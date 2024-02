L‘olio è una componente dell’auto essenziale affinché funzioni correttamente e non riscontri problemi durante l’accensione del motore, in questa guida cosa fare con l’olio, quando e come cambiarlo

Partiamo col dire che ci sono ben tre tipi di olio motore e, per capire quale tipo è meglio utilizzare, bisogna controllare sempre nell’officina di fiducia. I tre tipi di motore sono i seguenti: minerale, sintetico e semisintetico. Ognuno di questi motori richiede uno specifico tipo di olio, per capire quale sia, oltre a recarsi verso l’officina di fiducia, puoi leggere il manuale del veicolo che ti spiega tutto nel dettaglio e così scoprirai di che tipo di olio ha bisogno il motore dell’auto. Adesso, vediamo quando e come cambiarlo.

Come si controlla | Olio dell’auto: quando e come cambiarlo?

Controllare il livello dell’olio del motore è una cosa molto semplice da fare, ma è essenziale per far sì che il motore funzioni il più a lungo. Per fare questo controllo basta semplicemente usare la bacchetta dell’olio, di solito è di un colore giallo luminoso. Bisogna inserire la bacchetta all’interno della vaschetta dell’auto, inserirla e toglierla continuamente finché la bacchetta non raggiunge il fondo della vaschetta. Vicino alla fine della bacchetta ci sono due linee. Se noti che il livello dell’olio è vicino alla linea superiore, allora è tutto a posto, non devi preoccuparti. Se invece è sotto la linea inferiore, allora devi cambiare l’olio. Nel caso in cui noti che si trovi a metà, ti aggiungiamo di aggiungere dell’olio fino.

Quando cambiarlo | Olio dell’auto: quando e come cambiarlo?

In linea di massima, l’olio del motore dell’auto va cambiato ogni 15.000/30.000 km attraversati, oppure ogni due anni, anche se questo dipende dal tipo dell’auto, se è un’auto vecchia o nuova. Ogni volta in cui l’olio del motore ha bisogno di essere cambiato, sul cruscotto dell’auto ci sarà una lucina rossa a forma di vecchia lampada dell’olio. Quando la spia diventa rossa, infatti, è necessario cambiare immediatamente l’olio del motore. Continuare a guidare con quella spia rossa accesa, infatti, indicherebbe fare dei seri danni all’auto che potrebbero portare a spese non da poco per la riparazione.

Quanto costa?

Il costo per il cambio dell’auto in realtà dipende da alcuni fattori: il tipo dell’auto, il tipo di olio, il tipo di filtro e il costo del lavoro. In linea generale un’auto ha bisogno tra i 5 e i 6 litri e in media costa intorno ai 10 euro al litro. Questo però, come abbiamo detto, dipende dal tipo di olio. L’olio convenzionale è meno costoso ma meno resistente, mentre l’olio sintetico costa di più ma dura più a lungo. Il filtro invece deve essere sostituito periodicamente e costa tra i 10 e i 20 euro, mentre il costo del lavoro varia tra i 20 e i 50 euro, questo dipende dal fornitore. Se invece decidi di fare il cambio olio da un meccanico o in una stazione di servizio, in questo caso il costo va dai 100 ai 150 euro.

