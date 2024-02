Jedee: una delle migliori scelte fra i proiettori portatili LED da esterno

Se volete portare con voi la possibilità di proiettare i vostri momenti, film o videogiochi preferiti, questo articolo fa per voi: scopriamo il proiettore portatile da esterno al LED di Jedee

Se siete grandi appassionati di cinema o vi piace condividere le vostre passioni, come il gaming, con grandi gruppi di amici, forse dovreste prendere in considerazione l’acquisto di un proiettore portatile che possa permettervi di farlo anche all’esterno. Dovrete però prendere in considerazione diversi fattori, come la risoluzione nativa del proiettore stesso, i lumen, e la tecnologia che ne sta alla base (che sia LED, LCD o Laser). Non vi preoccupate, non rimarrete spaesati: seguiteci in questo breve articolo dedicato.

Jedee’s Shop

E prima di spiegarvi come fare una scelta oculata, vogliamo parlarvi di Jedee, azienda leader nella produzione di proiettori e videoproiettori da interno o esterno che sia. Su Jedee avrete a disposizione vari tipi di proiettore, anche portatili, ma anche tantissimi accessori come borse, casse bluetooth, stazioni di ricarica e anche un treppiede con caricabatteria incorporata. Il tutto con un’assistenza clienti praticamente sempre presente negli orari lavorativi (anche su WhatsApp!), la disponibilità dei prodotti anche su Amazon e 14 giorni di prova prima di poter, eventualmente, rimandare indietro il vostro acquisto se non siete soddisfatti. Fateci un salto, potreste davvero trovare ciò che fa per voi.

Come scegliere un proiettore portatile da esterno: i fattori fondamentali

La migliore opzione per proiettare i vostri film, giochi o momenti preferiti è decisamente un videoproiettore portatile. Per la scelta, però, dovrete tenere in considerazione tre fattori fondamentali:

Luminosità

Risoluzione

Contrasto

La luminosità di un proiettore, espressa in lumen, indica la quantità di luce che la macchina stessa è in grado di produrre ed influenza di molto la nitidezza e la qualità dell’immagine che vedrete poi sulla vostra parete. Insomma, più è alto il numero di lumen, migliore sarà la resa effettiva. Il tutto dipende ovviamente dall’ambiente in cui verrà proiettato il vostro materiale: in una stanza buia potrà bastarvi una luminosità di 1000 lumen, mentre nelle stanze più luminose dovrete salire fino ai 3000 lumen se vorrete una qualità almeno HD o Full HD.

Anche la scelta della risoluzione è essenziale e dipenderà dall’utilizzo che dovrete fare del proiettore. In linea generale, per una buona resa visiva dovreste sempre puntare a opzioni come l’HD, il Full HD e l’Ultra HD, ideali per le immagini di grande formato. Cercate sempre di proiettare immagini di grandi dimensioni e ricordate sempre che ingrandirle con processi di post-produzione può portare ad una marcata perdita di qualità generale.

Infine, che cos’è il contrasto di un videoproiettore? È una caratteristica che si riferisce alla differenza di luminosità fra le parti più scure e quelle più chiare di una qualsiasi immagine. Un buon contrasto va a fare la fila con la luminosità e la risoluzione per la resa visiva dell’immagine proiettata, garantendo una fedeltà nella riproduzione dei colori e una maggiore distinzione dei dettagli. Capirete bene quanto sia fondamentale per un proiettore portatile da esterno avere un buon contrasto cromatico, specialmente se utilizzato in ambienti molto illuminati.

Infine, un’ultima considerazione. Per i proiettori da esterno vi consigliamo l’acquisto di macchine a lunga gittata, che vi consentano di proiettare immagini nitide anche a grandi distanze. Sono infatti ideali per le sale conferenze e gli home theater: esattamente ciò che state cercando.

