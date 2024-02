Samsung Galaxy Fit3: ecco le nuove funzionalità trapelate in rete

Samsung Galaxy Fit3, design, caratteristiche e funzionalità speciali del nuovo smartwatch sono trapelate in rete nelle ultime ore

Nuove informazioni emergono sul web riguardo Samsung Galaxy Fit3, il fitness tracker che il colosso coreano dovrebbe lanciare a breve. Un’immagine del presunto materiale informativo di Samsung svela alcuni dettagli interessanti sul design e le funzionalità del dispositivo.

Samsung Galaxy Fit3: design e display

Galaxy Fit3 dovrebbe avere un quadrante rettangolare con un design unibody in alluminio e un pulsante fisico sul lato destro. Il dispositivo sarà resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68 e sarà disponibile in tre colorazioni: grigio, argento e oro rosa.

Il display AMOLED da 1,6 pollici con risoluzione 256 x 402 pixel e rivestimento in vetro 2.5D promette una superficie di visione il 46% più grande e l’11% più sottile rispetto al modello precedente.

Funzionalità extra

Il fitness tracker di Samsung dovrebbe includere 16 MB di RAM, 256 MB di memoria interna, una batteria da 208 mAh e una vasta gamma di quadranti per personalizzare l’interfaccia. Tra le funzionalità avanzate troviamo:

Monitoraggio della frequenza cardiaca

Rilevazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2)

(SpO2) Sensore per il rilevamento dello stress

Contapassi

Supporto a 101 attività sportive (con rilevamento automatico di 6)

(con rilevamento automatico di 6) Sistema di rilevamento del sonno con analisi in quattro fasi

con analisi in quattro fasi Controllo del ciclo mestruale

Non mancheranno inoltre le funzionalità di: Rilevamento delle cadute, SOS di emergenza, Risposta rapida, Trova il mio telefono, Controllo della riproduzione multimediale.

Conclusioni

Samsung Galaxy Fit3 si candida come un compagno di allenamento completo e versatile, offrendo un design elegante e resistente, un display migliorato e una ricca gamma di funzionalità per monitorare la salute e la forma fisica. L’attesa per il lancio ufficiale cresce, con la speranza di conoscere presto prezzo e data di uscita.

