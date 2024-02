Volete sapere come ottenere i minerali su Palworld? Scopritelo insieme a noi in questa guida appositamente per voi

Palworld continua a far parlare di sé. Milioni di videogiocatori sono rimasti conquistati da questo gioco, attualmente disponibile su Xbox Series X|S (incluso nell’abbonamento Game Pass) e Steam. Il titolo, infatti, ha dimostrato di essere capace di unire in maniera sublime sia le componenti tipiche di un survival game e degli animaletti fondamentali per portare a termine determinati obiettivi e nei combattimenti.

Certo, non sono mancate le polemiche visto che i videogiocatori più affezionati agli altri animaletti tascabili, i Pokémon, hanno subito urlato al plagio. L’eco di queste urla è arrivato fino a che The Pokémon Company ha dovuto rilasciare un comunicato ufficiale sul titolo sviluppato da Pocket Pair, Inc. Insomma, nel bene o nel male purché se ne parli, no? Sta di fatto che Palworld è diventato un fenomeno culturale nell’arco di poco tempo ed è per questo motivo che abbiamo realizzato questa guida su come ottenere i minerali in modo tale da aiutare i vari gamers.

Palworld: come ottenere i minerali

Innanzi tutto, partiamo col dire che i minerali sono delle risorse fondamentali su Palworld e sapere come ottenerle è determinante per realizzare sia equipaggiamento, ma anche strutture da aggiungere al vostro accampamento. Ma dove si trovano? In realtà, i depositi sono piuttosto semplici da trovare sparsi per la mappa. Per questo motivo, vi indicheremo come identificarli e anche dove andare a colpo sicuro per farmarli.

I depositi di questo tipo di minerali sono grandi, dal colorito quasi rosso-marrone marmoreo che brillano in cima. È possibile trovarne solo uno o anche un paio, ma ci sono alcuni punti disseminati per la mappa dove potrete vederne anche di più. Per esempio, in un’area che si sblocca fin dai primi momenti in Palworld, è possibile ottenere i minerali dietro la Chiesa Desolata o intorno alle montagne.

Se non avete ancora costruito il vostro primo accampamento, non è una cattiva idea farlo proprio vicino ai depositi di questo minerale. Oppure, trovate un posto dove si trovano un agglomerato di questo tipo di minerale e create la vostra seconda base in modo da poter allocare i vostri Pal a estrarlo per voi.

Palword: ma come ottenere i minerali farmando?

Come ogni minerale ricavato dalla roccia, per ottenerlo avremo bisogno dei picconi! All’inizio del gioco, avrete a disposizione il Piccone di Pietra, ma man mano che proseguirete avanzando di livello, potrete crearne dei migliori, come per esempio il Piccone di Metallo. Oppure aggiungete al vostro gruppo di Pal Digtoise, trovabile nelle regioni desertiche. Una volta reclutato, infatti, potrete far lavorare questo Pal nelle aree di deposito minerario (andando a posizionare un secondo accampamento) e farlo lavorare al vostro posto. Comunque, noi vi consigliamo di portare con voi Digtoise nel gruppo di Pal che vi accompagnano. Infatti, potrete rompere i depositi minerari in pochi secondi, grazie all’attivazione di Drill Crusher.

Mi raccomando, fate sempre attenzione al vostro peso. Infatti, Palword presenta delle meccaniche classiche da gioco survival e una di queste è proprio il peso! Se raggiungete un peso troppo elevato, vedrete come il vostro personaggio creato andrà a muoversi molto più lentamente e sarete, quindi, costretti a dover lasciare degli oggetti nella mappa.

Buon crafting a tutti!

Palword ha saputo catturare l’attenzione di milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Se anche voi fate parte di questo largo numero, allora speriamo che questa guida abbia fatto al caso vostro e vi possa aiutare nell’ottenere più facilmente i minerali sparsi per la mappa. Vi ricordiamo che potete giocare questo titolo gratuitamente, qualora siate in possesso di un abbonamento Game Pass; invece, se siete PC gamers, il titolo è attualmente disponibile su Steam.

Avete trovato i depositi minerari? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Per guide o aggiornamenti sul mondo videoludico (e non solo) rimanete sintonizzati su tuttotek.it. Se, invece, siete in cerca di qualche chiave di gioco a prezzo scontato, vi rimandiamo al catalogo di offerte presente sul sito Instant Gaming.