Recensione Eureka E10s: una nuova concezione di robot aspirapolvere

In questa recensione parliamo di un nuovissimo robot aspirapolvere dalle funzioni veramente strabilianti, in particolare dell’Eureka E10s

Il rivoluzionario robot aspirapolvere Eureka E10s si distingue per la sua innovativa concezione che sfida le convenzioni tradizionali. Contrariamente ai modelli convenzionali, il suo design all’avanguardia elimina l’uso di sacchetti per raccogliere la polvere, offrendo un approccio più sostenibile e pratico alla pulizia domestica. Con prestazioni avanzate e una progettazione intelligente, il Eureka E10s si propone di rivoluzionare l’esperienza di aspirazione, garantendo efficienza e comodità senza compromessi.

Confezione e unboxing | Recensione Eureka E10s

La confezione del Eureka E10s offre tutto il necessario per iniziare con facilità e comodità. All’interno della scatola, troverai il robot aspirapolvere Eureka E10s insieme a due spazzole laterali rotanti per una pulizia ottimale. Inoltre, la confezione include una stazione di base per la ricarica, garantendo un posizionamento comodo e stabile del dispositivo quando non è in uso. Completa il pacchetto il manuale utente, che fornisce istruzioni chiare e dettagliate per configurare e utilizzare il Eureka E10s senza problemi. Con una confezione ben organizzata e completa, l’unboxing del Eureka E10s offre un’esperienza di apertura e preparazione del dispositivo semplice e senza complicazioni.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nell’esperienza d’uso richiamiamo le principali caratteristiche tecniche del prodotto.

Tipologia di filtro : spunta e HEPA

: spunta e HEPA Autonomia batteria: 180 minuti (in modalità Quiet)

180 minuti (in modalità Quiet) Capacità acqua: 2 litri

2 litri Controllo: tramite app e voce

tramite app e voce Peso: circa 8 Kg

Esperienza d’uso | Recensione Eureka E10s

L’esperienza d’uso con Eureka E10S offre una pulizia comoda e veramente senza intervento diretto. La stazione di svuotamento automatico senza sacchetto può contenere fino a 45 giorni di polvere e detriti, mentre il pratico serbatoio di facile svuotamento elimina la necessità di acquistare sacchetti. Dotato della tecnologia di navigazione Precision LiDAR, il robot è in grado di creare mappe rapidamente e rilevare gli ostacoli per una pulizia efficiente su tutti i tipi di superfici.

Utilizzando la mappatura in tempo reale nell’app Eureka, è possibile personalizzare la pulizia impostando piani di pavimento, zone da evitare e programmi. Il rilevamento del tipo di pavimento aumenta la potenza di aspirazione sui tappeti e solleva automaticamente il mocio per una pulizia ottimizzata. Con un’autonomia fino a 180 minuti e la tecnologia di ricarica e ripresa automatica, il robot E10S è sempre pronto a garantire una pulizia completa dell’intera casa.

Durante il nostro test di pulizia con zucchero, sale e peli di cane, il Eureka E10S ha dimostrato un’eccellente capacità di adattamento e pulizia. Riconoscendo automaticamente gli angoli e le varie superfici, il robot ha navigato senza troppi intoppi (ma approfondiremo a breve), assicurandosi di raccogliere efficacemente quasi ogni residuo senza lasciare alcuna criticità. La funzionalità di rilevamento del tipo di pavimento ha garantito un’aspirazione potenziata sui tappeti, mentre il sollevamento automatico del mocio ha consentito una pulizia senza interruzioni su diverse superfici. La capacità di memorizzare fino a 4 mappe di pavimento nell’app ha reso semplice definire zone specifiche di pulizia e limitare gli accessi indesiderati, offrendo un controllo completo sull’intero processo di pulizia. Con una vasta autonomia e diverse modalità di aspirazione, il Eureka E10S si conferma come un compagno affidabile per una pulizia domestica senza sforzi.

Quello che non ci ha convinto

Ci sono alcune caratteristiche del Eureka E10s che non ci hanno convinto durante i nostri test. Innanzitutto, la prestazione di navigazione del E10s è risultata abbastanza deludente. In media, i robot aspirapolvere si comportano in modo eccellente nel navigare attraverso casa. Tuttavia, questo modello si è dimostrato peggiore della media. Ha avuto difficoltà a completare un ciclo di pulizia senza rimanere bloccato. Per quanto riguarda il test di pulizia dei bordi, abbiamo constatato che il E10s non è stato in grado di pulire fino al bordo con efficacia.

Un’altra caratteristica che avremmo gradito è la mancanza di funzionalità di manutenzione per il mocio sulla stazione base. Questo significa che gli utenti devono gestire la manutenzione del mocio manualmente, il che può risultare poco pratico e inefficiente nell’uso quotidiano.

App e funzionalità | Recensione Eureka E10s

L’applicazione e le funzionalità offerte dal Eureka E10s si sono rivelate piuttosto accessibili e intuitive. La connessione dell’app al robot è stata rapida e semplice, con istruzioni chiare che hanno guidato il processo di configurazione, richiedendo solo pochi minuti per completare il collegamento e aggiornare il software del robot.

Attraverso l’app è possibile gestire una serie di funzioni, tra cui la gestione delle mappe, l’adattamento delle impostazioni di pulizia e mocio, la modifica della sequenza di pulizia e delle impostazioni smart, oltre alla creazione di un programma personalizzato di pulizia. Gli utenti possono visualizzare lo storico delle pulizie, controllare manualmente il robot, attivare le impostazioni di non disturbo e persino utilizzare il controllo vocale tramite Alexa e Google Home.

Tuttavia, un problema riscontrato con l’app è stato il mancato avviso quando il robot rimaneva bloccato. Come precedentemente menzionato, durante uno dei cicli di pulizia in cui il robot era bloccato, non abbiamo ricevuto alcuna notifica.

Conclusioni e prezzo

Eureka E10s offre un’ampia gamma di funzionalità e un controllo completo tramite l’app, rendendolo una scelta interessante per chi cerca un robot aspirapolvere e mocio. Tuttavia, la sua performance di navigazione sotto la media e la mancanza di notifiche in caso di blocchi possono essere frustranti. Nonostante ciò, per coloro che cercano un modello versatile e sono disposti ad affrontare occasionali interruzioni, il Eureka E10s potrebbe essere una scelta da considerare. Anche il prezzo è comunque abbastanza concorrenziale se contestualizzato all’interno di una scelta tecnologica comunque innovativa e non comune.

Fateci sapere cosa ne pensate di questo prodotto qui sotto nei commenti. Continuate sempre a seguire tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.