Quando ci capita di guidare per strada mentre c’è una forte pioggia in corso si può correre il rischio di essere vittime di un aquaplaning, spieghiamo cos’è e come evitarlo

Questo periodo invernale è molto particolare e anche più rischioso rispetto agli altri periodi dell’anno, sia per chi guida che per chi è un semplice pedone. Abbiamo parlato di cosa fare in caso di pioggia forte e proprio in questo articolo abbiamo accennato al fenomeno dell’aquaplaning. L’aquaplaning è un fenomeno molto pericoloso che si verifica soprattutto quando ci ritroviamo a guidare su un asfalto molto bagnato. Vediamo che cos’è questo fenomeno e cosa si può fare per evitarlo.

Come aumenta il pericolo | Cos’è l’aquaplaning e come evitarlo

Quando si guida sull’asfalto bagnato è importantissimo procedere a velocità moderata perché è esattamente aumentando la velocità che si rischia di subire l’aquaplaning. Bisogna tener conto anche di quanta visibilità c’è sulla strada e, nel caso, procedere ad una velocità anche al di sotto del limite minimo di velocità, per essere più sicuri. Se il veicolo va a velocità bassa, gli pneumatici sono capaci di tagliare l’acqua e procedere con tranquillità. A velocità intermedia l’acqua si deposita davanti agli pneumatici creando una sorta di muro, quindi è essenziale mantenere la calma e reggere il volante con entrambe le mani. Se invece si procede a velocità sostenuta, si perde aderenza con l’asfalto e il pericolo di sbandamento aumenta.

Cosa causa l’aquaplaning? | Cos’è l’aquaplaning e come evitarlo

Come abbiamo detto prima, la velocità è uno dei punti chiave da tenere in considerazione quando si guida sull’asfalto bagnato, ma ci sono altri fattori da considerare. Gli pneumatici possono fare la differenza quando è in corso una pioggia forte, alcuni di essi infatti hanno una maggiore aderenza rispetto ad altri, perciò vi consigliamo di riferirvi alla vostra carrozzeria di fiducia. Degli pneumatici infatti bisogna tener conto della dimensione e della profondità. Gli ultimi due fattori da considerare sono il tipo di fondo stradale, che sia una strada sana o danneggiata e la profondità delle pozzanghere. Come è giusto che sia, infatti, più la pozzanghera è profonda, più si rischia di subire l’aquaplaning.

Cosa fare in causa di aquaplaning

Qui di seguito troverete una serie di accortenze da prendere:

Mantenere la calma ed evitare manovre brusche.

Tenere il volante saldo con entrambe le mani posizionate alle 9,15.

Non lasciare di colpo l’acceleratore, ma allentare poco a poco la pressione sul pedale.

Non frenare, né usare il freno a mano.

Attraversata la pozzanghera tutto tornerà alla normalità

Lo penumatico fa la differenza in caso di aquaplaning

Analizzando proprio quest’ultimo punto, infatti, vogliamo dirvi che uno pneumatico nuovo e in buone condizioni diminuisce di gran lunga i rischi di aquaplaning rispetto a uno vecchio. Questo succede perché lo pneumatico nuovo disperde fino a 30 litri di acqua al secondo ad un velocità di 80km/h, ma bisogna sempre tenerlo sotto controllo. Ovviamente, più si usano gli pneumatici, più lo spessore diminuisce.

Speriamo che questa guida vi aiuti a evitare l’aquaplaning. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei motori e molto altro.