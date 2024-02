LG: primo televisore trasparente

In questo articolo andiamo a scoprire con voi il primo modello di televisore trasparente prodotto da LG: ecco tutti i dettagli!

LG presenta un articolo futuristico e già atteso dal mercato il primo tv trasparente al mondo. L’azienda è leader del settore in questione e si presenta sempre al fianco dei clienti con disponibilità e cortesia.

Una marca storica leader del settore

La tecnologia per la casa ha raggiunto livelli alti e tutti i giorni possiamo vedere sul mercato di riferimento articoli e prodotti di qualità. Chi di noi non ha un televisore in casa? Anzi, al giorno d’oggi le diverse stanze della casa hanno apparecchi tv per le singole esigenze, vista anche la possibilità di usufruire della tv con canali in chiaro, abbonamenti, pay tv e così via. Tra tutte le grandi marche leader del settore che presentano tv efficienti e futuristici una di queste è LG Electronics, marca storica di prodotti elettronici, tra i quali telefono cellulari.

Un modello di tv trasparente, LG stupisce ancora

LG ha rappresentato davvero una novità rivoluzionaria nel settore, basti pensare che insieme a H3G fu l’azienda che per prima presentò cellulari grazie ai quali era possibile guardare la tv. Questa volta però l’azienda si supera perché presenta il primo TV trasparente del mondo, il modello LG Signature OLED T.

Si tratta dell’evoluzione del concept che era stato presentato all’anno scorso al CES e che adesso rappresenta un Tv di design. Lo schermo OLED sarà trasparente con la connettività wireless e il processore a11 AI delle serie G4 e M4.

LG leader del settore e a disposizione della clientela con un servizio clienti efficienti.

Alta tecnologia ad un design del tutto particolare

Insomma, questa tv diventa anche un qualcosa che arricchisce il design della stanza. Al CES di Las Vegas 2024 quindi arriva un articolo davvero incedibile, pronto a stupire tuti e a conquistare esperti del settore ma anche tantissimi curiosi.

Ma su che cosa si basa questa tv? Sul pannello OLED trasparente che rappresenta una sorta di tendina motorizzata, un backdrop nero che lo trasforma in una televisione normale. Tuttavia, con la serie M4 l’OLED integra la tecnologia wireless grazie al quale verranno spostate tutte le connessioni all’esterno del televisore. Si avrà una flessibilità di posizionamento e non verrà sporcato il design.

La sensazione di avere davanti qualcosa in più di una tv

Ci saranno anche prestazioni per Intelligenza Artificiale. OLED sarà basato sulla piattaforma webOS ma con determinate particolarità: quando la tv non sarà accesa ci sarà la modalità Always On Display con una info bar per tenere sotto controllo ora, news, meteo e musica.

Insomma, questo particolar design potrà “far sparire” la tv nell’ambiente quando sarà spento. Si avrà la sensazione anche di avere di fronte una specie di libreria, anche con la teca di vetro insieme alla possibilità di aggiungere scaffali al lato.

Queste sono al momento tutte le info disponibili e non ci sono sicurezze per quello che sarà il prezzo. Cresce così ancora di più l’attesa di vederlo dal vivo e avere maggiori notizie di un articolo già apprezzato da molti. Dite la verità, avete già immaginato una tv del genere nello spazio del vostro salone!?