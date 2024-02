Samsung Galaxy S23: offerta Amazon al minimo storico!

Un’occasione imperdibile è quella che troviamo oggi, con questa offerta di Amazon sul Samsung Galaxy S23 che è al minimo storico, un prezzo mai visto prima d’ora su questo smartphone!

Si tratta del penultimo prodotto della line up di Serie S, quindi potrete ben immaginare quale sia la qualità di questo smartphone. Abbiamo anche pubblicato una guida su trucchi, suggerimenti e tutte le funzionalità dell’S23, in cui spieghiamo per l’appunto le varie funzionalità che ha e come sfruttarlo. Oggi il penultimo modello della serie S si trova ad un prezzo pazzesco, mai visto prima d’ora. Troviamo, infatti, su Amazon, il Samsung Galaxy S23 in offerta a 654 euro. Uno smartphone di penultima generazione che si trova ad un prezzo che più conveniente non si può. Potete trovare l’offerta cliccando direttamente sul box amazon qui sotto.

Il Samsung Galaxy S23 e l’offerta Amazon che non potete perdere

Nella confezione di questo smartphone trovate ovviamente incluso anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida. Con l’S23 potete scattare perfino degli scatti notturni di alta qualità, grazie all’IA migliorata di Nightography, che rende tutte le foto nitide e dettagliate anche al buio. Grazie a questa IA potrete finalmente scattare delle bellissime foto alla luna, creando foto e video con scarsa luminosità. Inoltre la fotocamera grandangolare da 50 MP lavora parallelamente con il processore Snapdragon 8 Gen 21, combinando rapidamente i fotogrammi per estrarre i bit da ognuno. In più c’è la tecnologia Ottimizzazione Dettagli per avere una qualità più nitida. Il processore rivoluzionario alimenta lo smartphone per regalare delle sessioni di streaming di gioco, video, film o serie tv, questo grazie alla durata della batteria. Il punto forte di questo smartphone è proprio la durata della batteria, capace di arrivare fino alle 24 ore di accensione.

Che ne pensate? Vi intriga l’offerta Amazon sul Samsung Galaxy S23? Allora vi consigliamo di sbrigarvi a comprarlo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.