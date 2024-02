È arrivato il momento di dare un’occhiata ai migliori film di una delle attrici più celebri d’America: Meryl Streep. Ecco la nostra top 10

Eccoci ad un nuovo, imperdibile, appuntamento con i nostri speciali, dedicati ad attori e registi che hanno continuato e continuano a regalarci interpretazioni e produzioni cinematografiche imperdibili. Questa volta, dopo gli speciali dedicati all’amata Sandra Milo e Federico Fellini, è il turno di un’altra, famosissima, attrice: Meryl Streep. Celebre per la sua vastissima filmografia non è stato affatto facile scegliere solo 10 film. Speriamo di aver racchiuso in questa nostra lista i titoli più adatti, così da farvi un’idea sulle grandi doti attoriali di questo grande talento dei nostri tempi.

10. Kramer contro Kramer | Meryl Streep: la top 10 dei suoi migliori film

Partiamo subito con una delle pellicole di maggior successo di Meryl Streep, un film del 1979 dal titolo Kramer contro Kramer, del regista Robert Benton, tratto dal romanzo omonimo di Avery Corman. Nonostante si tratti di uno dei primi lavori dell’attrice, è riuscito a rimanere nel cuore del pubblico per la sua straordinaria interpretazione, al fianco di un altrettanto lodevole Dustin Hoffman. La pellicola, ritenuta uno dei capolavori di Benton, è riuscita a portarsi a casa ben cinque Oscar, quattro Golden Globe e tre David di Donatello.

In Kramer contro Kramer, Meryl Streep interpreta Joanna Kramer, una donna ormai stanca del marito Ted, tanto da decidere di andarsene di casa, lasciando l’uomo solo con il figlioletto. Ricominciare da zero una vita, imparando a gestire un bambino, non sarà facile per Ted, che ben presto dovrà fare i conti con l’ex moglie che, schiaritasi le idee, ha ben in mente cosa le dovrebbe spettare di diritto, dopo la loro separazione.

9. La scelta di Sophie | Meryl Streep: la top 10 dei suoi migliori film

Passiamo ora a La scelta di Sophie, pellicola del 1982, diretta da Alan J. Pakula e tratta dall’omonimo romanzo di William Styron. Qui Meryl Streep è in grado di vestire alla perfezione le vesti di un personaggio disperato, in grado di arrivare dritto al cuore dello spettatore. Non a caso proprio con questa interpretazione l’attrice è stata in grado di aggiudicarsi un Premio Oscar come Miglior attrice protagonista.

Inserito al novantunesimo posto della classifica dei cento migliori film americani di tutti i tempi, La scelta di Sophie racconta di Stingo, un ex Marines tornato a New York, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il ragazzo farà la conoscenza di Sophie Zawistowska, un’immigrata polacca liberata dal campo di concentramento di Auschwitz e di Nathan Landau, un intellettuale ebreo. Tra Stingo e Sophie nascerà una forte intesa.

8. La mia Africa | Meryl Streep: la top 10 dei suoi migliori film

Eccoci arrivati ad un’altra pellicola tratta da un romanzo, La mia Africa, del 1985. Film derivante dall’autobiografia omonima di Karen Blixen e diretto da Sydney Pollack. Si tratta di un’altra grandissima occasione per Meryl Streep per entrare nel cuore del pubblico; il film infatti è riuscito ad ottenere ben cinque premi Oscar.

La mia Africa ripercorre la vita di Karen Blixen, trasferitasi in Africa nel periodo della Grande Guerra. Qui la donna, nonostante sia sposata, si innamorerà del cacciatore Denys Finch-Hatton. Nel cast, al fianco di Meryl Streep ritroviamo un incredibile Robert Redford, oltre a Klaus Maria Brandauer, Michael Kitchen, Michael Gough e Suzanna Hamilton.

7. La morte ti fa bella | Meryl Streep: la top 10 dei suoi migliori film

Cambiamo decisamente genere, con una pellicola che proprio non poteva mancare in questo speciale. Si tratta de La Morte ti fa Bella, del 1992 e diretto da Robert Zemeckis. Un’avvincente e grottesca commedia nera, dedicata alla bellezza e all’inesorabile scorrere del tempo, interpretata magistralmente da Meryl Streep, Goldie Hawn, Bruce Willis e Isabella Rossellini. Gli effetti speciali utilizzati valsero al film l’Oscar ai Migliori effetti speciali, nel 1993.

Il film racconta di Helen Sharp, una scrittrice la cui vita viene però segnata dal tradimento del compagno Ernest, che ha ceduto alle tentazioni di Madeline, vecchia conoscenza di Helen. La vicenda fa cadere quest’ultima in un baratro, da cui riuscirà a riemergere solo proiettando tutti i suoi problemi sul suo aspetto fisico. Dopo anni di tormenti le due donne si ritrovano. Sarà l’inizio di un conflitto per accaparrarsi l’uomo che le porterà alla folle ricerca della bellezza eterna. Se non avete mai visto questo film e siete nostalgici di quei lungometraggi un po’ stile Tim Burton, tipici degli anni ’90, questa è una perla che non potete proprio perdervi.

6. I ponti di Madison County | Meryl Streep: la top 10 dei suoi migliori film

Passiamo ora a I ponti di Madison County, film del 1995, diretto da Clint Eastwood che ne è anche protagonista. Al suo fianco la nostra Meryl Streep in un ruolo profondo e sentimentale. I due riescono a trasmettere al pubblico la loro grande complicità, tanto da regalare un film indimenticabile. Un vero successo di pubblico e critica.

Il film racconta della storia d’amore della casalinga di origini italiane Francesca e del fotografo Robert, travolti dalla passione durante l’assenza del marito di Francesca. Una storia d’amore struggente e drammatica. Se siete alla ricerca di qualcosa di sentimentale, I ponti di Madison County potrebbe fare al caso vostro. Dategli una possibilità.

