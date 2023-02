Oscar 2023: dopo Will Smith, ecco un’unità di crisi

Gli Oscar 2023 si aprono con una novità: la creazione di un’unità di crisi, pronta a fronteggiare ogni evento indesiderato

La notte degli Oscar si avvicina e fervono i preparativi per la cerimonia. In attesa di scoprire chi si porterà a casa le ambite statuette, ecco che una notizia sta facendo parlare di sé nelle ultime ore. Si tratta della creazione di un “Crisis Team“, che avrà il compito di sorvegliare minuziosamente tutto ciò che accade ed intervenire se necessario, per evitare che eventi, come quelli che hanno coinvolto Will Smith nel 2022, possano ripetersi. Scopriamo più nel dettaglio di che si tratta.

Oscar 2022: lo schiaffo di Will Smith

Inutile negarlo, di tutti i momenti che hanno caratterizzato gli Oscar del 2022, in molti ricorderanno solo lo schiaffo che l’attore Will Smith ha tirato a Chris Rock. La reazione, nata a causa di una battuta infelice del comico nei confronti della moglie dell’attore, aveva lasciato tutti a bocca aperta. C’era anche chi aveva ipotizzato che si trattasse di una scena magistralmente pianificata. Già dopo pochi minuti il fatto era già sulla bocca di tutti diventando, involontariamente, il vero momento rappresentativo della cerimonia.

Questo comportamento ha costretto l’Academy ad allontanare Will Smith dalla celebrazione per 10 anni, dimostrandosi irremovibile anche di fronte alle scuse dell’attore.

Oscar 2023: l’“unità di crisi”

Dopo un evento simile, l’Academy ha deciso che non starà più a guardare. Dopo aver ammesso di essere stata impreparata a ciò che è accaduto, l’organizzazione ha pensato ad una vera e propria unità di crisi per il 2023. Questa entrerà in funzione nel caso in cui ce ne fosse bisogno, per fronteggiare eventi “fuori programma”.

Bill Kramer, CEO dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences si è soffermato su questa decisione in un’intervista rilasciata a Time:

Abbiamo creato un’intera unità di crisi che non abbiamo mai avuto prima. Abbiamo preparato diversi piani e pensato a molti possibili scenari. La nostra speranza è essere preparati a tutto ciò che non possiamo anticipare, ma che potremmo fronteggiare nel caso in cui accadesse.

Kramer ha poi continuato:

La squadra di comunicazione e le strutture che abbiamo messo in piedi per fronteggiare situazioni impreviste ci permettono di sapere quale gruppo dobbiamo riunire velocemente, come agire insieme, chi sarà il portavoce e quale saranno le dichiarazioni da rilasciare.

Probabilmente questa scelta creerà un forte dibattito tra chi è favorevole ad una cerimonia rispettosa e lontana da stranezze e azioni di cattivo gusto e chi segue la cerimonia a caccia di eventi in grado di portare via la scena alle semplici premiazioni. Ricordiamo che la cerimonia degli Oscar si terrà domenica 12 marzo. Ecco qui la lista di tutti i candidati.

