In questo articolo dedicato andiamo a scoprire dove poter vedere L’Attacco dei Giganti, la serie animata capolavoro di Hajime Isayama conclusasi proprio lo scorso anno

Una delle serie animate più di successo dello scorso anno, o forse sarebbe meglio dire di sempre, è decisamente l’Attacco dei Giganti. Si è conclusa, con due lunghi speciali di fine stagione, proprio a novembre 2023, suscitando emozioni diverse e variegate nei fan, dal dispiacere all’amarezza per la fine di una storia epocale e che ha cambiato il medium, alla consapevolezza che… be’, almeno ne abbiamo visto una fine. E considerando i tempi che corrono. Se volete qualche informazione generale sulla serie, ve ne abbiamo parlato in una puntata di Anime Breakfast dedicata, la trovate cliccando qui. In questo articolo ci occupiamo di un qualcosa di diverso… dove si può vedere l’Attacco dei Giganti?

Netflix | L’Attacco dei Giganti: dove vedere la serie fenomeno!

Se c’è bisogno di una guida, capirete bene che non è proprio così immediato capire dove poter vedere l’Attacco dei Giganti. Questo perché, in realtà, diverse piattaforme di streaming ne hanno acquisito i diritti, ma solo per alcune serie. È questo il caso di Netflix, ad esempio, che mette a disposizione la quarta e ultima stagione, i due film riassuntivi della prima stagione “L’arco e la freccia cremisi” e “Le ali della libertà” e il riassunto della seconda stagione, intitolato “L’urlo del risveglio“. Trovate tutti i link in elenco qua sotto:

Gli abbonamenti di Netflix

Ovviamente, Netflix è un servizio di streaming in abbonamento, e dovrete quindi pagare un canone mensile per vedere l’Attacco dei Giganti su questa piattaforma. Qui di seguito i piani con i relativi costi attualmente disponibili:

Standard con pubblicità – 5.49€/mese

Standard (massimo due dispositivi) – 12.99€/mese

Premium – 17.99€/mese

Crunchyroll | L’Attacco dei Giganti: dove vedere la serie fenomeno!

Spostandoci invece di piattaforma di streaming, passiamo a Crunchyroll. In questo caso, avrete a disposizione tutte le stagioni complete de l’Attacco dei Giganti ad eccezione della prima. Il motivo? Non lo sappiamo. Sono disponibili anche gli OAD e i due movie finali della quarta stagione (ovviamente, essendone gli episodi finali). Qua sotto trovate il link diretto alla pagina dell’anime su Crunchyroll, da cui potete selezionare quale stagione iniziare a vedere:

Gli abbonamenti di Crunchyroll

Per quel che riguarda Crunchyroll, il servizio vi offre 14 giorni di prova gratuita della Versione Premium. Potete anche vedere gratuitamente ogni serie non in simulcast (quelle sono disponibili solo per gli utenti paganti), a patto che riusciate a sopportare le pubblicità. I piani a pagamento sono i seguenti:

Fan – 4.99€/mese

Megafan – 5.99€/mese

Amazon Prime Video | L’Attacco dei Giganti: dove vedere la serie fenomeno!

Infine, se volete sapere dove poter vedere l’Attacco dei Giganti su una singola piattaforma, vi possiamo tranquillamente dire che in questo marasma per fortuna c’è Amazon Prime Video. Su questa piattaforma sono disponibili tutte e quattro le stagioni e i tre film riassuntivi (ma solo in noleggio o come acquisto), mancano solamente gli OAD che non sono propriamente indispensabili per una visione d’insieme, ma che comunque potete recuperare tranquillamente in versione gratuita su Crunchyroll. Qui di seguito tutti i link che vi possono aiutare ad arrivare al contenuto da voi desiderato:

Gli abbonamenti di Amazon Prime Video

Amazon Prime Video vi permette di usufruire gratuitamente del servizio per un periodo di prova di 30 giorni. Successivamente, il costo mensile dell’abbonamento sarà di 4.99€/mese. Amazon Prime Video è gratuito per tutti i clienti Prime.

Buona visione!

Questa lunga odissea si conclude qui. Queste erano tutte le piattaforme legali dove poter vedere L’Attacco dei Giganti di Isayama. Fateci sapere che cosa ne pensate voi della serie di Isayama qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV! E presto, molto probabilmente, arriverà anche una recensione della quarta stagione. In ritardo, ma sempre di cuore.

