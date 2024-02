F1: la carriera di Christian Horner è vicino alla fine?

Probabilmente, la carriera di Christian Horner, il manager britannico e team principal di Red Bull, potrebbe essere vicino alla fine e il team potrebbe già condurlo all’uscita la prossima settimana

Il caso di Christian Horner è molto controverso e si sta creando molta confusione, c’è chi nega le accuse, chi invece le sostiene. Fatto sta che, qualche settimana fa, il team principal di Red Bull, è stato accusato per molestie sessuali nei confronti di una dipendente del team. C’è invece chi dice l’accusa è quella di essere un team principal estremamente severo che ha causato il discontento in alcuni membri del team. Fatto sta che le indagini stanno continuando e potrebbe non finire bene per l’ex pilota e manager britannico. Horner ha ricevuto perfino l’accusa di aver comprato il silenzio della dipendente molestata. Rimane il fatto che la carriera di Christian Horner è a rischio e la Red Bull potrebbe cacciare via il team principal la prossima settimana.

Fine della carriera di Christian Horner?

Considerando tutti questi precedenti e queste accuse che ha ricevuto, sembra che il futuro di Christian Horner in F1 sia appeso a un filo. Alcuni si aspettavano un allontanamento del team principal già prima dell’inizio dei test a Bahrain, ma non è andata così. Ma in ogni caso la carriera del manager potrebbe essere davvero vicino alla fine. Infatti, secondo quanto riportato dalla giornalista finlandese Mervi Kallio, mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli per far allontanare definitivamente Horner dal suo ruolo. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare direttamente la prossima settimana, nello specifico di mercoledì.

Kallio ha infine aggiunto che il consiglio di amministrazione della Red Bull avrebbe vietato a tutti i dipendenti di non commentare il caso Horner. Le voci però indicano che l’uscita di scena di Horner sarebbe sempre più probabile. Tra l’altro qualche giorno fa sono state pubblicate online anche delle foto dove Horner indossa degli abiti civili, senza indossare il logo della Red Bull. Tuttavia foto del genere si sono viste già nel corso degli scorsi test pre-stagione, quindi non è detto che la sua carriera sia davvero finita.

Voi che ne pensate? L’era Horner è finita? Diteci cosa ne pensate nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.