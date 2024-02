Monza-Milan: dove vedere la partita?

Il Sunday night chiude la giornata 25 di Serie A. L’articolo vi spiegherà dove poter vedere Monza-Milan

I diritti tv sono oramai all’ordine del giorno, soprattutto negli ultimi anni, con l’avvento di VAR e tecnologia in generale. La Serie A si ritrova suddivisa tra Sky e DAZN, che può però vantare la piena esclusività dell’intero pacchetto. Ciò rappresenta un grande vantaggio per le società, ma una limitazione per utenti e tifosi, i quali si trovano costretti a cercare numerose informazioni per conoscere ogni dettaglio relativo ai match in programma. L’articolo in questione vuole dare dunque una mano a riguardo, spiegando dove vedere Monza-Milan e chi potrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 25 si chiude così con il posticipo serale che vedrà un altro derby, quello lombardo. Negli ultimi scontri c’è stata pochissima storia, con i rossoneri capaci di annientare sempre i brianzoli.

Dove vedere Monza-Milan: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

L’undicesimo posto in classifica permette al Monza di essere tranquillo dal punto di vista della corsa alla salvezza. I brianzoli contano 30 punti, dieci in più rispetto alla zona retrocessione. Ultimamente hanno però registrato un’inflessione, soprattutto in fase offensiva. In terza posizione con 52 punti c’è il Milan di Pioli che, vincendo, scavalcherebbe la Juventus. La compagine rossonera arriva da 4 vittorie e un pareggio, con un rendimento di altissimo livello. Scopriamo così dove poter vedere Monza-Milan, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra pochi anni fa, si è gradualmente presa uno spazio importante all’interno del mondo calcistico. Allo stato attuale infatti solo DAZN può garantire l’intero calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce con le gare di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, il quale dà modo di usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Non si dovrà fare molto, solo cliccare sul link diretto che riporta al sito.

Soffermandosi sulla questione Sky, il calendario dei servizi mostra soluzioni differenti. Il pacchetto garantisce la visione di tre partite di Serie A per ogni giornata, ampliando però il pacchetto calcio con le gare femminili e gli scontri dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni di caratura europea, ovvero quelli di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con l’aggiunta di altri sport, rispettivamente NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, con il link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio questa discussione, eccoci allo snodo principale: Monza-Milan sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 18 Febbraio, alle ore 20:45, terreno di gioco l’U-Power Stadium di Monza. Si ricorda di avere una VPN durante la propria navigazione su internet, per viaggiare in sicurezza.

Monza-Milan, probabili formazioni

Punti per tranquillizzarsi, punti per prendersi il secondo posto.

Ecco le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Akpa Akpro, Pessina, Zerbin; Colpani, V. Carboni; Mota Carvalho.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.

Chi riuscirà ad avere la meglio? Diteci i vostri pronostici.