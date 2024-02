Frosinone-Roma: dove vedere la partita?

L’agenda della Domenica si prospetta sempre piena di impegni. Ecco dove vedere allora Frosinone-Roma

I diritti tv sono parte integrante di questo calcio, ormai in continua evoluzione. La Serie A è intatti gestita da Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività. Ciò tende a rappresentare un vantaggio (soprattutto in termini economici) per le società. Diviene inveceun problema per i tifosi, i quali si trovano costretti a cercare diverse notizie per dare una risposta alle loro domande. Questo articolo vuole dunque condividere informazioni utili: rivelare dove vedere Frosinone-Roma e chi potrebbe verosimilmente giocare.

La giornata 25 presenta così un altro derby, laziale questa volta. I ciociari vogliono salvarsi, i capitolini hanno bisogno di spingere sull’acceleratore.

Dove vedere Frosinone-Roma: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al 14esimo posto in classifica, il Frosinone ha raccolto fino ad ora 23 punti, probabilmente poco per quello che ha dimostrato. La salvezza non è ancora una certezza, per questo il club deve ancora lottare. In sesta posizione con 38 punti, la Roma deve macinare se vuole mantenere il passo delle prime 4. Spieghiamo dove poter vedere Frosinone-Roma, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, nonostante si stata fondata da pochi anni, si è ritagliata il suo spazio, guadagnandosi una buona posizione. Attualmente infatti solo DAZN può offrire l’intero calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce con le partite di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile offre tra l’altro due soluzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che dà modo di usufruire del servizio da due dispositivi in contemporanea. Sarà necessario semplicemente cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Passando alla questione Sky, il palinsesto dei servizi si presenta diverso. Il pacchetto permette la visione di tre partite di Serie A per ogni giornata, dando altre soluzioni in merito, cioè le gare di calcio femminile e gli scontri dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni europei, rispettivamente Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con l’aggiunta di altri sport, rispettivamente NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, rifacendosi al link che richiama NOWTV.

Messa in archivio questa discussione, eccoci alla risposta tanto attesa: Frosinone-Roma sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 18 Febbraio, alle ore 18:00, teatro dell’incontro lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Si rammenda l’importanza di una VPN mentre si viaggia su internet.

Manca pochissimo, mettetevi comodi sul divano e gustatevi la gara in tv. In alternativa sarà possibile scaricare l’app e accedere tramite login.

Frosinone-Roma, probabili formazioni

Spinta salvezza e permanenza in Serie A, corsa per le prime 4 posizioni.

Di seguito le probabili formazioni:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Il pronostico è già scritto o ci sarà un colpo di scena? Diteci la vostra. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sulle news del mondo sociale e web.