Bafta Awards 2024: la lista completa di tutti i vincitori

In attesa degli Oscar 2024, si è recentemente tenuta la 77esima kermesse dei Bafta Awards: scopriamo insieme la lista completa di tutti i vincitori in questo articolo dedicato

I primi mesi dell’anno, si sa, fungono da riassunto di quello appena conclusosi. In attesa dei Premi Oscar, la cui edizione 2024 si terrà la notte del 10 marzo 2024 al Dolby Theatre di Los Angeles, la scorsa notte è invece andata in onda la kermesse dei Bafta Awards 2024, altra premiazione fra le più importanti in ambito cinematografico. Lo show si è tenuto al Royal Albert Hall, luogo in cui la British Academy ha premiato il meglio del cinema dello scorso anno. E ammettiamolo: il 2023 è stato davvero foriero di grandi pellicole e personalità.

Oppenheimer e Povere Creature capolista

Prima di passare alla lista completa dei vincitori ai Bafta Awards 2024, diamo una veloce lettura alla premiazione. Tra i film protagonisti troviamo Oppenheimer di Cristopher Nolan (qui la nostra recensione!) con ben 13 candidature, seguito a ruota libera da Povere Creature di Yorgos Lanthimos (e qui la recensione!) con ben 11 candidature. Trovate la lista completa delle nomination per ogni categoria qua sotto, con in grassetto il vincitore. Ad aver ottenuto il maggior numero di statuette si classificano i due favoriti di cui sopra, Oppenheimer e Povere Creture, ma in quali categorie? Scopriamolo insieme.

Miglior film | Bafta Awards 2024 vincitori

Miglior film

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior film e il relativo vincitore in grassetto:

Anatomia di una caduta

The Holdovers – Lezioni di vita

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer – VINCITORE

Povere creature!

Miglior film britannico – Miglior regia | Bafta Awards 2024 vincitori

Miglior film britannico

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior film britannico e il relativo vincitore in grassetto:

Estranei

How to have sex

Napoleon

The Old Oak

Povere creature!

Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

La zona d’interesse – VINCITORE

Miglior regia

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior regia e il relativo vincitore in grassetto:

Andrew Haigh – Estranei

Justine Triet – Anatomia di una caduta

Alexander Payne – The Holdovers – Lezioni di vita

Bradley Cooper – Maestro

Christopher Nolan – Oppenheimer – VINCITORE

Jonathan Glazer – La zona d’interesse

Miglior attore – Miglior attrice | Bafta Awards 2024 vincitori

Miglior attore

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior attore e il relativo vincitore in grassetto:

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers – Lezioni di vita

Barry Keoghan – Saltburn

Cillian Murphy – Oppenheimer – VINCITORE

Teo Yoo – Past Lives

Miglior attrice

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior attrice e il relativo vincitore in grassetto:

Fantasia Barrino – Il colore viola

Sandra Hüller – Anatomia di una caduta

Carey Mulligan – Maestro

Vivian Oparah – Rye Lane

Margot Robbie – Barbie

Emma Stone – Povere creature! – VINCITORE

Miglior attore non protagonista – Miglior attrice non protagonista | Bafta Awards 2024 vincitori

Miglior attore non protagonista

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior attore non protagonista e il relativo vincitore in grassetto:

Robert De Niro – Killers Of The Flower Moon

Robert Downey Jr – Oppenheimer – VINCITORE

Jacob Elordi – Saltburn

Ryan Gosling – Barbie

Paul Mescal – Estranei

Dominic Sessa – The Holdovers – Lezioni di vita

Miglior attrice non protagonista

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior attrice non protagonista e il relativo vincitore in grassetto:

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – Il colore viola

Claire Foy – Estranei

Sandra Hüller – La zona d’interesse

Rosamund Pike – Saltburn

Da’vine Joy Randolph – The Holdovers – Lezioni di vita – VINCITORE

Miglior cast – Miglior debutto alla regia, sceneggiatura o produzione | Bafta Awards 2024 vincitori

Miglior cast

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior cast e il relativo vincitore in grassetto:

Estranei

Anatomia di una caduta

The Holdovers – Lezioni di vita – VINCITORE

How to Have Sex

Killers of the Flower Moon

Miglior debutto alla regia, sceneggiatura o produzione

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior debutto alla regia, sceneggiatura o produzione e il relativo vincitore in grassetto:

Blue Bag Life

Bobi Wine: The People’s President

Earth Mama – VINCITORE

How to Have Sex

Is There Anybody Out There?

