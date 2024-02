Creative Pebble X: eleganza e prestazioni audio avanzate

Creative Technology presenta oggi la nuova Creative Pebble X e Creative Pebble X Plus, le ultime aggiunte alla rinomata serie Pebble

Questi raffinati altoparlanti sono progettati per trasformare qualsiasi spazio lavorativo o configurazione in un coinvolgente rifugio sonoro. Con una potenza RMS impressionante che raggiunge fino a 30 W e una potenza di picco massima di 60 W, sia i modelli 2.0 che 2.1 promettono un’esperienza di ascolto superiore per la musica, i film e i giochi.

Pebble X e Pebble X Plus: eleganti altoparlanti per un’esperienza audio avanzata

La serie Creative Pebble X fa il suo debutto, offrendo una potente esperienza audio grazie ai driver full-range da 2,75″ ottimizzati per un ascolto coinvolgente. Entrambi i modelli presentano il riconoscibile design rialzato a 45°, attentamente angolato per garantire un’ottimizzazione dell’esperienza di ascolto.

Alzando ulteriormente l’asticella dell’audio, Creative Pebble X Plus introduce un sofisticato subwoofer con doppi radiatori passivi, progettato in modo compatto per integrarsi perfettamente in qualsiasi configurazione da scrivania. Con caratteristiche extra come Dialog+ e BassFlex, questi altoparlanti offrono bassi potenti e dialoghi cristallini senza compromettere il volume.

Nonostante le dimensioni ridotte, questi altoparlanti possono raggiungere una potenza acustica in uscita fino a 15 W RMS e un picco di 30 W quando collegati al PC. Se alimentati tramite un adattatore PD da 30 W (o superiore), possono raggiungere un picco di potenza di 60 W, liberando appieno il loro potenziale audio per un’esperienza d’ascolto straordinaria.

Sperimenta una cascata di colori con l’illuminazione RGB personalizzabile, con una vasta gamma di 16,8 milioni di tonalità e sei preimpostazioni integrate. Questa è un’opzione divertente per personalizzare il tuo spazio di lavoro, abbinando stili unici per un’esperienza audiovisiva coinvolgente.

La connettività è altrettanto semplice, con supporto per modalità cablata e wireless, inclusa la riproduzione audio USB, Bluetooth 5.3 e una porta di ingresso AUX universale da 3,5 mm. Le doppie porte per cuffie e microfoni aggiungono comodità per comunicazioni e ascolto privato notturno.

Per sfruttare appieno le potenzialità degli altoparlanti, è possibile scaricare l’app Creative su Windows, offrendo accesso alle tecnologie audio Sound Blaster Acoustic Engine, come Surround, Smart Volume, Bass, Crystallizer ed EQ. L’illuminazione RGB e altre funzionalità possono essere personalizzate attraverso i moduli dell’app Creative, disponibili su Windows, Apple App Store e Google Play Store.

Prezzi e disponibilità

Creative Pebble X è disponibile in preordine su Creative.com al prezzo di EUR 99,99.

Creative Pebble X Plus è disponibile in preordine al prezzo di EUR 139,99.

Cosa ne pensate delle nuove Creative Pebble X e Creative Pebble X Plus?