Notte degli Oscar 2022: Will Smith picchia Chris Rock

Nella notte degli Oscar 2022, tenutasi a Los Angeles, durante la consegna dei premi della novantaquattresima edizione Will Smith picchia Chris Rock

Durante la cerimonia dei Premi Oscar 2022, Academy Awards, quando tutto filava come previsto, è all’improvviso successo l’inimmaginabile: l’attore Will Smith, ha pubblicamente schiaffeggiato e minacciato Chris Rock, perchè quest’ultimo aveva offeso con una battuta di poco gusto la moglie di Smith, Jada Pinkett Smith.

Tutto il dramma, minuto per minuto

Mentre la serata di premiazione scorreva secondo i piani, anche troppo, dato che in molti hanno fatto notare che la cerimonia stava durando anche troppo rispetto agli anni passati, ma soprattutto anche a rilento, quindi tendeva a tratti anche ad annoiare, ma ecco che improvvisamente la serata si anima inaspettatamente con un episodio mai avvenuto prima.

Stiamo parlando dello schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock.

Will Smith, nella serata degli Oscar 2022, è stato premiato come miglior attore protagonista, ovviamente, ma non è la premiazione a farci meraviglia, ma piuttosto la scazzottata che esso ha dato a Chris Rock. Lo stesso Smith fino a poco tempo prima rideva alle battute politicamente scorrette di Rock, ma a quanto pare quando poi la battuta è stata fatta sulla moglie la cosa non è stata digerita bene.

La battuta in questione che non è andata a genio all’attore Will Smith da parte di Chris Rock sulla moglie Jada Smith, era stata fatta sul fatto che Rock non vedeva l’ora di vedere la donna in G.I. Jane 2, dove Jada deve mostrarsi rasata, dove essa lo è già di suo perché soffre di alopecia, cosa di cui ella stessa ha parlato pubblicamente.

Allora Will Smith, in difesa della moglie si è alzato di scatto, salendo sul palco per mollare un ceffone a Chris Rock, tornando poi al suo posto, gridando per ben due volte testuali parole:

Non nominare mia moglie con quella cazzo di bocca

Ovviamente, la parolaccia è stata disattivata dall’audio della tv americana, ma non da quella straniera.

Lo schiaffo era reale o era tutta una farsa?

Basiti e increduli le persone presenti in sala, erano restie a credere che il bravissimo attore Will Smith, favorito per l’Oscar come miglior attore protagonista del film: Una famiglia vincente – King Richard, avesse compiuto un tale gesto davanti ad amici, e a milioni di persone.

Ma è anche da non credere che sia stato tutto finto, per quale motivo Smith e Rock si sarebbero dovuti prestare ad una farsa del genere? Che includeva anche il dover insultare la moglie di Smith?

A credere che quell’episodio non era tutta scena, bastava capirlo dalla faccia arrabbiata di Will Smith, al quale dopo l’accaduto Rock per fortuna non ha reagito ed ha portato avanti la conduzione della cerimonia, annunciando l’Oscar per il miglior documentario che è andato al Summer of Soul, del regista Questlove, trovatosi nel bel mezzo della bufera, dove tutti erano ancora presi dalla scena, fregandosene della premiazione.

A questo punto la domanda sorge spontanea. Tutta questa aggressività da parte di Smith verso Rock, non sarà dovuta dal fatto che tra i due ci siano altri precedenti? Nel tentativo di scoprirlo, The Wrap è andato ad indagare un pò, con ottimi risultati, trovando effettivamente dei precedenti.

Di fatti nel 2016, quando Chris Rock presentò gli Oscar nel monologo iniziale prese in giro la coppia Smith, perchè per il secondo anno consecutivo non c’era nessun candidato di colore. Così Rock esultò dicendo:

Jada che boicotta gli Oscar è come me che boicotto le mutandine di Rihanna. Non sono stato invitato

Continuando ancora:

E non è giusto che Will sia stato così bravo e non sia stato candidato, ma non è nemmeno giusto che gli abbiano dato 20 milioni di dollari per Wild Wild West!

Durante la scenata, l’attrice Jada Pinkett Smith, è apparsa molto imbarazzata e mortificata, di fatti nel corso della pubblicità Lupita Nyong’o, Meredith O. Sullivan le sono state molto vicine. Anche Denzel Washington gli ha parlato.

E mentre si formavano già partiti, tra chi giustificasse Smith e chi lo colpevolizzasse, ecco che arriva l’annuncio che Will Smith aveva vinto il premio miglior attore protagonista per il ruolo del padre delle sorelle Williams. Una volta sul palco, Smith si è scusato con l’Academy Awards e con i suoi colleghi, ma non con Rock. Cominciando poi con il suo discorso:

Richard Williams era un fiero difensore della sua famiglia. In questo momento nella mia vita, sono sopraffatto da quello che Dio mi chiede di fare e di essere in questo mondo. Facendo questo film, ho potuto proteggere Anujanue Ellis, una delle persone più forti e delicate che ho mai conosciuto. Ho potuto proteggere Saniyya e Demi, le due attrici che interpretavano Venus e Serena. Nella mia vita mi si chiede di amare persone, di proteggere la gente ed essere un fiume per la mia gente.

Ha poi proseguito dicendo di voler essere un veicolo d’amore, piangendo vere lacrime, scoppiando d’emozioni, con la felicità d’aver appena vinto un Oscar e la rabbia avuta poco prima. Il gesto dell’attore ha fatto perdere punti alla persona che è Will Smith, perchè la violenza non è mai la soluzione e di certo non ha dato un bel messaggio, ma ormai quel che è fatto è fatto.

Sui social riguardo all’episodio ci sono un sacco di commenti anche da parte di registi e attori che si dissociano dal gesto dell’attore, il quale si scopre che non abbia una bella reputazione in merito. Sicuramente il danno maggiore Smith l’ha fatto in primis a se stesso, perchè quello che per lui doveva essere una bella serata con tanto di premio, adesso è offuscato dal gesto compiuto. Sicuramente una nota stonata che rimarrà scandalo per i prossimi mesi.

A seguito però Rock si è scusato con Smith, decidendo anche di non sporgere denuncia nei confronti del collega.

E voi cosa ne pensate? E' ancora l'attore degno di nota che conoscevate o è calato anche dai vostri cuori?