Miglior film in lingua non inglese – Miglior documentario – Miglior film animato | Bafta Awards 2024 vincitori

Miglior film in lingua non inglese

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior film in lingua non inglese e il relativo vincitore in grassetto:

20 Days in Mariupol

Anatomia di una caduta

Past Lives

La società della neve

La zona d’interesse – VINCITORE

Miglior documentario

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior documentario e il relativo vincitore in grassetto:

20 Days in Mariupol – VINCITORE

American Symphony

Beyond Utopia

Still: A Michael J Fox Movie

Wham!

Miglior film animato

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior film animato e il relativo vincitore in grassetto:

Il ragazzo e l’airone – VINCITORE

Chicken Run – L’alba dei Nugget

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior sceneggiatura originale – Miglior sceneggiatura non originale | Bafta Awards 2024 vincitori

Miglior sceneggiatura originale

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior sceneggiatura originale e il relativo vincitore in grassetto:

Anatomia di una caduta – VINCITORE

Barbie

The Holdovers – Lezioni di vita

Maestro

Past Lives

Miglior sceneggiatura non originale

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior sceneggiatura non originale e il relativo vincitore in grassetto:

Estranei

American Fiction – VINCITORE

Oppenheimer

Povere creature!

La zona d’interesse

Miglior fotografia – Miglior montaggio – Miglior costumi | Bafta Awards 2024 vincitori

Miglior fotografia

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior fotografia e il relativo vincitore in grassetto:

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer – VINCITORE

Povere creature!

La zona d’interesse

Miglior montaggio

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior montaggio e il relativo vincitore in grassetto:

Anatomia di una caduta

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer – VINCITORE

Povere creature!

La zona d’interesse

Miglior costumi

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior costumi e il relativo vincitore in grassetto:

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Povere creature! – VINCITORE

Miglior trucco e parrucco – Miglior colonna sonora | Bafta Awards 2024 vincitori

Miglior trucco e parrucco

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior trucco e parrucco e il relativo vincitore in grassetto:

Killers of the Flower Moon

Maestro

Napoleon

Oppenheimer

Povere creature! – VINCITORE

Miglior colonna sonora

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior colonna sonora e il relativo vincitore in grassetto:

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer – VINCITORE

Povere creature!

Saltburn

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior scenografia – Miglior suono – Migliori effetti visivi | Bafta Awards 2024 vincitori

Miglior scenografia

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior scenografia e il relativo vincitore in grassetto:

Barbie

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Povere creature! – VINCITORE

La zona d’interesse

Miglior suono

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior suono e il relativo vincitore in grassetto:

Ferrari

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno

Oppenheimer

La zona d’interesse – VINCITORE

Migliori effetti visivi

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior effetti visivi e il relativo vincitore in grassetto:

The Creator

Guardiani della Galassia Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno

Napoleon

Povere creature! – VINCITORE

Miglior corto animato britannico – Miglior corto britannico – EE Rising Star Award | Bafta Awards 2024 vincitori

Miglior corto animato britannico

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior corto animato britannico e il relativo vincitore in grassetto:

Crab Day – VINCITORE

Visible Mending

Wild Summon

Miglior corto britannico

Qui di seguito trovate i candidati al premio Miglior corto britannico e il relativo vincitore in grassetto:

Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and Lobster – VINCITORE

Such a Lovely Day

Yellow

EE Rising Star Award (votato dal pubblico)

Qui di seguito trovate i candidati al premio EE Rising Star Award e il relativo vincitore in grassetto:

Phoebe Dynevor

Ayo Edebiri

Jacob Elordi

Mia McKenna-Bruce – VINCITORE

Sophie Wilde

Attendiamo gli Oscar!

Questa era dunque la lista completa di tutti i vincitori ai Bafta Awards 2024. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

