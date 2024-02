Aquaman 2: la data d’uscita dello streaming

A distanza di alcuni mesi dall’uscita, l’ultimo film del DCEU, Aquaman 2, è disponibile in streaming negli Stati Uniti da questo fatidico giorno, il 27 febbraio

Sono passati alcuni mesi da quando il DCEU è giunto alla sua fine. Una fine che, a parer nostro, ci ha lasciato con l’amaro in bocca. Anche perché, secondo il nostro onestissimo parere, l’ultimo film di Aquaman 2 è davvero un bel film. Anzi, diremmo che è uno dei migliori che il DCEU abbia mai avuto il piacere di mostrare al cinema (potete approfondire l’argomento nella nostra recensione di Aquaman e il Regno Perduto). Dall’uscita del film, il 20 dicembre 2023, sono passati alcuni mesi, ma ora Aquaman 2 sarà in streaming tra pochi giorni. Precisamente il 27 febbraio, almeno per gli spettatori statunitensi. Il film ha ottenuto il miglior box-office del DCEU, superando addirittura quello del primo film.

In streaming Aquaman 2, il film che poteva salvare il DCEU

Il secondo film di Aquaman è stato diretto ancora una volta da James Wan e ad interpretare il protagonista c’è stato di nuovo il nostro amatissimo Jason Momoa. Tra gli altri attori che troviamo nel cast ci sono anche Patrick Wilson, Amber Heard, Yanhya Abdul-Mateen II e Nicole Kidman. In questo film vediamo il nostro amato Aquaman alle prese con la gestione del regno e, in parallelo, a prendersi cura della sua famiglia. Arthur ora ha un piccolo e adorabile bambino, Arthur Jr.

Ma il ritorno di Black Mantha rappresenta una minaccia per il mondo, che ha scoperto dell’esistenza di un antico tridente del cosiddetto Regno Perduto. Il villain cercherà vendetta contro Aquaman per aver lasciato morire suo padre, ma nel farlo causerà dei disastri catastrofici che metteranno in serio pericolo il mondo. Per fermare la minaccia, Arthur Curry avrà bisogno dell’aiuto di suo fratello Orm, ex re di Atlantide che ha affrontato nel primo film. Considerando che il film uscì in America e in Italia nello stesso periodo, non dovremo aspettare molto per rivederlo.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuto Aquaman 2? Lo rivedrete in streaming? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

