Mortal Kombat XII: leak del seguito con Will Smith e Chris Rock

Niente “friendship”: le mazzate da Oscar di Mortal Kombat XII hanno già Will Smith e Chris Rock come guest star, stando a un affidabile leak

Dopo la riedizione Ultimate dell’undicesimo episodio, siamo sorpresi di vedere Mortal Kombat XII tra i rumor di oggi, eppure stando a un’indiscrezione troveremo Will Smith e Chris Rock come combattenti d’eccezione. Seguendo la scia di Fortnite, il nuovo capitolo (o dovremmo forse dire “kapitolo”?) del picchiaduro più violento di sempre implementerà delle guest star nei panni di sé stessi. A quanto abbiamo avuto modo di capire, l’increscioso incidente avvenuto durante la serata degli Oscar era parte di una complessa operazione di marketing virale per un nuovo gioco con una dinamica del tutto inedita.

Il leak di Mortal Kombat XII: due stelle di Hollywood si uniscono al kombattimento

La nota insider Arianna Danielle Jefferson, nota su Twitter con l’handler @Ari-Da-Je14, ha asserito che Mortal Kombat XII non sia solo in sviluppo, bensì che abbia anche un roster già confermato e comprensivo di Will Smith (nel suo personaggio Deadshot, da Suicide Squad) e Chris Rock (con un costume ispirato al film parzialmente animato, Osmosis Jones). Il rappresentante di Warner Bros. Games, Abraham “Abe” Reil-Foulez, ha confermato parte dei rumor: “Non abbiamo apprezzato quanto avvenuto durante la cerimonia degli Oscar”, prosegue Reil-Foulez, per poi commettere una gaffe.

“Si è trattato di una clamorosa infrazione dell’accordo di non divulgazione”, farfuglia Reil-Foulez prima di correggersi. “Volevo dire, di una clamorosa figuraccia per tutta l’industria di Hollywood”. Stando a Jeff Grubb, “Potremo aspettarci altre fughe direttamente dalle fonti ufficiali, di questo passo”. In quanto a Ed Boon, il creatore del franchise non ha voluto esporsi particolarmente al di fuori di un esasperato invito a darsi all’ittica tutto per Reil-Foulez di Warner Bros. Games. Non mancheremo di tenervi aggiornati in quella che promette già da ora di essere una giornata piena di sorprese.

