bacchetta da insegnante durante i tutorial del gioco. In termini più lusinghieri: molto zelo, ma malriposto.

La maledizione del grinding | Recensione Jujutsu Kaisen: Cursed Clash

Non mancano gli elementi cosmetici da sbloccare. Ora, se l’esperienza con gli adattamenti di Bandai Namco (come il lodevole Dragon Ball FighterZ) ci insegna qualcosa è che i costumi in un picchiaduro possono essere parecchi, e ciascuno di essi può richiedere altrettanto tempo per l’ottenimento anche se le differenze con un’altra colorazione possono essere minime. La valuta in-game da spendere nel negozio si può ottenere nelle varie modalità, tra gli obiettivi secondari delle missioni rigiocabili nella Modalità Storia (con annesse relazioni interpersonali da sbloccare) e quelle che vedremo in seguito. Naturalmente, ci sono gli elementi per i quali bastano tremila cucuzze così come se ne trovano alcuni che ne richiedono 160.000. Più, naturalmente, le occasionali loot box, sebbene fortunatamente prive di microtransazioni.

E a rischio di risultare eccessivamente bacchettoni con un gioco che comunque raggiunge la soglia della sufficienza, è qui che riconosciamo il difetto più irritante del gioco: la sua ossessione per farci perdere tempo. Il padding riesce ad eclissare quanto abbiamo criticato ampiamente ne Il disco indaco, con la complicità della natura di quest’ultimo come DLC. Lo dimostrano alcune istanze nella Modalità Storia: alcune missioni ci vedono da soli contro due avversari (che avranno l’ardire di redarguirci sul fatto di concentrarci su uno solo di essi nelle cutscene!), dimostrando la natura sbilanciata dell’aspetto puramente videoludico del prodotto. Altre, come lo scontro tra Gojo e Jogo, pur essendo scriptate richiedono di sferrare mosse dal lungo caricamento contro avversari molto intenzionati ad interromperci. Apprezziamo l’easter egg della “Conclusione spettacolare” di FighterZ, ma non quando ci si impone condizioni di vittoria ostiche.

I mondiali di Quidditch | Recensione Jujutsu Kaisen: Cursed Clash

Naturalmente, la tendenza del gioco ad ammiccare al multiplayer per inclinazione naturale porta con sé anche una componente online. In tal senso, abbiamo partecipato a un paio di partite tra le due modalità principali. È possibile competere in partite classificate e partite amichevoli. Potete intuire perché ci siamo cimentati perlopiù in quest’ultima categoria, ma in linea di massima possiamo parlare di un buon netcode. Questo perché, con la connessione anacronistica con cui chi vi scrive si trova spesso e volentieri ad avere a che fare, abbiamo avuto modo di constatare che il titolo ha a cuore uno svolgimento delle partite quantomeno decente. Nello specifico, Jujutsu Kaisen: Cursed Clash sconsiglia apertamente il gioco online agli “ipoconnessi”, per così dire.

Si tratta sempre e comunque di scontri in doppio, motivo per il quale la voce Co-op Online risulta un pizzico ridondante. Sono anche presenti lobby, ma in tal senso l’assenza di cross-play di alcun tipo rende l’intera sfera online del gioco un potenziale fuoco di paglia. Se non altro, abbiamo notato con altrettanto piacere che il titolo sembra implementare il rollback, a giudicare dal leggero input lag e, nei casi peggiori, dai movimenti “scivolosi” a terra. In tal senso, vista la rapida ascesa in popolarità da parte di manga e anime, ci aspettiamo un sequel capace di correggere il tiro su tutti i (molti) angoli da smussare; il multiplayer online, in particolar modo, sembra già ad un ottimo punto di partenza.

L’altarino degli otaku | Recensione Jujutsu Kaisen: Cursed Clash

Nella Galleria figurano tutti i vari elementi da sbloccare ininfluenti nel gameplay, come ad esempio sfondi, illustrazioni e brani. Tutti elementi, questi, che di nuovo richiedono la valuta in-game. Ad onor del merito, spezziamo volentieri una lancia in favore dell’online: è molto facile raggranellare in fretta la valuta in-game, finché ci si concentra su tutt’altro. Il tutto risulta in un gioco longevo, ma tra padding e decollo in verticale da parte del tasso di sfida durante la Modalità Storia lo fa per i motivi sbagliati. Trama a parte, il gioco dà il meglio di sé nella sfera online, anche perché la Battaglia Libera verte su un menù talmente macchinoso da rendere noiosa anche la selezione dei personaggi (per la quale il menù online è molto più diretto).

