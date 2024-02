Ferrari: è morto Pietro Corradini, lo storico meccanico

Purtroppo è venuta a mancare un’altra leggenda italiana che ha fatto la storia di Ferrari: Pietro Corradini, lo storico meccanico dell’azienda, si è spento all’età di 77 anni

Qualche giorno fa è venuto a mancare lo storico meccanico di Ferrari Pietro Corradini. Pietro era nato in Emilia Romagna a Formigine ed entrò in Ferrari nel lontano 1970. Ci restò per tre decenni, lavorando per Formula 1, Sport Prototipi e modelli stradali. Corradini era uno dei volti dei meccanici più noti dell’azienda. Lavorò a stretto contatti con piloti del calibro di Jacky Ickx, Clay Regazzoni, Niki Lauda, Gilles Villeneuve, Didier Pironi, Jody Scheckter, René Arnoux e Patrick Tambay, per poi concludere la sua esperienza in Formula 1 con Gerhard Berger nel 1988. Dopodiché ha lavorato anche al progetto F40, F50 e 550.

La chimica tra il meccanico di Ferrari Pietro Corradini e il pilota Gilles Villeneuve

Quando Corradini e Gilles Villeneuve si incontrarono, ci fu il colpo di fulmine. Corradini ha raccontato di avere una grandissima stima nei suoi confronti e lo rispettava al massimo. Secondo le sue parole, ti faceva godere. Era talmente abile nella guida che era capace di guidare perfino con mezza macchina. Enzo Ferrari lo paragonava addirittura a Nuvolari che una volta ruppe il volante e usò una chiave inglese per proseguire. Gilles Villeneuve era riuscito ad arrivare al terzo posto senza aver bisogno di un alettone. Corradini ha paragonato i piloti di oggi con quelli di prima, un po’ facendo la classica lamentela degli anziani. Infatti ha specificato che i piloti di oggi hanno bisogno che l’alettone sia un grado più a destra o più a sinistra, o non riescono ad andare avanti. Questo è quello che aveva raccontato due anni fa a Repubblica.

Pietro Corradini è stato sicuramente una leggenda della Ferrari che ha scritto un capitolo di storia dell'azienda. Voi cosa ne pensate di Corradini? In ogni caso, vogliamo dare le condoglianze alla sua famiglia.