Elden Ring: svelata la data d’uscita del DLC

Dopo una lunga attesa, FromSoftware e Bandai Namco hanno finalmente svelato la data d’uscita di Shadow of the Erdtree, il nuovo DLC di Elden Ring

Elden Ring è un titolo davvero eccezionale che dal suo lancio ad oggi è riuscito a restare impresso nei cuori di tantissimi videogiocatori. Ovviamente l’annuncio di Shadow of the Erdtree, il primo DLC del gioco, aveva creato tanto fomento tra i fan, ma fino ad ora purtroppo non se ne era saputo molto.

Adesso però, a quasi un anno dall’annuncio, FromSoftware e Bandai Namco hanno finalmente portato delle novità succose. Oggi infatti è stato mostrato il primo gameplay trailer del DLC di Elden Ring e come se non bastasse ne è stata svelata anche la data d’uscita!

L’uscita del DLC di Elden Ring è molto più vicina di quanto si pensasse!

A causa dell’assordante silenzio di FromSoftware e Bandai, alcuni giocatori hanno iniziato a temere che lo sviluppo di Shadow of the Erdtree procedesse a rilento. Fortunatamente però non è affatto così, dato che a quanto pare il DLC sarà disponibile in tutto il mondo dal 21 giugno, cioè tra esattamente quattro mesi.

Oltre all’annuncio della data d’uscita però Bandai Namco ha anche pubblicato uno splendido gameplay trailer che di sicuro tutti i fan adoreranno. Nel video infatti è possibile vedere davvero tantissimi nuovi contenuti, come ad esempio nuove aree, nuovi nemici e anche nuovi equipaggiamenti. I giocatori inoltre il video mostra anche diversi personaggi apparentemente inediti che di sicuro daranno pane a tutti i fan ansiosi di lanciarsi in libere speculazioni.

Elden Ring è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.