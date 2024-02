Stellantis e Leapmotor: partnership per la produzione di veicoli elettrici

Stellantis valuta una partnership con Leapmotor per la produzione di veicoli elettrici. I sindacati sono favorevoli alla collaborazione, ma chiedono chiarezza

Stellantis sta valutando la possibilità di avviare la produzione di veicoli elettrici presso lo stabilimento di Mirafiori in collaborazione con il partner cinese Leapmotor. La notizia, riportata da Automotive News, si basa su una dichiarazione del CEO Carlos Tavares, il quale ha lasciato aperta la porta all’opzione che Leapmotor possa iniziare la produzione in Italia, sottolineando che ciò avverrebbe solo in presenza di un “business case adeguato“. Stellantis ha confermato successivamente le affermazioni di Tavares, ma non ha rilasciato ulteriori dettagli riguardo a Mirafiori. Secondo quanto riportato da Automotive News, Leapmotor potrebbe produrre fino a 150.000 veicoli elettrici a basso costo all’anno presso lo storico stabilimento di Torino. Questi veicoli sarebbero commercializzati attraverso la rete di concessionari europei di Stellantis distribuita in tutto il mondo.

Stellantis, la partnership con Leapmotor guarda al futuro

La prospettiva di Leapmotor diventa più concreta considerando l’interesse di alcuni produttori cinesi, come Chery e Geely, nel consolidare la loro presenza produttiva in Europa. La città di Torino dovrà quindi formulare un’offerta competitiva per rendere Mirafiori attraente rispetto ad altre possibili location. In risposta a queste prospettive, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha convocato una riunione con rappresentanti di Stellantis, la Regione Piemonte, la Città metropolitana, i sindacati, l’Unione Industriali, l’Anfia, la Camera di Commercio e l’Api. Attualmente, Mirafiori è impegnata nella produzione della 500 elettrica, delle Maserati Gran Cabrio, Gran Turismo e del SUV Levante.

I sindacati accolgono positivamente l’ipotesi di Leapmotor per Mirafiori, ponendo l’accento sull’importanza di incrementare la produzione e preservare l’occupazione. Tuttavia, esprimono la necessità di chiarezza da parte di Stellantis e sottolineano l’importanza di un coinvolgimento attivo nei processi decisionali per garantire il futuro dello stabilimento.

