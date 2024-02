be quiet!: i nuovi Dark Base Pro 901 e Dark Base 701 si tingono di bianco

I nuovi Dark Base Pro 901 e Dark Base 701 di be quiet! si tingono di Bianco. I case per PC di fascia alta con opzioni di costruzione invertite, elevato flusso d’aria, eccezionale versatilità, ora disponibili in bianco

be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, annuncia le versioni bianche dei suoi due case per PC di fascia alta: Dark Base Pro 901 White e Dark Base 701 White. Entrambi i case presentano caratteristiche rivoluzionarie, come il supporto per i layout invertiti, un elevato flusso d’aria, un’illuminazione ARGB discreta e una grande attenzione all’usabilità. Dark Base Pro 901 White e Dark Base 701 White consentono agli utenti di creare splendide build bianche senza compromessi. Offrendo la stessa alta qualità e la pluripremiata ingegneria tedesca delle versioni nere originali di questi case e rendendoli i case ideali per i giocatori e gli appassionati di PC.

Dark Base Pro 901 White e Dark Base 701 White di be quiet!: versatilità, prestazioni e silenziosità eccezionali

Dark Base Pro 901 White presenta una soluzione ottimizzata per il silenzio e le prestazioni per la parte superiore e anteriore del case, grazie ai pannelli intercambiabili inclusi. Una staffa superiore e anteriore rimovibile con hub per ventole e connettore pogo pin inclusi consente una comoda installazione di radiatori e ventole. Il case supporta una disposizione invertita grazie all’intuitivo sistema di guide e la richiesta di raffreddamento è gestita da tre ventole Silent Wings 4 White 140 mm PWM preinstallate.

I radiatori possono essere installati nella parte anteriore del Dark Base Pro 901 White (fino a 420 mm); oppure nella parte superiore o sul pannello laterale (fino a 360 mm), con ampio spazio per ventole aggiuntive. Il supporto per VGA impedisce l’abbassamento della GPU anche con schede grafiche pesanti. Due barre portacavi, una situata all’interno del supporto VGA e l’altra accanto al vassoio della scheda madre, nascondono i cavi all’interno del case.

Dark Base Pro 901 White supporta l’installazione di un’unità da 5,25″ e di due HDD o sei SSD, con la possibilità di espanderla fino a 7x HDD o 16x SSD. Il pannello laterale in vetro temperato di alta qualità, completamente finestrato, offre una visione perfetta dei componenti all’interno del case. Ed è altrettanto importante: Dark Base Pro 901 White può essere utilizzato senza il fastidio di viti aggiuntive e piccole parti, creando il case ottimale per qualsiasi costruzione.

L’illuminazione ARGB sulla parte anteriore e sul coperchio dell’alimentatore garantisce l’eleganza del case con un’illuminazione discreta. Le impostazioni della luce e della ventola possono essere comodamente controllate tramite i pulsanti sensibili al tocco sul pannello I/O. Un caricatore wireless da 15W per dispositivi abilitati Qi completa perfettamente il Dark Base Pro 901 White.

Case ad alto flusso d’aria con un’usabilità eccezionale

Dark Base 701 White è costruito per garantire un flusso d’aria elevato e prestazioni elevate. Ciò grazie ai pannelli in rete completamente perforati, ideali per le ventole del case o per il raffreddamento ad acqua. Presenta tre ventole Silent Wings 4 White 140 mm PWM preinstallate e uno spazio per altre cinque ventole da 120 o 140 mm. Così questo case è in grado di soddisfare i requisiti di raffreddamento dei moderni sistemi di fascia alta con facilità. L’usabilità è fondamentale quando si tratta di installare unità, ventole e radiatori.

L’installazione di HDD e SSD è completamente priva di attrezzi. Le ventole e i radiatori (fino a 360 mm) sono installati su un telaio anteriore che può essere estratto dal case o su un telaio superiore che scorre lateralmente da sotto la parte superiore a rete fissa. L’intero vassoio della scheda madre può essere estratto per essere assemblato all’esterno del case. Il vassoio può essere invertito con pochi semplici passaggi e sono disponibili tre slot verticali aggiuntivi per l’installazione verticale della GPU con un cavo riser opzionale.

Le grandi prestazioni vanno ovviamente di pari passo con l’estetica. Il design elegante di Dark Base 701 White è esaltato da due strisce LED ARGB diffuse, che corrono lungo il pannello frontale. Queste sono collegate a un hub combinato ARGB e ventola per un massimo di 8 ventole PWM e 2 dispositivi ARGB aggiuntivi. L’I/O frontale comprende pulsanti dedicati per l’ARGB e il controller delle ventole. I canali di instradamento dei cavi mantengono l’interno del case pulito e ordinato, mentre la finestra laterale in vetro temperato consente una visione eccellente dei componenti del PC.

Dark Base Pro 901 White e Dark Base 701 White di be quiet!: accessori aggiuntivi e disponibilità

Sia il Dark Base Pro 901 White che il Dark Base 701 White sono compatibili con l’HDD Cage 2, senza attrezzi e disaccoppiato, per un supporto aggiuntivo per HDD e SSD. Supporto attualmente disponibile in nero e dal 2 aprile anche in bianco. I case supportano anche il cavo Riser be quiet! Riser Cable, un cavo di trasferimento dati ad alta velocità per schede PCIe 4.0 che supporta l’installazione verticale e impedisce il cedimento della scheda grafica. Come di consueto, be quiet! offre una garanzia completa di 3 anni su entrambi i case.

Dark Base Pro 901 White e Dark Base 701 White sono disponibili dal 5 marzo. Il prezzo di vendita consigliato è di 319,99 € (Dark Base Pro 901 White) e di 239,90 € (Dark Base 701 White). Il cavo Riser e la gabbia per HDD 2 sono disponibili rispettivamente a € 59,90 e € 9,90.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi Dark Base Pro 901 e Dark Base 701 di be quiet!? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).