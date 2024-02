Migliori siti streaming Formula 2 gratis | Febbraio 2024

Seguire le gare di F2 senza Pay TV? Abbiamo stilato un elenco e recensito i migliori siti e servizi streaming su cui seguire la Formula 2 gratis

Dopo la sua reintroduzione, le corse di Formula 2 sono diventate un appuntamento fisso per tutti gli amanti di auto e alta velocità. Tuttavia, a differenza delle competizioni della categoria superiore, mandate in onda anche sulle normali reti televisive spesso e volentieri, per riuscire a guardare una corsa della F2 gli utenti devono ingegnarsi un po’.

Le soluzioni principali sono due: guardarla in diretta streaming gratis o pagando. Nel primo caso, è difficile riuscire a trovare un servizio completo al 100%, a causa dei diritti sulla trasmissione. Di seguito, andremo a discutere i migliori siti con F2 streaming gratuito a disposizione su Internet.

Dove guardare le gare F2 | Migliori siti streaming Formula 2 gratis

Chi vuole guardare la F2 senza abbonarsi ad una Pay TV, ha diverse alternative a sua disposizione:

RAI : in seguito al rilascio della piattaforma streaming Rai Play, la Radiotelevisione Italiana sbarca sul web, continuando a fornire intrattenimento anche lontano dal caro e vecchio piccolo schermo. La Rai ha l’approvazione ufficiale della Formula 2 per la trasmissione di alcune corse.

: in seguito al rilascio della piattaforma streaming Rai Play, la Radiotelevisione Italiana sbarca sul web, continuando a fornire intrattenimento anche lontano dal caro e vecchio piccolo schermo. La Rai ha l’approvazione ufficiale della Formula 2 per la trasmissione di alcune corse. TV8: questa rete televisiva di proprietà di Sky consente di guardare le gare sia online che sintonizzandosi sul canale 8 del digitale. Le corse vengono, però, mandate in differita, cioè dopo la conclusione dell’evento ufficiale.

NOW TV o Sky GO: avendo citato la più famosa piattaforme Pay-to-Watch d’Italia non possiamo che menzionare la possibilità di utilizzare NOW TV o Sky GO per vedere la formula 2 in diretta in modo quasi gratuito. Il servizio streaming online, infatti, è disponibile senza costi aggiuntivi per chi ha già un abbonamento Sky.



Siti streaming gratuiti: SportZone, SKStreaming, CacioZone e il prezzo da pagare per SportLive CalcioLOL non è in denaro, bensì in qualità della trasmissione. Sebbene la definizione dello streaming non sia della massima qualità possibile, queste piattaforme compensano con la possibilità di guardare, oltre alle gare di F2, anche calcio, basket, tennis e rugby.



VipLeague: altra alternativa completamente gratuita, VipLeague è anch’esso un servizio da usare per seguire match di varie discipline sportive, incluse le gare di Formula 2.

Ai siti appena discussi, si aggiungono anche YouTube ed Eurosport. Vi accenniamo solamente poiché, su queste piattaforme nello specifico, non è possibile guardare le corse nella loro interezza, ma vengono caricati solo gli highlight, interviste ai piloti o allo staff.

Come abbiamo accennato nell’introduzione, però, bisogna dire che l’utilizzo di piattaforme gratuite comporta alcuni svantaggi. Innanzitutto, spesso e volentieri non tutte le corse sono trasmesse. Non parliamo solo dell’assenza dell’opzione in diretta, dovendosi accontentare di guardare la gara in differita, ma la totale mancanza della messa in onda in sé.

Nel caso in cui, invece, fosse possibile seguirle live, la qualità dello streaming potrebbe lasciare a desiderare. Entrambi i problemi possono essere risolti optando per un servizio a pagamento, scegliendo magari un’alternativa abbastanza economica come Now TV.

La rete trasmette tutte le gare in diretta, con tanto di qualifiche, interviste pre-corsa, prove, ecc. Il costo totale dell’abbonamento è abbastanza basso, considerando i vantaggi che comporta.

Portali stranieri F2 | Migliori Siti Streaming Formula 2 Gratis

Anche diversi portali esteri trasmettono la F2 in maniera completamente gratuita. I contro che caratterizzano le alternative free citati nel paragrafo precedente non si annullano del tutto, nonostante sui migliori siti per vedere la F2 stranieri la qualità dello streaming sia nettamente superiore.

Si aggiungono, poi, altri aspetti negativi. Infatti, se si opta per questa opzione, bisogna tenere conto della possibile presenza di pubblicità fastidiose, in forma di banner o pop-up, così come della telecronaca in una lingua diversa dall’italiano.

In alcuni casi, potrebbe inoltre essere necessario installare e usare un VPN per accedere alle piattaforme. Tra i portali stranieri a cui rivolgersi ricordiamo:

RSI La2 : si tratta di un’emittente in italiano trasmessa in Svizzera che manda in onda i più importanti eventi sportivi gratuitamente. Per poter usare questo emittente ci sarà bisogno di un VPN, ma la qualità dello streaming e la presenza del commentary in italiano valgono la candela.

BBC Sports: anche la rete britannica BBC trasmette la F2. Potrebbe essere la soluzione ideale per coloro che non vogliono rinunciare a guardare la competizione in alta definizione e non sono infastiditi dalla telecronaca in inglese.

Altri ottimi portali esteri sono:

RDS 2 (commento in francese)

MTV 3 (commento in finlandese)

Nova Sports (commento in ceco)

Orange Sport (commento in rumena)

V Sport (commento in svedese)

Sport 1 (commento in ceco)

Scommettere sulla F2 | Migliori Siti Streaming Formula 2 Gratis

Le corse automobilistiche sono un must per un bookmaker davvero degno di definirsi tale. Data l’estrema popolarità sia della F1 che delle categorie inferiori, gli appassionati hanno a loro disposizione una vasta gamma di scelte quando si tratta di trovare un sito su cui piazzare la propria puntata.

Per essere sicuri di rivolgersi ad un concessionario sicuro, con ottime quote e bonus, è sempre meglio affidarsi all’opinione di esperti, come quelli di TestCasinos.com che da tempo si occupano di selezionare e recensire operatori italiani e stranieri attivi sul web.

Le ricerche da effettuare prima di giocare la schedina non si limitano, però, alla scelta del bookie. Una volta selezionato un gestore, per aumentare le proprie chance di vincita si dovranno studiare attentamente lo stile di guida dei piloti e le scuderie, confrontandone le strategie che intendono seguire.

Oltre a ciò, è consigliabile avere a portata di mano un sito o una app meteo, per valutare le condizioni meteorologiche, le quali nelle corse automobilistiche più che mai possono influenzare il risultato di una gara.

Conclusioni

Guardare le corse in maniera gratuita ha i suoi pro ed i suoi contro. Le piattaforme di streaming non a pagamento consentono di seguire piloti e gare senza dover mettere mano al portafoglio.

Tuttavia, il prezzo da pagare arriva in altre forme, cioè VPN, qualità della diretta non proprio top e mancanza di continuità nella trasmissione degli eventi.

Detto ciò, sono comunque una valida alternativa per gli appassionati che vogliono solo godersi l’ebbrezza di guardare una corsa e non hanno pretese eccessive sul servizio.

