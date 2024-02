Tra poco finirà una delle serie tv più attese di quest’anno, ambientata nel Giappone feudale, dove c’erano samurai, shogun e ninja. In questa guida scoprirete dove vedere Shogun

L’annuncio era arrivato già alcuni mesi fa ed è una delle serie più attese per il 2024. Stiamo parlando di Shogun, una serie tv ambientata nel Giappone Feudale, basata sull’omonimo libro di James Clavell. Nella serie vedremo per l’appunto gli shogun e tutto ciò che riguarda la tradizione giapponese antica. La serie sarà composta da 10 episodi e arriverà il 27 febbraio 2024.

Disney+ | Shogun: dove vedere la serie ambientata nel Giappone Feudale

La serie tv è ambientata nel 17° secolo, nel 1600. Racconterà delle vicende di un marinaio inglese di nome John Blackthorne. Il marinaio si ritroverà improvvisamente in una terra completamente diversa dalla sua, con una tradizione che si discosta molto da quella britannica e si ritroverà nel bel mezzo di una guerra civile. A capo dei due fronti della guerra c’è Lord Yoshii Toranaga, che combatterà contro i suoi numerosi rivali. A fare da intermediaria tra Lord Yoshii Toranaga e John Blackthorne ci sarà Lady Toda Mariko, una donna dalle abilità straordinarie che nasconde grandi segreti sui suoi legami familiari. Nel cast troviamo Cosmo Jarvis nei panni del protagonista, oltre a Hiroyuki Sanada ed Anna Sawai. La serie sarà disponibile in esclusiva su Disney+ per noi italiani.

Come vedere Shogun su Disney+

Come ogni piattaforma streaming, c’è bisogno di un abbonamento. Innanzitutto recatevi sulla pagina principale di Disney+. A questo punto potete scegliere il vostro piano di abbonamento (purtroppo non offre una prova gratuita). I piani di abbonamento sono tre: piano standard con pubblicità, che costa 5,99 euro al mese e potrete guardare le serie tv e i film su due dispositivi contemporaneamente e qualità FullHD, ma con pubblicità e non potrete scaricarli. L’abbonamento Standard ha gli stessi vantaggi di quello con pubblicità, ma ovviamente senza interruzioni pubblicitarie. Poi c’è l’abbonamento Premium al costo di 11,99 euro al mese (oppure 119,99 euro all’anno). Prevede il 4K HDR, audio Dolby Atmos e ben 4 stream contemporanei.

