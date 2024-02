Supersex: ecco dove vedere la serie di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi è diventato una vera leggenda del mondo del cinema porno, era inevitabile quindi che creassero un film o una serie che parlasse della storia della sua vita e di come è diventato una delle star del porno più amate del mondo. In questa guida scoprirai dove vedere Supersex, la serie autobiografica di Siffredi

La serie era già stata annunciata tempo fa, e ora siamo molto vicini alla data d’uscita del primo episodio. Come abbiamo già detto, questa serie racconterà la storia di vita di Rocco Siffredi e di come è diventato una star del porno. Rocco Siffredi ha raggiunto una fama, una popolarità e un successo che davvero pochi italiani possono vantarsi di avere. Ma non solo, Rocco Siffredi è anche uno dei porno attori più carismatici e divertenti sul web. Ha reso ancora più popolare la sua figura e fatto divertire tantissimi giovani del web, aprendo perfino una propria accademia per i giovani che vogliono lavorare nel porno. Ora la storia sarà raccontata in Supersex, qui scoprirai dove vedere la serie.

Netflix | Supersex: ecco dove vedere la serie

La serie tv di Rocco Siffredi è una produzione originale di Netflix, per cui la serie sarà disponibile soltanto su questa piattaforma streaming. Netflix si è preso l’impegno di raccontare la storia del porno attore e mostrare i vari step e le varie difficoltà che Siffredi ha affrontato per diventare la leggenda del porno che è diventata oggi. Nella serie tv, a interpretare Rocco Siffredi in età adulta sarà Alessandro Borghi, mentre ad interpretare Rocco in giovane età sarà Saul Nanni. Questo fa intendere che la vita di Rocco Siffredi sarà raccontata dall’inizio fino a diventare quello che è in età adulta.

Come vedere Supersex su Netflix

Per vedere Supersex bisogna avere un abbonamento alla piattaforma streaming Netflix, puoi scegliere il tuo piano di abbonamento cliccando qui. L’abbonamento ha tre piani. C’è quello base con pubblicità al costo di 5,49 euro al mese, poi c’è quello standard al prezzo di 12,99 euro al mese, con il quale potete vedere film e serie tv in HD su due dispositivi contemporaneamente e scaricarli. Infine c’è l’abbonamento Premium al prezzo di 16,99 euro al mese, che ha gli stessi vantaggi del piano standard, ma potrete guardare Netflix su 4 dispositivi contemporaneamente e con risoluzione Ultra HD.

