Everything Everywhere All at Once: il film rivelazione arriva in Italia

Andiamo alla scoperta di Everything Everywhere All at Once, film campione d’incassi in America, in arrivo in autunno in Italia

È stato il film rivelazione dell’anno in America e ora è pronto a sbarcare anche in Italia. Il 6 ottobre nelle sale cinematografiche arriva Everything Everywhere All at Once (EEAAO per comodità), pellicola campione d’incassi in America. I Wonder Pictures ha pubblicato il trailer e il poster del film: andiamo a scoprirne tutti i dettagli.

Il successo in USA

Il film è uscito nelle sale americane lo scorso 25 marzo ed è stata la grande sorpresa della stagione. Presentato in anteprima mondiale dal South by Southwest Festival, la pellicola ha immediatamente raccolto recensioni incredibili, attirando così un numero molto nutrito di spettatori, che hanno portato la pellicola a un incasso record.

Con gli oltre 65 milioni di dollari incassati nei soli Stati Uniti, EEAAO è il film con gli introiti più alti della storia dello studio A24. Una casa di produzione all’avanguardia, che sta contrassegnando il cinema del momento col lancio di titoli interessanti e giovani talenti veramente in gamba. Questo film è ora la consacrazione per A24, studio che tra l’altro ha un legame importante con l’Italia visto che il nome viene da un viaggio dei fondatori proprio sull’omonima autostrada italiana.

Dopo il successo in America, dunque, Everything Everywhere All at Once è pronto anche ad arrivare in Italia con la distribuzione di I Wonder Pictures, che ha quindi pubblicato le prime immagini della pellicola che arriverà nelle sale italiane in autunno.

Everything Everywhere All at Once: la trama e il cast

Il film si configura come una sorta di storia universale che attraversa tutte le possibili dimensioni spaziali e temporali dell’esistenza. All’interno del cast troviamo nomi molti importanti, come la star della saga di Halloween Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu che abbiamo visto di recente nel film dell’MCU Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Ke Huy Quan (I Goonies) e James Hong (Grossso guaio a Chinatown)

La protagonista del film è Michelle Yeoh, anche lei apparsa in Shang-Chi, che veste i panni di Evelyn, proprietaria di una piccola lavanderia a gettoni che viene trascinata in un’incredibile avventura nel multiverso e sarà chiamata a decidere le sorti di tutti gli universi.

L’appuntamento per l’uscita in sala è dunque al 6 ottobre: ecco intanto il trailer del film prodotto da A24. Per altri aggiornamenti sul film e sul resto delle notizie su cinema e serie tv seguiteci sul nostro sito.

