Diciamocelo, il nuovo videogioco di Rocksteady Studios ha deluso le aspettative. Con quello che ci avevano rivelato sul gioco, ci aspettavamo un salto in avanti rispetto a Batman Arkham Knight, ma fatto sta che era già difficile di per sé superare quel capolavoro. La recensione la pubblicheremo il prima possibile, ma prima vogliamo parlarvi dei personaggi protagonisti di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Harley Quinn | Suicide Squad: Kill the Justice League, chi sono i personaggi?

Iniziamo dalla protagonista indiscussa: Harley Quinn. Che ci crediate o no, il personaggio non è nato nei fumetti. Harley, infatti, la sua prima apparizione nella serie animata di Batman degli anni ’90. Sin dall’inizio Harley era innamorata di Joker, ma nella serie animata non aveva ancora una backstory, era semplicemente così folle da fare qualsiasi cosa per l’uomo che amava. Una particolarità di Harley, però, era che inizialmente Harley voleva solo scoprire chi era Batman, ma non avrebbe mai voluto fargli del male. Di base era nata come una donna squilibrata che però non voleva ferire nessuno. Ovviamente la DC Comics ha cambiato la storia del personaggio, partendo sempre dalla base vista nella serie animata di Batman, ma aggiungendo un background e delle caratteristiche in più.

Harleen Quinzel era una psichiatra, che durante un giorno di lavoro al manicomio di Arkham, incontra Joker, di cui si innamora. Da allora la vita di Harleen viene stravolta e cambia il suo nome in Harley Quinn. L’amore nei confronti di Joker l’ha portata a diventare una supercriminale, uccidendo molti innocenti sotto ordine di Joker. La relazione tra i due è tossica, quasi mortale, infatti più volte Joker l’ha quasi uccisa. Stanca dei maltrattamenti, Harley si scaglia contro Joker e si allea perfino con Batman, per il quale prova anche dei sentimenti che il Cavaliere Oscuro non ricambia. Tra i suoi interessi amorosi però c’è anche Poison Ivy, con cui ha intrapreso una relazione, e loro due, insieme a Catwoman, formano il gruppo Gotham Syrens. Una volta libera da Joker, Harley diventa una specie di antieroina.

Deadshot | Suicide Squad: Kill the Justice League, chi sono i personaggi?

Floyd Lawton, anche conosciuto come Deadshot, è un altro personaggio di Batman da un background molto interessante. Ha avuto un’infanzia parecchio difficile, in cui suo padre era davvero un uomo orribile. Sua madre cercò di convincere lui e suo fratello Eddie ad ucciderlo, ma se Eddie si era deciso a farlo, Floyd non lo era. Nel momento in cui tentò di fermare suo fratello dall’uccidere il loro padre, Floyd uccise involontariamente Eddie. Anni dopo Floyd ebbe un figlio che chiamò Eddie, per onorare suo fratello. Tuttavia, quando sua madre lo rapì per convincerlo a finire il lavoro che aveva iniziato, il piccolo Eddie fu ucciso accidentalmente. Floyd, infuriato come non mai, fece una strage e rese paraplegica sua madre.

Deadshot sembra un personaggio perfido, che non si fa scrupoli e non ha pietà per nessuno nel raggiungere i suoi obiettivi. In realtà, anche lui ha dei sentimenti, grazie all’esistenza di sua figlia Zoe. La piccola vive a Star City con sua madre e, quando può, va a trovarla per trascorrere dei bei momenti tra padre e figlia. Il personaggio è famoso per essere il cecchino più letale del mondo. La sua tattica di combattimento è strabiliante, sfrutta l’ambiente a proprio vantaggio e riesce ad uccidere il bersaglio anche se fuori dalla sua vista. Infatti ha una tecnologia che gli permette di vedere la traiettoria del rimbalzo del proiettile che andrebbe poi ad eliminare il bersaglio.

Captain Boomerang | Suicide Squad: Kill the Justice League, chi sono i personaggi?

Questo personaggio, Captain Boomerang, di cui il vero nome è George “Digger” Harkness, ha raggiunto il grande pubblico grazie al primo film di Suicide Squad. Il personaggio è sostanzialmente quello che abbiamo visto sia al cinema che nelle serie tv. Principalmente un avversario di Flash, Captain Boomerang è un supercriminale molto stravagante che opera perlopiù a Central City, la città protetta dal supereroe velocista. Sia nei fumetti che nei film non ha nessun background e non ci danno molto modo di empatizzare con lui.

Tuttavia, il personaggio è di per sé molto divertente, infatti in ogni media in cui appare è sempre la parte comica. Ha fatto parte di un’altra squadra oltre la Suicide Squad, ovvero la Galleria dei nemici di Flash, un team di supercriminali che collaborano per uccidere Barry Allen (una specie di Sinistri Sei, ma della DC). George Harkness è un criminale di basso rango che, comunque, cerca sempre una sfida con Flash, perché ama follemente combattere contro di lui e divertirsi. La vita da rapinatore di banche è lo stile di vita che più preferisce, non può vivere senza l’adrenalina causata dal rischio di essere arrestato. Captain Boomerang è un pazzo a cui piace divertirsi.

King Shark | Suicide Squad: Kill the Justice League, chi sono i personaggi?

Diversamente da quanto faccia pensare il suo quoziente intellettivo basso e il suo comportamento bambinesco, King Shark è il membro più forte della squadra. La sua forza sovrumana si spiega con la sua natura e le sue origini: Nanaue è il figlio del Dio Squalo. Esattamente, Nanaue è un semidio e, agli inizi, era una macchina assassina senza freni che uccideva chiunque incontrasse lungo la strada, arrivando perfino a mangiare un braccio della propria madre per via della sua fame. Si è scontrato principalmente con Superboy durante i suoi primi attacchi, ma anche questo è un caso in cui King Shark è più un antieroe che un villain.

Dopo aver collaborato con Aquaman, che ha anche confermato le origini di Nanaue come figlio del Dio Squalo, ha iniziato ad essere più calmo e loquace. Se prima non era capace di ragionare e mangiava e uccideva anche chi cercava di aiutarlo, col tempo Nanaue è diventato più intelligente e capace di collaborare. Si è ritrovato infatti a lavorare anche per la Società segreta di Lex Luthor. Tuttavia, si rivelò essere anche un alleato di Arthur Curry, infatti aveva ricevuto il compito dal vecchio Aquaman di aiutare quello nuovo ad accettare il suo ruolo, cosa che Nanaue fece. Un personaggio da tante sfumature, che nasce come un trucidacarne per poi diventare un alleato degli eroi in alcune occasioni.

Una squadra di squilibrati

Questi quattro personaggi, insieme, formano una delle squadre più iconiche e famose del mondo della DC Comics. Sono uniti dalla loro follia e instabilità mentale, il che rende il loro legame molto divertente e a tratti anche adorabile. Insieme formano davvero una bella squadra, mettendo su dei simpatici siparietti in cui bisticciano, cercano di uccidersi, ma col passare del tempo si affezionano l’uno con l’altra e diventano dei grandi amici. Questa formula è stata proposta per bene soltanto da James Gunn nel secondo film di Suicide Squad, ma di per sé questa squadra la si ama, nel bene e nel male, con i loro pregi e difetti.

