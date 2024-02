Borderlands: il trailer ufficiale del film!

I fan hanno dovuto aspettare un po’ per vedere qualcosa, ma alla fine è finalmente arrivato: ecco il trailer del film di Borderlands, basato sulla famosissima e amatissima saga videoludica!

Alla fine, come avevamo previsto dopo aver visto le prime immagini, la Lions Gate Entertainment ha pubblicato online il primo trailer ufficiale del film di Borderlands. In molti aspettiamo questo film da tempo, soprattutto tutti quei fan che hanno giocato a tutti i capitoli che compongono la saga videoludica. In realtà la Lions Gate aveva già promesso che avremmo visto il trailer del film il giorno dopo aver mostrato le prime immagini in cui vediamo i personaggi e alcuni poster dedicato a ognuno di loro. A quanto pare, la casa di produzione cinematografica ha mantenuto la promessa e il trailer regala tutte le vibes che abbiamo trovato nei videogiochi. Sembra quindi che resterà fedele al carattere brillante ed elettrico tipico della saga videoludica. Qui sotto trovate il trailer!

Il trailer folle del film di Borderlands

Nel film troveremo Cate Blanchett interpretare il personaggio di Lilith, una donna fuorilegge con un passato misterioso. Torna con esitazione al suo pianeta natale per trovare la figlia scomparsa del S.O.B più potente dell’universo, Atlas, interpretato da Edgar Ramirez. Per compiere questa missione, Lilith si unirà a una ciurma sgangherata piena di personaggi stravaganti e folli. Troviamo infatti Roland, un ex mercenario in cerca di redenzione con il volto di Kevin Hart.

Abbiamo poi una piccola e simpatica pre-adolescente dal carattere selvaggio di nome Tiny Tina, interpretata da Ariana Greenblatt. Abbiamo poi Krieg, interpretato da Florian Monteanu, il muscoloso bodyguard della piccola Tiny Tina con una disabilità linguistica, Infine abbiamo Jamie Lee Curtis nei panni della scienziata Tannis e, per concludere in bellezza, Jack Black che dona la sua voce a Claptrap, il robot sapientone e volgare che è l’icona della serie videoludica. Il film è pieno di richiami ai videogiochi e per un attimo vediamo anche altri personaggi iconici come Mad Moxxi. Il regista è Eli Roth e uscirà al cinema il 9 agosto.

Siete curiosi di vedere il film? Diteci la vostra nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

