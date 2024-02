Migliori siti per scaricare eBook gratis | Febbraio 2024

Per caso hai acquistato un eBook Reader e stai cercando qualche bel libro da leggere, ma non vuoi spendere altri soldi? Sei nel posto giusto allora, infatti qui troverai i migliori siti per scaricare eBook gratis

Innanzitutto, c’è da specificare una cosa: prima di scaricare un eBook da leggere, assicurati che sia supportato dal tuo eBook reader. Per i Kindle, di cui ce n’è anche uno per scrivere, consigliamo i libri in formato Mobi o anche i AZW. Non ci sono invece problemi legati ai DRM, infatti quelli che troverai in questo articolo sono tutti di questo tipo, quindi non avrai alcun limite e non ci saranno lucchetti che ti impediranno di leggere su qualsiasi tipo di device. Ecco l’elenco completo!

Project Gutenberg

Liber Liber

ManyBooks

Mondadori Store

Kindle Store

Project Gutenberg | Migliori siti per scaricare eBook gratis

Il Project Gutenberg è uno dei migliori in circolazione, infatti è l’inventore degli eBook. Questa è una vera e propria biblioteca online in cui puoi trovare migliaia di testi non protetti da copyright. Il sito non è più accessibile attraverso i provider principali, ma puoi accederci cambiando i DNS della tua connessione o con una VPN. Il sito web è in inglese, ma è comunque facile da usare. Ci sono anche varie opere in italiano, ma puoi filtrare la ricerca per ottenere solo quelle scritte in italiano. Per farlo ti basta cliccare su Search and Browse e poi su Book Search. Nella pagina successiva clicca su Advance Search e dal menu a tendina Language selezioni Italian, infine clicca su Search e troverai tutti i testi italiani.

Liber Liber | Migliori siti per scaricare eBook gratis

Se cerchi una piattaforma italiana, invece, c’è Liber Liber. Questa è un’associazione non profit che ha creato una libreria online gratuita. Per scaricare gli ebook, recati sul sito ufficiale e clicca su Libri. Comparirà poi un menu e poi clicca su Elenco autori e opere per accedere a tanti testi, o clicc su Libri più scaricati per accedere all’elenco dei libri più scaricati. Una volta che hai selezionato l’autore e il libro che vuoi leggere, cliccaci sopra: nella schermata dopo troverai un breve riassunto del libro, mentre scorrendo in basso troverai la voce Scarica gratis. A questo punto non ti rimane altro da fare che selezionare il formato in cui vuoi scaricare il libro.

ManyBooks | Migliori siti per scaricare eBook gratis

Un altro sito che consigliamo è ManyBooks ed è operativo dal 2004. Il sito web permette di scaricare gratuitamente libri in varie lingue, tra cui anche in italiano. Per cercare solo i titoli in italiano, vai su questa pagina utilizzando un qualsiasi browser Web, cliccare su Discover e poi su Languages. Una volta fatto clicca sulla voce Italian. Nella pagina che si apre troverai tutti i libri disponibili in italiano. Quando hai scelto quello che ti interessa, cliccaci sopra e poi clicca su Free Download. Per scaricare i libri però devi necessariamente registrarti al sito, ma ovviamente tutto in maniera gratuita. Digita nome, emali e password e clicca su Continue. In alternativa puoi effettuare il login con il tuo account Google cliccando su Continue with Google.

Mondadori Store | Migliori siti per scaricare eBook gratis

Anche sul sito web Mondadori Store c’è una sezione nella quale è possibile scaricare eBook in italiano gratis, che potrai sfruttare sul tuo Kobo o Tolino. Per scaricare il libro che ti interessa devi recarti sulla pagina ufficiale di Mondadori e scegliere l’ebook cliccandoci sopra. Nella pagina che si apre, per fare il download devi cliccare sul pulsante Abbonati a Kobo+ e poi clicca su Continua Acquisto. Il servizio permette di scaricare gli eBook da Mondadori Store, anche se richiede un abbonamento di 9,99 euro al mese. Per fortuna però c’è una prova gratuita di un mese, durante la quale puoi leggere tutti i libri che più ti interessano.

Kindle Store | Migliori siti per scaricare eBook gratis

Se vuoi invece scaricare degli eBook Kindle gratis in questo caso non ti rimane fare altro che recarti sul Kindle Store. Nello specifico, devi accedere alla sezione gratuita della piattaforma utilizzando qualsiasi browser Web. Una volta che hai selezionato l’eBook che desideri scaricare, seleziona il tuo Kindle o un dispositivo su cui hai installato l’app Kindle dal menu a tendina della voce Invia a presente sulla destra e procedi con l’acquisto cliccando su Acquistare adesso con 1-click.

Buona lettura!

Ci sono tanti altri siti che puoi utilizzare per scaricare gratuitamente gli eBook, come ad esempio Archive.org o Wikisource. Speriamo che la guida ti sia stata utile, continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e dei social e molto altro.