Tramite comunicato stampa, Eagle Pictures ha svelato tutte le novità in uscita home video di marzo 2024: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

I primi mesi di ogni anno sono sempre pieni di premiazioni e di grande attesa. Attesa, ad esempio, per i Premi Oscar 2024, e premiazioni come i recenti Annie Awards (qui la lista completa dei vincitori!) e i più celebri Bafta Awards (qui i vincitori!). Insomma: un casino, come sempre. L’unica certezza assodata è avere, alla fine del mese precedente, tutte le uscite in Home Video targate Eagle Pictures. E quindi eccoci qua: vediamo cosa arriva a Marzo!

The Marvels | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Marzo 2024!

A partire dal 6 marzo, sarà disponibile “The Marvels” di Nia DaCosta, distribuito nei formati DVD, Blu-Ray, 4K e in una Steelbook esclusiva anch’essa in 4K. Per gli appassionati che sceglieranno il formato Steelbook 4K dal sito Film&More, è prevista un’offerta esclusiva che include una card e gadget da collezione, insieme al fumetto originale Marvel di 320 pagine “Noi siamo The Marvels” edito da Panini Comics, contenente 12 storie di Captain Marvel, Ms Marvel e Monica Rambeau. Il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, con protagoniste Brie Larson e Nia DaCosta, offre un mix avvincente di azione e umorismo, seguendo la storia di Carol Danvers (Captain Marvel) che, dopo aver recuperato la sua identità dai Kree, si trova a gestire le conseguenze inaspettate e a collaborare con due altre potenti supereroine, Ms. Marvel e Monica Rambeau, per salvare l’universo.

Columbia Classics – Vol.4 | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Marzo 2024!

Sempre dal 6 marzo, arriva “Columbia Classics – Vol.4”, una preziosa collezione contenente sei indimenticabili titoli della Columbia Pictures completamente rimasterizzati in 4K Ultra HD. Il cofanetto include 14 dischi (8 UHD e 6 BD) e oltre 30 ore di contenuti speciali, con film come La signora del venerdì, Indovina chi viene a cena?, Kramer contro Kramer, Starman, Insonnia d’amore e Ubriaco d’amore.

Diabolik, chi sei? | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Marzo 2024!

Il 14 marzo sarà la volta di “Diabolik, Chi sei?” dei Manetti Bros., disponibile in DVD, Blu-ray e in edizione Combo con fumetto. Dal sito Film&More, arriva un’edizione esclusiva ricca di gadget, comprendente un doppio disco Blu-ray e DVD, una card e spille da collezione, insieme al fumetto omonimo. Il film, terzo e ultimo capitolo cinematografico dedicato al celebre personaggio Diabolik, vede nel cast Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Carolina Crescentini e Paolo Calabresi.

Ferrari | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Marzo 2024!

Dal 21 marzo, sarà disponibile “Ferrari” di Michael Mann, edito in DVD, Blu-ray, 4k e Steelbook 4K con 5 card esclusive da collezione. Il biopic sul celebre Enzo Ferrari, interpretato da Adam Driver, narra la crisi personale e professionale dell’ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo. Nel cast anche Penelope Cruz, Shailene Woodley e Patrick Dempsey.

I cavalieri dello zodiaco | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Marzo 2024!

Sempre dal 21 marzo, arriva “I cavalieri dello zodiaco ” di KōzōMorishita e Kazuhito Kikuchi, in una nuova edizione da collezione limitata in DVD e, per la prima volta, in Blu-ray. Entrambi i formati contengono nuovi materiali rimasterizzati in HD con doppiaggio italiano integrale e un booklet da collezione di 32 pagine, offrendo un’esperienza completa della storica serie animata basata sull’omonimo manga di Masami Kurumada.

Wish | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Marzo 2024!

Il 28 marzo, non perdere il film d’animazione “Wish” di Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, edito in DVD, Blu-Ray e Steelbook 4K. Celebrando i 100 anni dei Walt Disney Animation Studios, questo classico Disney porta il pubblico nella magica terra di Rosas, dove Asha e la sua brillante immaginazione si uniscono a una forza cosmica per affrontare il sovrano Re Magnifico e salvare la comunità con la magia delle stelle.

E questo è quanto per le uscite in Home Video di Eagle Pictures per il mese di Marzo 2024. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

