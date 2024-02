Samsung Crystal in offerta da Mediaworld: fantastica TV LED

Porta il cinema a casa tua e goditi un’esperienza visiva fantastica grazie all’offerta Mediaworld della Samsung Crystal UHD CU7170 TV LED 43 pollici 4K

Immergiti nell’esperienza visiva straordinaria offerta dalla Samsung Crystal UHD CU7170, un vero capolavoro della tecnologia televisiva. Con un potente sistema di upscaling, questa TV LED da 43 pollici ti garantisce una qualità delle immagini senza precedenti, regalandoti ogni sfumatura di colore con dettagli cristallini. La magia inizia con il Crystal Processor 4K, che porta ogni contenuto a una risoluzione 4K, anche quelli non originariamente pensati per questa qualità. Questa caratteristica rende i tuoi contenuti preferiti ancora più coinvolgenti, con immagini nitide e dettagliate che ti faranno sentire al centro dell’azione. La TV Samsung Crystal UHD CU7170 è progettata per semplificare la tua esperienza di intrattenimento. Grazie agli suggerimenti e alle selezioni ottimizzate, dedicare meno tempo alla ricerca significa più tempo per goderti film, giochi e programmi che ami. Tutto a portata di mano, in un’unica interfaccia intuitiva. La trovi in offerta da Mediaworld a 358,99 euro.

Samsung Crystal TV LED: un’offerta straordinaria

Un vero maggiordomo per la tua casa, questa smart TV è dotata di SmartThings, un hub integrato che si connette, monitora e controlla tutti i tuoi dispositivi smart. Con SmartThings, gestire l’ambiente domestico diventa facile e intuitivo, mettendo il controllo nelle tue mani. Passando alle specifiche tecniche, la Crystal UHD CU7170 vanta una frequenza di frame di 60 Hz e una tecnologia LED che garantisce una luminosità e un contrasto straordinari. Con funzionalità come HDR, DVB-T2, DVB-C, e DVB-S2, questa TV offre un’esperienza di visione completa e appagante.

Dal punto di vista audio, i 20W di potenza in uscita e il sistema Dolby Digital Plus assicurano un suono avvolgente e di alta qualità, contribuendo a creare un’esperienza cinematografica a casa tua. Il design sottile e moderno, con cornice bezel-less e piedistallo slim feet, conferisce un tocco di eleganza a qualsiasi ambiente. La connettività è garantita con porte HDMI, USB, e opzioni wireless come Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2.