Abbiamo tirato in ballo ancora una volta il minimalismo della presentazione, sintomatico di un carrozzone decisamente piazzato davanti ai buoi, perché non abbiamo potuto fare a meno di notare l’aggressiva monetizzazione del titolo. Nello specifico, si parla dei DLC venduti a scatola chiusa al day one, con i contenuti della Deluxe Edition (personaggi) e della Ultimate Edition (personaggi e costumi) in arrivo entro fine anno. Per gli standard dell’industria non è una pratica di business per la quale gridare allo scandalo, ma nel quadro generale già descritto il prodotto risulta più mirato ai fan già esistenti che ai neofiti più curiosi. La Modalità Storia può sostituire l’anime per chi vuole recuperare al volo la storia, ma francamente un abbonamento a Crunchyroll costa meno.

Magia o illusionismo? | Recensione Jujutsu Kaisen: Cursed Clash

Altro non resta, dunque, che una valutazione tecnica. Dal punto di vista della grafica, framerate zoppicante nell’online a parte, le lamentele sono relativamente poche. Certo, le ambientazioni passano in secondo piano, ma i modelli 3D dei personaggi (alcuni dei quali, come già detto, sono già stati promossi nel negozio oggetti di Fortnite) e le loro animazioni rubano ampiamente la scena. Mandare a segno una Mossa del Risveglio, o semplicemente un attacco intriso di Energia Malefica, viene a noia solo nelle sessioni prolungate (o quando la CPU continua ad usare certe mosse contro di noi nella Modalità Storia). Insomma, quantomeno un minimo di coreografia atta a rendere tutto un pizzico più spettacolare c’è sempre.

Estendiamo il discorso della grafica alla presentazione in generale, un po’ troppo minimalista sugli altri fronti. Non siamo puntigliosi al punto di esigerlo, ma tra i loghi iniziali e la schermata del titolo un breve filmato introduttivo non avrebbe guastato. Il che è un peccato, visto il buono sfruttamento delle risorse di CriWare nell’implementazione di filmati (menù principale in primis). Il sonoro è anonimo, ma solo a metà. Poche melodie davvero da ricordare nella colonna sonora, salvo qualche occasionale brano ambientale come l’inquietante melodia stile Oddworld di alcune cutscene. Il doppiaggio, d’altro canto, è prevedibilmente di pregevole fattura.

Considerazioni conclusive

Difficile definire Jujutsu Kaisen: Cursed Clash un vero sfacelo in fase di recensione, non quando gli abissi della Tripla A sono decisamente altri. Ciò detto, parliamo pur sempre di un gioco che a prezzo pieno chiede sessanta euro, senza contare che la cifra sale a quota 80 solo per la Deluxe Edition. La gatta frettolosa fa i gattini ciechi, si usa dire, e non certo bendati come Gojo. La fedeltà all’opera trasposta c’è tutta; in tal senso, i fan che aprono il portafogli ragionando di cuore e di pancia potrebbero anche non restare delusi dal fanservice che il titolo procura al giocatore. Il problema, però, è un altro.

Vediamo i personaggi, vediamo le tecniche, le storie e le ambientazioni: tutti elementi di contorno, questi, valorizzati solo se c’è un gameplay solido alla base. E, purtroppo, facendoci strada tra i classici archetipi da anime shonen quali il protagonista “ignorante” e la ragazza dal bipolarismo tsundere, vediamo che al di sotto di queste mura manca la pavimentazione; in altre parole, è il gioco che manca di sostanza. Certo, poteva andare peggio: ci poteva venir chiesto, ad esempio, di uccidere supereroi nel modo più irrispettoso possibile nei confronti delle loro precedenti trasposizioni su console. Ma congedarci mediante un confronto con qualcosa di peggiore, pur non comportando una bocciatura, vale comunque a Yuji e compagnia una piccola tirata d’orecchi.

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete? Ditecelo qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.