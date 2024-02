Persona 3 Reload: guida alle Persone Scomparse

In questa guida dedicata a Persona 3 Reload andremo a vedere dove poter trovare tutte le Persone Scomparse nel Tartaro e fino a che data queste saranno salvabili: squadra SEES in azione!

Di Persona 3 Reload abbiamo ampiamente parlato in una recensione fin troppo prolissa, che potete trovare cliccando qui. Vi abbiamo anche ampiamente esposto pregi e difetti del “nuovo” Tartaro, rimasto nella struttura praticamente inalterato rispetto all’originale del 2008, ma semplificato e arricchito sotto alcuni aspetti. Uno di questi riguarda le richieste di Elizabeth, ad esempio, oppure la lista di Persone Scomparse di cui la stramba donna vi avvertirà a partire dal mese di giugno. Che cosa sono dunque le Persone Scomparse?

Le persone scomparse in Persona 3 Reload: da chi ottenere le ricompense?

A partire da Giugno, Elizabeth vi avvertirà della scomparsa di una ragazza del liceo Gekkoukan nel corso dell’Ora Buia. La potrete trovare nel Tartaro… ma a che piano? Lo scopriamo insieme, in questo articolo dedicato a tutte le Persone Scomparse in Persona 3 Reload. Nella lista qui sotto le abbiamo divise per mese di scomparsa e troverete diversi dati interessanti, come il giorno preciso della scomparsa, la scadenza della richiesta, la posizione precisa nel Tartaro e la ricompensa che otterrete dall’Agente Kurosawa nella stazione di Polizia (quello che, in sunto, vi vende armi, armature ed accessori).

Dove trovare i dettagli sulle Persone Scomparse

Per quel che riguarda dove vedere i dettagli sulle Persone Scomparse, potete selezionare la bacheca di fronte proprio alla Stazione di Polizia, mentre per qualche dettaglio sulla posizione potrete chiedere ad Elizabeth. La donna vi darà un range di piani in cui trovare l’obiettivo in corso, mentre Fuuka vi avvertirà direttamente quando avrete raggiunto il piano preciso. Detto questo, iniziamo!

Persona 3 Reload: le persone scomparse fra Giugno e Settembre

Le persone scomparse di Giugno

Qui di seguito la lista di persone scomparse in Persona 3 Reload nel mese di Giugno:

Ayako Yoshimoto Giorno della scomparsa : 18 giugno Scadenza : 6 luglio Posizione : piano 50 Ricompensa : Recarm

Kenjiro Tsutsumi Giorno della scomparsa : 26 giugno Scadenza : 6 luglio Posizione : piano 56 Ricompensa : 40000 yen

Yoshima Miyama Giorno della scomparsa : 26 giugno Scadenza : 6 luglio Posizione : piano 64 Ricompensa : Quarzo Nero



Le persone scomparse di Agosto

Qui di seguito la lista di persone scomparse in Persona 3 Reload nel mese di Agosto:

Yasuko Murabayashi Giorno della scomparsa : 3 agosto Scadenza : 5 agosto Posizione : piano 79 Ricompensa : Smeraldo x 4

Shuichi Niimura Giorno della scomparsa : 3 agosto Scadenza : 5 agosto Posizione : piano 84 Ricompensa : Carta abilità Shift Boost

Satsuki Onozuka Giorno della scomparsa : 19 agosto Scadenza : 4 settembre Posizione : piano 101 Ricompensa : Grazia Divina

Hirotaka Tanigami Giorno della scomparsa : 29 agosto Scadenza : 4 settembre Posizione : piano 108 Ricompensa : Malachite x 20



Le persone scomparse di Settembre

Qui di seguito la lista di persone scomparse in Persona 3 Reload nel mese di Settembre:

Reiko Makita Giorno della scomparsa : 3 settembre Scadenza : 4 settembre Posizione : piano 114 Ricompensa : Carta Abilità Mediarama

Bunkichi Kitamura Social Link Giorno della scomparsa : 12 settembre Scadenza : 3 ottobre Posizione : piano 120 Ricompensa : Homunculus x 4

Social Link Aki Kurobe Giorno della scomparsa : 22 settembre Scadenza : 3 ottobre Posizione : piano 135 Ricompensa : Talismano Magico

Yasunobo Shimozono Giorno della scomparsa : 22 settembre Scadenza : 3 ottobre Posizione : piano 140 Ricompensa : 100000 yen



Persona 3 Reload: le persone scomparse fra Ottobre e Dicembre

Le persone scomparse di Ottobre

Qui di seguito la lista di persone scomparse in Persona 3 Reload nel mese di Ottobre:

Maiko Oohashi Social Link Giorno della scomparsa : 21 ottobre Scadenza : 2 novembre Posizione : piano 146 Ricompensa : Felt Doll

Social Link Ryohei Nakatsugawa Giorno della scomparsa : 21 ottobre Scadenza : 2 novembre Posizione : piano 159 Ricompensa : Sigillo Berserker

Takeko Hiraoka Giorno della scomparsa : 30 ottobre Scadenza : 2 novembre Posizione : piano 165 Ricompensa : Avaricious Ring

Tomoyuki Itami Giorno della scomparsa : 30 ottobre Scadenza : 1 dicembre Posizione : piano 177 Ricompensa : Omega Drive



Le persone scomparse di Novembre

Qui di seguito la lista di persone scomparse in Persona 3 Reload nel mese di Novembre:

Katsue Sugi Giorno della scomparsa : 28 novembre Scadenza : 1 dicembre Posizione : piano 196 Ricompensa : Diamante x 1



Le persone scomparse di Dicembre

Qui di seguito la lista di persone scomparse in Persona 3 Reload nel mese di Dicembre:

Yumiko Sasamaki Giorno della scomparsa : 22 dicembre Scadenza : 30 dicembre Posizione : piano 209 Ricompensa : Moneta Scintillante x 2

Nobuko Fukuchi Giorno della scomparsa : 22 dicembre Scadenza : 30 dicembre Posizione : piano 221 Ricompensa : Rubino x 3



Persona 3 Reload: le persone scomparse di Gennaio

Le persone scomparse di Gennaio

Qui di seguito la lista di persone scomparse in Persona 3 Reload nel mese di Gennaio:

Fumika Terado Giorno della scomparsa : 15 gennaio Scadenza : 30 gennaio Posizione : piano 232 Ricompensa : Soma x 1

Mitsutoshi Okimoto Giorno della scomparsa : 15 gennaio Scadenza : 30 gennaio Posizione : piano 250 Ricompensa : Salvation



