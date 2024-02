Final Fantasy 7 Rebirth: disponibile la seconda parte della demo, “Una nuova era a Junon”

Nella giornata di oggi, Square Enix ha pubblicato l’atteso aggiornamento che sblocca la seconda parte della demo di Final Fantasy 7 Rebirth: pronti ad esplorare la nuova Junon?

Dopo averne saggiato il capitolo iniziale una decina di giorni fa ed avervene parlato in una prima anteprima dedicata, che potete trovare cliccando qui, Final Fantasy 7 Rebirth torna sotto i riflettori prima del lancio previsto per il prossimo 29 febbraio. Square Enix ha infatti rilasciato, nella giornata di oggi, un aggiornamento gratuito per la demo disponibile su PlayStation Store intitolato “Una nuova era a Junon”, che offre un’anteprima ancora più ampia del vasto mondo che saremo chiamati ad esplorare. E per un articolo introduttivo a questo secondo capitolo della nuova trilogia di Square Enix, potete cliccare qui!

Final Fantasy 7 Rebirth: la seconda parte della demo ci porta a Junon

Questa nuova sezione della versione di prova gratuita di Final Fantasy 7 Rebirth catapulta Cloud, Tifa, Barret, Aerith e Red XIII nella periferia di Junon, una città fortezza con un reattore sottomarino. In questa demo, ambientata alcune ore dopo l’inizio della storia principale, potremo:

Esplorare liberamente un piccolo segmento dell’enorme mondo di gioco

Cavalcare il nostro fedele chocobo alla ricerca di tesori nascosti

Creare oggetti di valore con il nuovo trasmutatore

Affrontare coraggiose missioni di caccia e mettere alla prova le nostre abilità

Scaricando le due parti della demo, “Il grande eroe a Nibelheim” e “Una nuova era a Junon”, potrete ottenere fantastici bonus per il gioco completo:

Completando la prima parte avrete accesso al portafortuna moguri e al set completo per l’avventura. Potrete inoltre saltare questa sezione all’inizio del gioco completo, partendo direttamente da Junon

I salvataggi della seconda parte della demo non saranno trasferibili al gioco completo, ma vi permetteranno di provare nuovi attacchi sinergici e approfondire le relazioni tra i personaggi durante i combattimenti

Potete scaricare la demo di Final Fantasy 7 Rebirth cliccando qui!

Avete già scaricato la seconda parte della demo di Final Fantasy 7 Rebirth? Ci state giocando? Se così fosse fatecelo sapere qua sotto nella sezione commenti