Nothing Phone (2a): design inedito e scheda tecnica promettente

Nothing Phone (2a) continua a mostrarsi online, ora conosciamo il design inedito e il potente SoC al suo interno

A due settimane dall’evento di lancio “Nothing: Fresh Eyes” del 5 marzo, emergono nuovi dettagli sul Nothing Phone (2a), il nuovo smartphone di Carl Pei che si distingue per un design originale e specifiche interessanti.

Nothing Phone (2a): design accattivante con LED “Glyph”

I render pubblicati da OnLeaks su SmartPrix mostrano un inedito posizionamento delle due fotocamere posteriori, allineate orizzontalmente in un’isola circolare.

Il modulo è impreziosito dai caratteristici LED “Glyph” di Nothing, che si illuminano in diverse configurazioni per notifiche, chiamate e musica. Il retro semitrasparente lascia intravedere componenti interni e un elemento sinuoso che aggiunge un tocco di originalità.

Nothing Phone (2a): hardware di fascia media con un tocco in più

Il Nothing Phone (2a) dovrebbe montare un display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120Hz, una potente CPU MediaTek Dimensity 7200 Pro (una versione migliorata del Dimensity 7200), 8/12GB di RAM, 128/256GB di storage, una batteria da 5000mAh con ricarica rapida a 45W e il sistema operativo Nothing OS 2.5.2 basato su Android 14.

Prestazioni da non sottovalutare

Nonostante la fascia media di appartenenza, il Nothing Phone (2a) non teme confronti: un benchmark su AnTuTu ha registrato un punteggio di quasi 740.000 punti, a dimostrazione delle sue ottime capacità.

Un’alternativa interessante nel panorama Android

Con un design innovativo, un hardware solido e un prezzo competitivo (si ipotizza attorno ai 400 euro), il Nothing Phone (2a) si candida come una scelta interessante per chi desidera uno smartphone di fascia media con un tocco di originalità. L’evento di lancio del 5 marzo ci darà la possibilità di scoprire tutti i dettagli e le sorprese che Nothing ha in serbo per noi.

