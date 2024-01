MiniTool ShadowMaker 4.3: il backup semplice e aggiornato

Avete bisogno di effettuare il backup di grandi quantità di file? Utilizzate il PC come fonte di ogni sapere sia a lavoro sia a casa? Vi presentiamo Minitool Shadowmaker 4.3: uno strumento utile per il backup semplice, veloce e aggiornato

Gli utenti Windows sono ben abituati, ormai, a quegli enormi crash di sistema, specialmente successivi ad aggiornamenti importanti del sistema operativo, che possono spesso causare ingenti perdite di dati. E qual è il modo più semplice per ovviare a questo enorme problema? Un backup completo, ovviamente. Fra le varie opzioni gratuite disponibili online, ci siamo recentemente imbattuti vogliamo proporvi MiniTool ShadowMaker 4.3: la versione aggiornata di uno dei software di backup più semplici e veloci che abbiamo mai visto.

Un software leggero per i backup più pesanti: ecco MiniTool ShadowMaker 4.3!

Con MiniTool ShadowMaker 4.3 potrete eseguire il backup di intere partizioni o, addirittura, unità complete. Il software può anche svolgere backup periodici, che potrete programmare quando non utilizzate la vostra macchina in maniera del tutto personale (frequenza quotidiana, settimanale, mensile o per evento). Potete anche decidere di eseguire i backup periodici di singole cartelle o parti di esse, anche se il nostro consiglio è quello di effettuare sempre il backup completo di tutta la vostra unità. Esistono tre tipi diversi di backup che potete effettuare:

Completo: il software andrà ogni volta ad eseguire l'operazione da zero, sovrascrivendo completamente i dati obsoleti o modificati

Incrementale: il software aggiornerà il backup precedente con i nuovi file inseriti o modificati

Differenziale: il software aggiornerà l'immagine di backup ad ogni variazione dei file

Potete scaricare il software nelle sue due versioni dai link sottostanti:

Sono presenti anche diversi strumenti interessanti, alcuni disponibili solo nella versione Pro del software, che potete acquistare come licenza completa e “a vita” per soli 79.00 $, attualmente in sconto rispetto ai 158.00$ a cui è normalmente disponibile il prodotto. La versione Pro vi consente di utilizzare ulteriori strumenti, oltre ai già variegati disponibili gratuitamente (e che potete vedere nell’immagine qua sotto).

L’utilizzo di un’interfaccia grafica piuttosto semplice ed intuitiva, unita alla praticità di utilizzo e alla velocità della scrittura dei backup rendono MiniTool ShadowMaker 4.3 un must per tutti gli utilizzatori di PC Windows. Forse, l’unica pecca che possiamo riscontrare, è proprio il fatto che sia disponibile soltanto per Windows, e vista l’utilità del software è decisamente un gran peccato!

