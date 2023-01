Oscar 2023: tutte le nomination nelle categorie principali

Sono state annunciate le nomination agli Oscar 2023 che saranno il 12 marzo. Vediamo insieme chi si gioca le categorie principali

Gli Oscar 2023 sono ormai alle porte, infatti la cerimonia si terrà il 12 marzo e prima di conoscere i vincitori, possiamo scoprire chi sono stati ufficialmente nominati nelle categorie principali. Sono tanti i film che si contendono la categoria “migior flim”, tra questi anche il più recente Avatar-La via dell’acqua, Top Gun:Maverick, acclamato dai fan come film che si meriterebbe un Oscar e la favola di Steven Spielberg Fabelmans.

Oscar 2023: le nomination nelle principali categorie

Miglior film

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar – La via dell’acqua

Gli spiriti dell’isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tàr

Top Gun: Maverick

Trinagle of Sadness

Women Talking

Miglior regista

Martin McDonagh – Gli spiriti dell’isola

The Daniels – Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg – The Fabelmans

Todd Field – Tàr

Ruben Ostlund – Triangle of Sadness

Miglior attore protagonista

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Gli spiriti dell’isola

Brendan Fraser – The Whale

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

Miglior attrice protagonista

Cate Blanchett – Tàr

Ana De Armas – Blonde

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – The Fabelmans

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Miglior attore non protagonista

Brendan Gleeson – Gli Spiriti dell’isola

Bryan Tyree Henry – Causeway

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keohgan – Gli spiriti dell’isola

Ke Hui Quan – Everything Everywhere All at Once

Miglior attrice non protagonista

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau – The Whale

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Kerry Condon – Gli Spiriti dell’Isola

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once

Miglior sceneggiatura originale

Gli spiriti dell’isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tàr

Triangle of Sadness

Miglior sceneggiatura non originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Glass Onion – Knives Out

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Miglior film internazionale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Argentina, 1985

Close

EO

The Quiet Girl

Miglior film d’animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro

Marcel The Shell

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio

The Sea Beast

Red

