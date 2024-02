La scopa elettrica Samsung Jet 70 è in offerta su Euronics

Non è una cosa molto frequente quella di trovare occasioni del genere, ma su Euronics è in offerta la scopa elettrica Samsung Jet 70, un aggeggio molto utile per fare delle pulizie molto efficienti in casa

Non solo smartphone e smart tv, la Samsung si occupa anche di scope elettriche. L’azienda è famosa per essere un titano colossale proprio per quanto riguarda i primi tipi di dispositivo citati, ma a quanto pare crea anche degli ottimi prodotti per la pulizia della casa. Pensate che uno di questi prodotti è incluso nella classifica dei migliori aspirapolvere senza filo, quindi non è un prodotto di basso rango. Per di più, questa scopa elettrica Samsung Jet 70 è in offerta su Euronics e ad un prezzo davvero imperdibile: 269 euro, al posto di 519 euro, quindi c’è un risparmio davvero enorme. Potete trovare l’offerta sulla scopa elettrica cliccando qui.

La scopa elettrica Samsung Jet 70 è l’offerta Euronics di cui la casa ha bisogno

Questa scopa elettrica ha una potenza di 150W e ha fino a 40 minuti di autonomia che permette agli utenti di usare la scopa per un uso prolungato e più volte prima di doverla ricaricare. Ha una spazzola Turbo Action con un filtro 99,999% per polveri ultra-fini che trattiene la micro-polvere fino al 99,999% tra cui gli allergeni e le particelle più piccole. Ha fino a 40 minuti di autonomia, con una capacità elevata, cioè 2000 mAh. Come abbiamo detto prima, la batteria di questo aspirapolvere può lavorare fino a 40 minuti.

Se invece vuoi pulire per 80 minuti consecutivi, puoi direttamente sostituire la batteria con una di ricambio. La spazzola Turbo motorizzata rimuove sporco, capelli e polvere sottile intrappolati anche nei posti più angusti dove è difficile vedere lo sporco, intrappolati anche in tappeti e pavimenti. Le setole entrano in profondità in tappeti e fenditure per dare una pulizia completa. Potete infine riporre la scopa elettrica e allo stesso tempo ricaricare la batteria. Il supporto si adatta facilmente in qualsiasi posto della casa e riduce al minimo l’ingombro.

Se quindi volete dare una pulizia ben approfondita della casa, allora approfittate dell’offerta di Euronics. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.