5. Il diavolo veste Prada | Meryl Streep: la top 10 dei suoi migliori film

Eccoci arrivati ad uno dei film più amati di sempre: Il diavolo veste Prada, del 2006. La protagonista della pellicola è Anne Hathaway, ma la Streep è in grado, attraverso un ruolo che sembra le sia stato cucito perfettamente addosso, di regalarci uno dei personaggi più iconici del cinema attuale. Non a caso l’attrice ha ottenuto una nomination come Miglior attrice non protagonista, dopo questa indimenticabile interpretazione.

Il film racconta di Andy Sachs, una giovane ragazza di provincia che riesce ad ottenere un posto di lavoro come assistente della temutissima Miranda Priestly, direttrice di una celebre rivista di moda. Catapultata in questa nuova realtà che sembra lontanissima dal suo modo di essere, la dolce Andy dovrà trovare il modo di adattarsi al nuovo ambiente, tutt’altro che comprensivo.

4. Mamma Mia! | Meryl Streep: la top 10 dei suoi migliori film

Soffermiamoci ora su un altro lungometraggio che è stato in grado di ottenere un incredibile successo di pubblico. Stiamo parlando di Mamma Mia! pellicola del 2008, per la regia di Phyllida Lloyd. Ci teniamo ad inserire questo film in questo speciale, proprio per mostrare l’incredibile versatilità di questa attrice, che qui si cimenta in un musical dedicato alla musica dei famosi ABBA.

La pellicola, campione d’incassi, racconta di Donna e di sua figlia Sophie, che vivono felicemente su un’isola della Grecia, gestendo un piccolo albergo. Sophie è in procinto di sposarsi, ma non ha nessuno che l’accompagni all’altare, perché non ha mai conosciuto suo padre. Decisa a scoprire chi sia l’uomo misterioso, decide di invitare alle nozze Sam, Bill ed Henry, tre uomini che in passato sono stati molto importanti per Donna proprio con l’intento di scoprire chi dei tre è il suo vero padre. Nel cast Meryl Streep è affiancata da Amanda Seyfried, Julie Walters, Christine Baranski, Pierce Brosnan e Colin Firth.

3. The Iron Lady | Meryl Streep: la top 10 dei suoi migliori film

Passiamo ora a The Iron Lady, pellicola del 2011, diretta da Phyllida Lloyd, che certamente non possiamo non inserire in questo speciale. L’impeccabile interpretazione dell’attrice, che ha saputo donare al pubblico una versione davvero impeccabile della Lady di Ferro, sia per aspetto che per sfumature comportamentali, le è valso un altro Oscar.

The Iron Lady narra la vita dell’ex primo ministro britannico Margaret Thatcher, soprannominata appunto “La lady di ferro”. Una donna devota alla sua carriera e pronta a sacrificare tutto per l’ambizione politica e l’amore nei confronti della sua terra. Nel cast Jim Broadbent, Olivia Colman, Anthony Head, Richard E. Grant, Roger Allam e Michael Pennington.

2. Florence | Meryl Streep: la top 10 dei suoi migliori film

Eccoci arrivati a Florence, film del 2016, per la regia di Stephen Frears. Anche in questo caso l’attrice ha deciso di prendere parte ad una pellicola che racconta una storia vera, quella della cantante lirica Florence Foster Jenkins. Meryl Streep ha la possibilità di mostrare tutto il suo talento, trasformandosi in uno dei personaggi più amati della sua filmografia.

La pellicola racconta, come già anticipato, la storia di Florence, ereditiera newyorkese dal grande sogno: diventare una cantante lirica. Il cammino per realizzare questo suo desiderio è però tutt’altro che semplice, almeno fino a che nella sua vita non entreranno il pianista Cosmé McMoon e l’attore teatrale St. Clair Bayfield. Nel film, ad affiancare la nostra amata Meryl Streep, nei panni della protagonista, troviamo Hugh Grant, Simon Helberg, Nina Arianda e Rebecca Ferguson.

1. Don’t Look Up | Meryl Streep: la top 10 dei suoi migliori film

Concludiamo questa rassegna di film con uno dei lavori più recenti dell’attrice: Don’t Look Up. Scritto e diretto da Adam McKay, la pellicola ha ottenuto non poco successo alla sua uscita su Netflix, nel 2021. Anche in questo caso Meryl Streep riveste un ruolo di grande importanza: interpreta infatti la presidentessa degli Usa. Anche questo suo lavoro non è passato inosservato, tanto da ricevere diverse nomination agli Oscar: miglior film, migliore sceneggiatura e miglior colonna sonora.

In Don’t Look Up si raccontano le gesta di una coppia di astronomi, che rendendosi conto che un meteorite sta per schiantarsi sulla superficie terrestre, tentano in tutti i modi di avvertire il mondo intero che il tempo sta per scadere. Complice di questo successo è sicuramente anche il cast, che comprende Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett e Jonah Hill.

Conclusioni

Giunti alla fine di questo viaggio, tra le pellicole che hanno reso celebre una delle attrici più amate ed apprezzare del panorama cinematografico, ci rendiamo conto del talento di questa artista. Nel corso della sua carriera, Meryl Streep ha sempre saputo destreggiarsi magnificamente tra commedie, drammi, biografie storiche e lungometraggi grotteschi. Tutti interpretati con sapienza da un attrice che, ad oggi, detiene il record di candidature ai premi Oscar, nelle categorie riservate alla recitazione, pari a un totale di 21 nomination. Un caso? Sicuramente no. Vi invitiamo quindi a recuperare queste pellicole se non l’avete ancora fatto. Siamo certi che non ve ne pentirete.

